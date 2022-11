Man Utd 4 – Villa 2A

Manchester United est revenu deux fois par derrière pour battre Aston Villa 4-2 dans une seconde mi-temps folle à Old Trafford pour se qualifier pour les 16 derniers de la Coupe Carabao, où ils accueilleront Burnley.

Les six buts sont survenus après la pause, l’équipe d’Erik ten Hag prenant du retard deux fois avant que la frappe déviée de Bruno Fernandes ne les place en tête pour la première fois et que Scott McTominay ne le scelle. Le résultat contribue à venger la défaite 3-1 de Villa contre United lors du premier match d’Unai Emery dimanche.

Après 45 minutes lamentables, le match a repris vie après la pause avec Ollie Watkins ouvrant le score avant qu’Anthony Martial n’égalise à peine 19 secondes après la reprise. Le but contre son camp de Diogo Dalot a redonné l’avantage à Villa, mais Marcus Rashford a ensuite trouvé un autre égaliseur.

Fernandes, suspendu lorsque les équipes se sont rencontrées à Villa Park ce week-end, a bouleversé le match dans une atmosphère bruyante d’Old Trafford et McTominay a mis fin à tout espoir de retour.

Le match nul de United au quatrième tour aura également lieu à domicile, avec leur affrontement avec l’équipe de championnat de Vincent Kompany, Burnley, prévu pour la semaine du 19 décembre.

Comment Man Utd a renversé la vapeur

Ce fut une première mi-temps turgescente au cours de laquelle la seule excitation est venue de Douglas Luiz essayant en vain de marquer avec ses coups de pied de coin et de Bruno Fernandes tirant à 40 mètres près de la ligne de touche. Le rythme du jeu était lent et la réflexion des joueurs était plus lente.

Et puis est venue la seconde mi-temps. Luiz a récupéré le ballon au milieu de terrain – des nuances de handball là-bas – et Jacob Ramsey a nourri Watkins. L’attaquant, qui a raté l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, a ensuite fait preuve d’un réel sang-froid pour envoyer le ballon au-dessus du débutant Martin Dubravka.

Ollie Watkins ouvre le score pour Aston Villa



Les nombreux partisans à l’extérieur applaudissaient encore lorsque l’égalisation est entrée. Fernandes, revenant sur le côté après sa suspension, a couru vers la droite et sa passe carrée a laissé Martial avec la simple tâche de placer le ballon au-delà de Robin Olsen.

Anthony Martial répond par un égaliseur instantané pour faire 1-1



Ce n’était que le début du drame, du coup ces quintuples vainqueurs de ce trophée jouaient comme s’ils voulaient être dans la compétition. Le centre taquin d’Ashley Young a trouvé la tête du remplaçant Leon Bailey. Dalot a détourné le clin d’œil vers son propre filet.

Diogo Dalot transforme le ballon dans son propre filet pour donner l’avantage à Aston Villa 2-1



Cette fois, Villa a mené pendant six minutes avant que Rashford ne trouve l’égalisation, battant Tyrone Mings et le gardien de but. Old Trafford a éclaté une fois de plus et Olsen s’est retrouvé à devoir sauver à nouveau de Rashford et de Harry Maguire. United assiège.

Marcus Rashford a produit une finition composée pour attirer le niveau de Manchester United



Olsen a connu de bons moments, mais le gardien de Villa a semblé chancelant tout au long et a été coupable du troisième but de United, sa passe égarée permettant à Fernandes de passer. Le tir a dévié sur Mings et cette fois, il n’y aurait pas de rebondissement dans l’histoire.

Aston Villa perd le ballon permettant à Bruno Fernandes de bondir



Alejandro Garnacho, vif après être venu en tant que remplaçant, a fourni la glorieuse passe à McTominay pour battre Olsen à bout portant et United était dans les 16 derniers. Ce n’était pas une nuit de travail facile mais c’était une victoire méritée basée sur la férocité de leur attaque en seconde mi-temps.

Scott McTominay fait 4-2 à Manchester United pour les envoyer



Les deux buts encaissés sont les seuls que l’équipe de Ten Hag ait accordé lors de ses six derniers matchs à domicile. Bien que Villa soit une équipe dont la seule victoire à l’extérieur cette saison est survenue plus tôt dans cette compétition contre Bolton, leurs supporters seront encouragés par le fait qu’ils jouent à nouveau avec détermination sous Emery.

Le grand point positif pour United est que – avec Cristiano Ronaldo absent pour cause de maladie – ils ont quand même pu marquer quatre buts pour remporter le match nul. Cette compétition s’est un peu ouverte avec la sortie de Chelsea, Arsenal et Tottenham. Après cinq saisons sans trophée, il y a de nouveau de l’espoir.

Ten Hag : “Nous sommes dans la bonne direction”

Erik ten Hag parle à Sky Sports après la victoire 4-2 de son équipe sur Aston Villa



“En première mi-temps, nous avons contrôlé le jeu en faisant un bon pressing, nous avons gagné beaucoup de ballons dans la moitié de terrain adverse mais ensuite nous avons fait de mauvaises choses”, a déclaré Ten Hag. Sports du ciel. “Nous étions vraiment mauvais en transition, ratant la passe. Nous avons raté beaucoup d’occasions en première mi-temps. Puis, dans les sept ou huit dernières minutes, nous avons manqué de balle.

“A la mi-temps, nous avons dit de garder le pressing mais d’être plus direct en passant derrière leur défense. Ensuite, nous avons riposté et je suis vraiment fier de l’équipe qu’elle puisse faire cela après la défaite de dimanche, après deux fois où elle est à terre.

“Ils jouent avec une ligne haute. Passez le ballon derrière. Nous avons assez bien réussi avec cela en seconde période.

“Le problème en première mi-temps était que nous avions trop de touches et que nous avions raté le moment de passer le ballon derrière. C’est pourquoi nous avons amené Eriksen sur le terrain.

Marcus Rashford dit que Manchester United a profité de la haute ligne défensive d’Aston Villa



“Je suis vraiment content de la résilience. C’est pourquoi j’étais si déçu – j’étais vraiment en colère dimanche avec notre performance parce que nous ne nous sommes pas battus. Nous avons été bâclés, surtout dans la discipline défensive. Un joueur de United a toujours faire preuve d’une discipline à 100 %.

“Nous devons jouer au football à haute intensité. Les meilleures équipes peuvent le faire. Nous avons fait un pas dans la bonne direction. Mais aussi trouver les moments où vous pouvez avoir plus de sang-froid sur le ballon pour faire sortir un adversaire et trouver les moments où nous pouvons accélérer. Nous sommes dans la bonne direction, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

“Maintenant, vous avez un peu plus de temps et nous pouvons aller un peu plus loin et voir où nous pouvons nous améliorer. Nous aurons une bonne réflexion sur les domaines où nous pouvons nous améliorer.”

Le camée Garnacho fait vibrer la foule

Garnacho, l’ailier argentin de 18 ans, a aidé à transformer Young à l’intérieur et à l’extérieur et le jeu en faveur de United avec la foule qui l’encourageait. Ten Hag a été interrogé sur l’adolescent lors de sa conférence de presse, parlant avec humour et prudence de l’avenir.

“Je pense que c’était bien qu’à son arrivée, il ait montré une performance, qu’il ait eu un impact sur le match avec deux passes décisives, quelques dribbles, quelques courses derrière”, a déclaré Ten Hag.

“Mais [there were] aussi certaines choses qu’il doit améliorer. Par exemple, lorsque vous visez un long ballon, n’entrez pas dans une tête avec Scott McTominay, optez pour le deuxième ballon. Il a des choses à apprendre mais il est évident que nous sommes vraiment satisfaits de son développement et de sa performance ce soir et il peut contribuer à cette équipe.”

Image:

Alejandro Garnacho impressionné lors de son camée contre Aston Villa





Lorsqu’on lui a demandé si Garnacho pourrait devenir un habitué cette saison, il a ajouté : “Cela dépend de son approche, de son attitude. Quand il continue à travailler, garde cette attitude, alors c’est possible.

“S’il garde cette attitude, veut s’améliorer chaque jour et qu’il fait ce qu’il faut dans son style de vie, oui, alors c’est possible parce que vous voyez qu’il a les capacités de contribuer au football offensif et qu’il peut aussi ouvrir un très compact ligne défensive.

“Il veut jouer dans la moitié de terrain adverse. Toutes les équipes ont besoin de joueurs comme ça, il peut les surpasser et aussi dans les décisions finales, il peut faire les bonnes choses. Peut-il aussi faire la défense et la discipline? S’il peut faire qu’alors c’est possible.”

Emery : “Nous avons perdu notre mentalité”

“Nous avons très bien concouru, je pense, et nous avons eu des chances de rester pendant 90 minutes avec l’esprit et avec un bon équilibre défensif et offensif”, a déclaré Emery par la suite.

“Et les 15 dernières minutes ont été le moment où nous avons perdu un peu de notre mentalité que nous montrions. C’est à nous de nous améliorer et de travailler ces jours-ci avant le match contre Brighton.

“J’ai beaucoup appris parce que chaque joueur m’a donné beaucoup d’informations sur sa performance. Mais je n’étais pas satisfait à 100% de la performance que nous faisions dimanche. Les deux matchs, il y avait plus de bonnes choses que de mauvaises. Le pire moment de ces deux matchs étaient les 15 dernières minutes.”

Et après?

Manchester United complète son calendrier de Premier League avant la Coupe du monde avec un match à l’extérieur contre Fulham à Craven Cottage ce week-end. C’est en direct le Super dimanche à partir de 16h, avec un coup d’envoi à 16h30.

dimanche 13 novembre 16h00



Coup d’envoi 16h30





Aston Villa est également sur la route vers le sud, et également en action Super Sunday. Ils font face à une mission difficile à Brighton. C’est à partir de 13h, avec un coup d’envoi à 14h.