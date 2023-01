Man Utd 3-1 Lecture: Casemiro félicité par Erik ten Hag, Harry Maguire et Roy Keane après avoir marqué deux fois lors de la victoire en FA Cup | Nouvelles du football

Roy Keane a décrit Casemiro comme une “énorme signature” pour Manchester United après que le Brésilien ait marqué deux excellents buts pour aider son équipe au cinquième tour de la FA Cup avec une victoire 3-1 sur Reading à Old Trafford.

Le milieu de terrain a été suspendu pour la défaite de United à Arsenal en Premier League dimanche dernier, mais est revenu au bercail avec style avec ses deuxième et troisième buts pour le club et une superbe performance globale.

Lorsqu’il a été remplacé avec 17 minutes à jouer, il a reçu une ovation debout des supporters de United qui l’ont pris à cœur, et l’ancien milieu de terrain de United, Keane, a déclaré que le joueur de 30 ans avait la “personnalité” et la “présence” requises. être un leader pour les Reds au milieu du parc.

“Il a été une énorme signature”, a déclaré Keane ITV. “Au cours des dernières années pour Man Utd, en particulier au milieu du parc, il leur manquait un joueur de qualité avec une grande personnalité, un gars avec un peu de présence.

“C’est un joueur de grande qualité. Nous le voyons semaine après semaine. Il affecte les matchs.”

Casemiro a inscrit sept buts lors de ses neuf dernières apparitions pour United et, après s’être fait un nom en tant que pivot du milieu de terrain du Real Madrid aux côtés de Toni Kroos et Luka Modric, il semble savourer l’opportunité d’aller plus loin parfois sous Erik ten Hag.

“Avant de venir, il y avait cette perception qu’il était un milieu de terrain assis parce qu’il travaillait avec différents joueurs du Real Madrid, des joueurs plus offensifs”, a déclaré Keane. “Mais nous voyons maintenant au cours des derniers mois qu’il a tellement de qualité en termes de passe finale et qu’il marque des buts, tout en étant très, très bon défensivement.

“Une énorme signature pour Man Utd et une grande personnalité, dont Man Utd avait besoin.”

Le capitaine du club Harry Maguire a décrit son coéquipier comme “un joueur phénoménal” qui a “amélioré l’équipe, amélioré le moral, amélioré les performances”, tandis que Ten Hag a expliqué comment Casemiro aide United à exécuter son approche tactique avec le ballon.

“Nous savons que c’est un grand joueur”, a déclaré Ten Hag ITV. “Dans ce milieu de terrain à Madrid, avec Kroos et Modric, c’était génial.

“On voit offensivement qu’il a un rôle [to play]. Ce que j’aime, c’est le football dynamique avec des variations, avec de nombreux changements de position. Nous devons [make] pense l’adversaire pour que nous puissions en profiter.”

