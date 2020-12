Manchester United a fixé un prix demandé étonnamment bas pour Paul Pogba avant la fenêtre de transfert de janvier, selon les rapports.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a annoncé à la veille de la défaite de Man United en Ligue des champions par le RB Leipzig que le Français voulait sortir à Old Trafford.

Il a affirmé que Pogba n’était plus heureux à United et qu’il serait préférable pour toutes les parties s’il était autorisé à partir le plus tôt possible, c’est-à-dire en janvier.

Raiola a également désigné la Juventus comme une destination possible pour Pogba, qui a joué pour les géants italiens entre 2012 et 2016.

Ole Gunner Solskjaer a refusé de dire grand-chose sur l’annonce de Raiola après que United ait été expulsé de la Ligue des champions, à part qu’il ne gaspillera pas son énergie là-dessus.

Mais Solskjaer serait prêt à rompre les liens avec Pogba et à libérer environ 290000 £ par semaine de salaires, qui pourront être utilisés lors d’une nouvelle signature.

Et maintenant, The Sun rapporte que United serait prêt à accepter aussi peu que 50 millions de livres sterling pour Pogba dans la fenêtre de transfert de janvier.

Idéalement, les Red Devils récupéreraient plus que cela, étant donné qu’ils ont dépassé un record de club de 89 millions de livres sterling pour lui en 2016.