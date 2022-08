Man Utd a battu Liverpool pour donner le coup d’envoi à Ten Hag

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Erik ten Hag a remporté sa première victoire en tant que manager de Manchester United alors que des buts de Jadon Sancho et Marcus Rashford ont battu Liverpool 2-1 à Old Trafford lundi.

United avait commencé le week-end en bas de la Premier League, mais s’est déplacé au-dessus de Liverpool lors d’une soirée massive pour son nouveau manager néerlandais.

Le défi du titre attendu de Liverpool s’estompe rapidement avec les hommes de Jurgen Klopp qui n’ont pas encore remporté trois matchs dans la nouvelle saison.

Les fans de United ont commencé la soirée en marchant sur Old Trafford pour protester contre la décennie de déclin supervisée par les propriétaires du club, la famille Glazer.

Un mouvement de médias sociaux encourageant les supporters à boycotter le match à la suite d’une défaite embarrassante 4-0 à Brentford le week-end dernier ne s’est pas concrétisé.

Mais même au milieu de la jubilation d’une première victoire en championnat contre Liverpool depuis 2018, les chants de “nous voulons que Glazers sortent” ont persisté tout au long des 90 minutes.

Ten Hag a répondu à la concession de quatre buts en 35 minutes à Brentford en laissant tomber Cristiano Ronaldo et le capitaine Harry Maguire parmi quatre changements.

Après être devenu le premier manager de United en plus d’un siècle à perdre ses deux premiers matchs, l’ancien manager de l’Ajax a obtenu la réponse qu’il souhaitait dans une première demi-heure explosive qui a secoué Liverpool sur ses talons.

Anthony Elanga aurait dû ouvrir le score lorsqu’il s’est enroulé à la base du poteau après deux passes de Scott McTominay et Bruno Fernandes qui ont ouvert Liverpool grand ouvert.

La désorganisation défensive a été un échec répété du début de saison sans victoire de Liverpool et ils n’ont pas appris leur leçon pour le premier but à la 16e minute.

Un doublé soigné entre Elanga et Christian Eriksen a ouvert la défense de Liverpool une fois de plus et lorsque le ballon a été ramené à Sancho, il a laissé James Milner au sol avant de rentrer froidement à la maison.

Milner a rebondi pour affronter Virgil Van Dijk pour son rôle dans le but alors que le défenseur néerlandais s’est assis face à Sancho.

Alisson Becker a ensuite été contraint de faire basculer le coup franc plongeant d’Eriksen avant que les visiteurs ne puissent rétablir un peu d’ordre dans les phases finales de la première mi-temps.

United leur a presque offert un égaliseur lorsque Fernandes a lancé la tête de Milner vers son propre but et a eu la chance de voir le ballon rebondir sur Lisandro Martinez sur la ligne.

La réticence de Liverpool à rafraîchir les options de milieu de terrain de Klopp fera l’objet d’un examen plus minutieux dans les derniers jours de la fenêtre de transfert.

Avec Thiago Alcantara et Naby Keita blessés, Milner, 36 ans, a montré son âge et Klopp avait peu d’options vers lesquelles se tourner sur le banc avec le nouvel attaquant de 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling, 77 millions de dollars) Darwin Nunez servant le premier d’une interdiction de trois matches pour avoir été expulsé lors de ses débuts à domicile.

Le manque d’énergie de Liverpool au milieu de terrain a été révélé pour le deuxième but de United alors que le mauvais contact de Jordan Henderson a présenté la possession à Anthony Martial et son ballon parfait a permis à Rashford de marquer son premier but depuis janvier.

Restaurer la confiance de Rashford est l’une des nombreuses tâches qui attendent encore Ten Hag.

Mais l’attaquant anglais ressemblait plus à lui-même et seul un bel arrêt d’Alisson bas à sa gauche a privé Rashford de son deuxième et du troisième de United.

L’erreur du gardien de United David de Gea a ouvert les vannes à Brentford, mais l’Espagnol a également joué son rôle dans une nuit de rédemption avec un arrêt à bout portant de Luis Diaz.

La tête de Mohamed Salah a mis en place une arrivée en tribune à 10 minutes de la fin, mais United a convoqué un acier rarement vu ces dernières saisons pour voir les phases finales et assurer un coup de pouce bien nécessaire à leur nouveau patron.