L’ancien attaquant de Manchester United, Andy Cole, pense que Manchester United doit bientôt commencer à gagner des choses – ou risquer de perdre Bruno Fernandes.

Le milieu de terrain offensif a été une fois de plus en forme sensationnelle cette saison, marquant sept buts et créant quatre passes décisives en 11 apparitions en Premier League.

Et il a presque à lui seul parfois porté son côté et s’est imposé comme le joueur le plus important des Red Devils.

S’exprimant sur le podcast The Target Men, Cole admet qu’il a été époustouflé par ce qu’il a vu du joueur pendant son séjour à Old Trafford jusqu’à présent.

« Je suis très surpris de voir à quelle vitesse Bruno Fernandes est passé en Premier League depuis qu’il a rejoint Manchester United », a-t-il déclaré.

« Bruno Fernandes a rejoint le club pour une somme importante et je dois dire que je n’en savais pas trop sur lui.

« Je me demandais s’il allait pouvoir continuer à marquer des buts et à produire des passes au même rythme cette saison maintenant que les clubs en savaient plus sur lui, mais il a sans doute été encore meilleur! »

« Bruno Fernandes ne porte pas le brassard de capitaine mais quiconque regarde cette équipe de Manchester United peut voir qu’il est le leader du vestiaire et il donne l’exemple sur le terrain. C’est un joueur de classe mondiale. »