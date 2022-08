Man Utd a dit à Ten Hag de réduire ses espoirs pour la saison; Chelsea chasse trois signatures majeures

Manchester United a dit au nouveau patron Erik ten Hag de réduire ses attentes avant la nouvelle saison – Insider Notebook d’ESPN a le dernier. PLUS : la folie des dépenses de Chelsea ne montre aucun signe de fin.

Sauter à: Chelsea cherche trois grosses signatures | La recherche de l’arrière gauche de City, Bernardo le dernier | Pas de matchs de style NFL en Premier League | Le Barça n’est pas le seul souci de la Liga avec les inscriptions | Le PSG bannit Icardi alors qu’il cherche un départ

Ten Hag dit de tempérer les attentes de Man Utd

Les chefs de Manchester United tenaient à ce qu’Erik ten Hag minimise les attentes avant la nouvelle saison, ont déclaré des sources à ESPN, mais le Néerlandais a plutôt décidé de parler de ses chances dans le but d’améliorer la confiance au sein de son équipe.

United a terminé sixième de la Premier League la saison dernière, 13 points en dehors des places de la Ligue des champions et 35 points derrière les champions de Manchester City. Cela a incité certains membres du personnel d’Old Trafford à conseiller à Ten Hag de garder les premières attentes “réalistes” alors que le gros de l’équipe restait le même, mais le nouveau patron de United était optimiste quant aux espoirs de son équipe pour la nouvelle campagne au cours de l’été.

Il a également choisi de parler des joueurs dont il a hérité – y compris les problèmes de l’équipe comme le milieu de terrain central – dans le but de rétablir le moral dans le vestiaire après avoir conclu qu’il avait été gravement endommagé par une saison misérable sous Ole Gunnar. Solskjaer et Ralf Rangnick.

– Balotelli ? Chicharito ? Reconnaissance des grévistes après le revers d’Arnautovic

– O’Hanlon : Classement des meilleurs joueurs de Premier League (E+)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait un sentiment à l’intérieur du club que certains des commentaires publics de Rangnick sur l’équipe avaient affecté les joueurs et Ten Hag n’a pas tardé à se distancier d’une grande partie de l’évaluation de l’Allemand, y compris que United avait besoin d’une “chirurgie à cœur ouvert”. été. Malgré les éloges des milieux de terrain Scott McTominay et Fred avant la défaite du week-end d’ouverture contre Brighton, des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag était déjà bien conscient qu’ils auraient du mal sans renforts supplémentaires.





L’intérêt pour le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot, qui est devenu public lundi, a été considéré comme une réaction instinctive à la défaite 2-1 contre Brighton, mais des sources ont déclaré que la Juventus avait reçu pour la première fois un contact officiel de United samedi à peine 24 heures avant le match. contre l’équipe de Graham Potter. United reste en pourparlers sur un accord pour Rabiot et reste à la recherche du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong malgré le sentiment croissant qu’ils pourraient perdre face à Chelsea. — Rob Dawson

Erik ten Hag a connu un début de vie difficile à Manchester United. (Photo de Ash Donelon/Manchester United via Getty Images)

La folie des dépenses de Chelsea ne montre aucun signe de fin

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, souhaite trois signatures supplémentaires avant la fermeture de la fenêtre de transfert le mois prochain, ont déclaré des sources à ESPN, avec Wesley Fofana, Frenkie De Jong et Pierre-Emerick Aubameyang comme cibles clés.

Les Bleus tiennent à faire venir un défenseur central, un milieu de terrain central et un attaquant alors que le club continue de rattraper son retard sur le marché des transferts. Bien que Chelsea ait signé cinq signatures dont Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella, Tuchel est préoccupé par la profondeur et la qualité de son équipe s’il veut concourir pour les titres de Premier League et de Ligue des champions.

Fofana de Leicester City est sa principale cible en tant que défenseur central, bien que Leicester exige des frais record du monde pour un défenseur, en plus des 80 millions de livres sterling que Manchester United leur a versés pour Harry Maguire en 2019.

Les Blues sont également intéressés par De Jong et ont indiqué à Barcelone qu’ils étaient prêts à égaler l’offre de United pour le Néerlandais, qui s’élève à 63 millions d’euros et s’élève à 75 millions d’euros. Des sources ont également indiqué que De Jong souhaitait rester à Barcelone, mais s’il était contraint de partir, le joueur de 25 ans préférerait déménager à Chelsea plutôt qu’à United.

Chelsea étudie également un accord pour signer l’attaquant Aubameyang, mais comme De Jong, il souhaite rester au Camp Nou et son départ n’est envisagé qu’en raison des difficultés économiques persistantes de Barcelone. Chelsea a subi un nouveau coup dur plus tôt cette semaine lorsqu’un autre attaquant à l’étude, Benjamin Sesko, a conclu un accord pour passer du FC Salzburg au RB Leipzig l’été prochain.

Pendant ce temps, Tuchel planifie également l’avenir avec intérêt pour le milieu de terrain de l’Inter Milan Cesare Casadei, bien qu’il ne soit pas considéré comme un espoir immédiat de la première équipe étant donné que le joueur de 19 ans n’a pas encore joué de match en Serie A. – James Olley

jouer 1:32 Gab Marcotti et Julien Laurens se demandent si Timo Werner aurait un réel impact s’il revenait au RB Leipzig.

Man City reste ferme sur Bernardo Silva évalué à 80 millions de livres sterling

Manchester City a de sérieux doutes quant à savoir si Barcelone peut proposer un paquet financier pour les inciter à autoriser Bernardo Silva partir, ont déclaré des sources à ESPN.

Barcelone tient au milieu de terrain portugais, qui a déclaré à ESPN cette semaine que son avenir restait incertain avant la date limite de transfert. Mais des sources ont déclaré à ESPN que City n’envisagerait un accord que si la partie espagnole enchérissait plus de 80 millions de livres sterling et que les champions de Premier League avaient le temps de trouver un remplaçant approprié. Barcelone reste en difficulté financière et a du mal à enregistrer les nouvelles recrues qu’il a déjà faites cet été et il y a un sentiment au stade Etihad que Silva est hors de leur portée.

– Exclusif : Bernardo Silva parle à ESPN

Des sources ont ajouté que l’objectif de City avant la date limite de transfert est de signer un arrière gauche établi après s’être éloigné d’un accord pour Marc Cucurella – qui a depuis rejoint Chelsea – en raison de la demande de Brighton pour un montant de plus de 50 millions de livres sterling.

La ville devrait signer celle d’Anderlecht Sergio Gomez pour 11 millions de livres sterling, mais il est principalement considéré comme une signature de développement, bien qu’il puisse rester au club cet été si un autre arrière latéral n’arrive pas. — Rob Dawson

jouer 1:31 Rob Dawson pense que Manchester City aurait beaucoup de mal à remplacer Bernardo Silva s’il quittait le club avant la date limite de transfert.

Pas de matchs à l’étranger de style NFL en Premier League pour l’instant

La Premier League ne suivra pas la NFL et la NBA en organisant des matchs de saison régulière à l’étranger après que le directeur général Richard Masters a déclaré que ce n’était “pas le bon moment” pour relancer les projets de matches dans les grandes villes du monde.

En 2008, les propositions de disputer un tour international de matches de Premier League en plus des 38 matchs réguliers – surnommés la 39e étape – ont été rapidement abandonnées suite à la condamnation généralisée des supporters et de nombreux joueurs, dont l’ancien entraîneur de Manchester United, Sir Alex. Ferguson, qui a critiqué les propriétaires de clubs pour ne pas avoir consulté les chefs d’équipe. L’idée a également été rejetée par la FIFA et l’UEFA, mais alors que le projet était en chambre froide, des nations comme l’Espagne et l’Italie ont depuis organisé leurs matchs de Super Coupe – qui opposent les vainqueurs de la ligue aux vainqueurs de la coupe – à l’étranger, dans des pays comme la Chine, le Qatar. , Arabie Saoudite et Maroc.

Les principales ligues américaines, dont la NFL et la NBA, organisent depuis longtemps des matchs de saison régulière en dehors des États-Unis. Mais malgré l’attrait mondial de la Premier League, qui a maintenant vu la valeur de l’accord de diffusion à l’étranger de la ligue (5,05 milliards de livres sterling) dépasser les droits nationaux (5 milliards de livres sterling), Masters a déclaré qu’il était encore trop tôt pour reconsidérer la prise de matchs compétitifs à l’extérieur. d’Angleterre et du Pays de Galles.

“Oui”, a répondu Masters, lorsqu’on lui a demandé s’il était trop tôt pour examiner les propositions. “Nous avons eu cette discussion en 2008, c’est il y a longtemps, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Cela ne fait pas partie de notre ordre du jour.

“Il y a des problèmes à régler avec le calendrier à cause des changements au niveau européen [new Champions League format from 2024-25] et la FIFA n’ont pas encore conclu ce qu’ils veulent faire avec le calendrier mondial.

“Nous participons activement au Forum des ligues mondiales, discutons de choses au niveau mondial et voulons évidemment protéger le football de la ligue nationale du mieux que nous pouvons.

“Il y a beaucoup de problèmes en cours et, pour le moment, il [overseas PL games] n’est pas quelque chose qui fait partie de notre discussion.” — Marc Ogden

jouer 1:34 Julien Laurens fournit une mise à jour de la situation financière de Barcelone ainsi que de sa poursuite de Bernardo Silva de Manchester City.

Barcelone n’est pas le seul souci de la Liga avec les inscriptions

Les problèmes de Barcelone pour enregistrer leurs nouveaux joueurs ont fait la une des journaux ces dernières semaines, mais ils ne sont pas la seule équipe espagnole à transpirer avant le premier tour de matchs ce week-end.

Les limites de dépenses de l’équipe de LaLiga ont également vu le Real Betis avoir du mal à enregistrer ses nouvelles recrues – et même la prolongation du contrat du capitaine Joaquín41 ans – ce qui signifie qu’à quelques heures du début de la saison, ils n’avaient enregistré que 16 joueurs de la première équipe.

– La Liga est de retour ! Guide équipe par équipe

– Chaos de Barcelone : Expliquer leurs problèmes financiers

– Diffusez tous les matchs de LaLiga sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le Betis avait espéré se donner un peu de répit en permettant à l’ailier arrière Alex Moreno de rejoindre Nottingham Forest, mais un demi-tour tardif du joueur l’a vu rejeter un passage en Premier League plus tôt cette semaine.

Jeudi, le club était encore en course pour inscrire un certain nombre de grands noms, dont le gardien de but Claudio Bravomilieu de terrain Andrés Guardado et en avant Guillaume Joséainsi que des nouveautés Louis Felipe et Luiz Henrique. Des sources ont déclaré à ESPN que le Betis se dépêchait de résoudre la situation avant son match d’ouverture de la saison, accueillant Elche lundi soir, mais ne souhaitait pas fixer de délai.

Le club travaille sur d’éventuels départs de joueurs, ainsi que sur des “leviers” financiers à la Barca – peut-être basés sur des emprunts sur les futurs revenus des abonnements – qui pourraient apporter les fonds nécessaires, ont indiqué des sources. Le Betis a également cherché à rassurer les agents des joueurs avec un message de calme, affirmant que même si la situation ne peut pas être réglée ce week-end, ils sont convaincus de pouvoir le faire avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre. — Alex Kirkland et Rodri Faez

jouer 1:23 Frank Leboeuf revient sur les performances impressionnantes de Neymar et Messi lors de la victoire 5-0 du PSG face au Clermont Foot.

Le PSG bannit Icardi de l’entraînement

Le Paris Saint-Germain a banni Mauro Icardi de l’entraînement de l’équipe première, ont déclaré des sources à ESPN, ainsi qu’un ensemble d’autres joueurs qu’ils souhaitent faire évoluer.

Icardi est sur la liste des transferts après que le manager Christophe Galtier a décidé de le retirer de l’équipe première. L’attaquant, 29 ans, s’entraîne désormais séparément aux côtés d’Ander Herrera, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer et Julien Draxler dans un deuxième groupe baptisé “The Loft”. Icardi a été omis de l’équipe pour l’ouverture du PSG en Ligue 1 contre Clermont le week-end dernier et a décidé de passer deux jours à Ibiza avec sa famille.

L’international argentin a traversé une période difficile à Paris après son départ de l’Inter Milan en 2019. Il a marqué 12 buts lors de sa première saison au club, puis sept l’année suivante. Icardi a marqué quatre buts la saison dernière et le PSG a tenté de susciter l’intérêt pour le joueur cet été, mais jusqu’à présent, aucun club ne s’est présenté pour un joueur qui a un contrat au PSG jusqu’en 2024.

Jeudi, ESPN a rapporté que le PSG avait contacté Marcus Rashford sur la possibilité de signer l’attaquant de Manchester United pour renforcer son équipe cet été. –Julien Laurens