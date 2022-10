Man Utd 3-0 Sheriff Tiraspol: Erik ten Hag jure de corriger le showboating d’Antony mais fait l’éloge d’Alejandro Garnacho | Nouvelles du football

Erik ten Hag a juré de corriger tous les joueurs de Manchester United faisant des compétences pour le plaisir après les tours superflus d’Antony lors de la victoire de la Ligue Europa contre le shérif Tiraspol.

United a terminé sa qualification pour la phase à élimination directe avec un match à perdre alors que Diogo Dalot, Marcus Rashford et le retour de Cristiano Ronaldo ont marqué lors de la victoire 3-0 de jeudi à Old Trafford.

Le résultat met en place une confrontation dans le groupe E à la Real Sociedad jeudi prochain, lorsque l’échec à usurper les leaders espagnols au classement signifiera un barrage à élimination directe contre l’un des décrocheurs de la Ligue des champions.

Leroy Rosenior n'a pas été trop impressionné par le showboating d'Antony lors de la victoire de Manchester United sur le shérif Tiraspol



Mais l’un des principaux sujets de discussion après avoir battu Sheriff était la compétence de double rotation d’Antony en première mi-temps – quelque chose que plusieurs experts ont qualifié d ‘”embarrassant” après la signature de l’été, puis ont mis le ballon hors jeu.

Ten Hag, qui a ensuite enlevé l’international brésilien à la mi-temps, a déclaré: “Je n’ai pas de problème avec ça tant que c’est fonctionnel.

“Aussi de lui, j’exige plus – plus de courses derrière, plus souvent dans la surface, plus de suiveurs et plus de dribbles de tempo, en particulier, et plus de jeu dans la poche.

“Donc, nous exigeons plus de domination dans ce jeu et quand il y a un truc comme ça, c’est bien.

“Tant que c’est fonctionnel, si vous ne perdez pas le ballon et que vous attirez des joueurs, alors ça va.

“Mais si c’est un truc à cause d’un truc, alors je le corrigerai.”

Ten Hag : Ronaldo n’a pas baissé les bras

Les compétences inutiles étaient quelque chose que Ronaldo a éliminé lors de son premier passage à Old Trafford et l’a aidé à devenir une superstar.

Le joueur de 37 ans est revenu dans la formation de départ jeudi soir après avoir été absent du voyage de samedi à Chelsea après avoir refusé de se présenter contre Tottenham la semaine dernière.

Ronaldo a enduré une nuit frustrante devant le but mais a finalement marqué son 701e but en club pour conclure la victoire.

“Il a continué et l’équipe a continué à le mettre dans la bonne position”, a déclaré Ten Hag. “Il a continué à se mettre dans la bonne position.

“Il n’a pas abandonné. Je pense que c’est de cela qu’il s’agit dans toute sa carrière. C’est pourquoi il est si bon. En fin de compte, il en est récompensé.”

Image:

Cristiano Ronaldo a marqué à son retour dans le onze de départ de Manchester United





“Garnacho méritait une chance après une meilleure attitude”

Old Trafford a non seulement pu voir l’un des plus grands de tous les temps en action jeudi, mais aussi une étoile montante.

Alejandro Garnacho, un élément clé du triomphe de la FA Youth Cup la saison dernière, a fait son premier départ à United à l’âge de 18 ans et a été ovationné.

“Je pense que c’était une bonne performance de sa part”, a déclaré Ten Hag. “Il a fait ce que j’attendais de lui.

“D’abord, il méritait sa chance après les dernières semaines. Le début de saison a été difficile pour lui.

“Je n’étais pas content de lui mais les dernières semaines j’étais content de lui – il a une meilleure attitude, plus de résilience, plus de détermination et ce que vous voyez, c’est un talent.

“Pour gérer le ballon dans des zones étroites, courir derrière, et surtout aussi ses dribbles de tempo, il peut affronter des joueurs et c’est une bonne capacité dans le football de nos jours, surtout contre des adversaires qui défendent ce compact comme cet adversaire.

Ten Hag dit que le jeune Alejandro Garnacho a gagné sa place de titulaire contre le shérif Tiraspol après avoir montré une meilleure attitude à l'entraînement



“Je suis content de ça. J’espère pour lui que c’est un stimulant, ce premier match, et qu’il sait ‘ouais, je dois faire mieux pour entrer dans l’équipe’, pour créer plus mais n’oublie pas les autres choses . Vous jouez dans une équipe.”

Poussant sur ce que Garnacho avait eu tort, Ten Hag a dit: “Pas mal. Ce sont de jeunes enfants, hein?

“Ils doivent grandir et élever leur personnalité, et ils doivent savoir quelles sont les lois et les exigences du football, du football de haut niveau.

“Il ne s’agit pas seulement d’un truc ou de marquer un but. Non, nous devons gagner des matchs de football et cela demande beaucoup et ensuite vous devez remplir chaque jour les normes les plus élevées.

“C’est ce que nous devons enseigner – et pas seulement à lui mais à tous les joueurs, en particulier les jeunes joueurs.”

Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

dimanche 30 octobre 15h00



Coup d’envoi 16h15





Manchester United retour à l’action de Premier League sur Super dimanche quand ils accueillent West Ham à Old Trafford, vivre sur Sports du ciel; (coup d’envoi 16h15).

Le dernier match de United en phase de groupes de la Ligue Europa les voit se rendre à Real Sociedad le 3 novembre (coup d’envoi 17h45).