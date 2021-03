Man Utd a déclaré à Edinson Cavani qu’une erreur avait mis en évidence le problème d’Ole Gunnar Solskjaer

On a dit à Manchester United qu’ils devaient sortir et trouver un attaquant de première classe qui soit à l’aise pour recevoir le ballon aux pieds.

L’icône de United, Mark Hughes, a discuté de la situation de l’attaquant du club et a déclaré qu’il pensait avoir eu Edinson Cavani cinq ans trop tard.

S’adressant à Sky Sports, « Sparky » a déclaré qu’il était un grand fan de l’Uruguayen, qui United a signé un transfert gratuit l’été dernier après avoir quitté le Paris Saint-Germain, car il peut remettre le ballon sur pieds et faire bouger les choses autour de lui.

Cavani, a été impressionnant depuis son déménagement à Old Trafford et leur a offert une option différente à Anthony Martial, qui est moins un braconnier et un buteur.

Et Hughes a affirmé que United devait signer un attaquant similaire à Cavani, 34 ans, qui peut fournir à l’équipe une concentration et s’épanouir au milieu.

Il a expliqué qu’il pensait que Marcus Rashford et Mason Greenwood étaient tous les deux de bons talents, mais qu’ils ne jouaient pas de la même manière que Cavani.

« J’ai vu beaucoup de United, et ils ont une bonne qualité dans le haut du terrain. [Marcus] Rashford, [Mason] Greenwood est très apprécié.

« Mais pour moi, ils avaient besoin de Cavani il y a cinq ans quand il était dans sa pompe. Ils l’ont probablement eu au mauvais moment. Il est toujours un avant-centre exceptionnel.