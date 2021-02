Man Utd a déclaré que Rashford pouvait être aussi bon que Mbappe avec un changement de position

On a dit à Manchester United de changer la position régulière de Marcus Rashford en n ° 9 afin d’aider à libérer le potentiel qui pourrait le voir rivaliser avec Kylian Mbappe sur la scène mondiale.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant de United, Dwight Yorke, qui estime que des passages persistants sur les flancs entravent le développement général de Rashford.

Ole Gunnar Solskjaer a utilisé Rashford comme attaquant central à plusieurs reprises cette saison, mais a largement préféré aller avec Edinson Cavani ou Anthony Martial.

Rashford a plutôt été utilisé davantage sur l’aile gauche, où beaucoup pensent qu’il est le plus adapté en raison de sa capacité à intervenir sur son pied droit mortel.

Mais Yorke n’est pas d’accord et pense qu’un changement est nécessaire pour Rashford, qu’il place parmi les meilleures étoiles montantes d’Europe.

« Absolument. [Rashford] est certainement dans la fourchette de Mbappe », a déclaré Yorke ESPN . « Je pense que si nous lui donnons quelques années de plus et le laissons apprendre un peu plus les tenants et les aboutissants du jeu, il ne fera que s’améliorer.

« Il a le sens du but et tous les autres attributs que vous recherchez chez un attaquant: il est rapide, il peut dépasser les gens, il peut créer, il peut marquer. Il fait tout cela. Nous devons juste lui permettre de profiter. et produire cette cohérence. «

Yorke a admis que lui-même n’était pas autant un buteur hors-jeu que son ancien partenaire de frappe Andy Cole, et dit que c’est « l’une des positions les plus difficiles » que vous puissiez jouer.