On a dit à Manchester United qu’il était « certain » que Mauricio Pochettino recevrait des offres, alors que l’ancien patron de Tottenham cherchait un moyen de revenir dans le match.

Pochettino cherche du travail depuis son départ des Spurs l’année dernière et est devenu le grand favori pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer – si le patron de United est limogé.

La position de Solskjaer à Old Trafford fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à la suite de l’élimination de la Ligue des champions des Red Devils en milieu de route.

United s’est rendu au RB Leipzig en sachant qu’un point assurerait un passage en toute sécurité aux 16 derniers, mais ils ont été battus 3-2 lors d’une nuit misérable en Allemagne.

Les bookmakers ont installé le Norvégien comme le manager de Premier League le plus susceptible de quitter son poste.

Cependant, Ed Woodward a récemment soutenu son homme, affirmant que les patrons sont satisfaits des progrès qu’ils constatent sous sa direction.

Mais l’ancien attaquant de United et des Spurs, Teddy Sheringham, a averti Woodward & Co que Pochettino est un homme en demande, ce qui signifie qu’ils pourraient manquer, s’ils agissent trop lentement.

Il a déclaré à CardsChat: « Je suis presque certain que Pochettino s’est déjà vu proposer un poste. Il attend probablement le bon.