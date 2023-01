Man Utd 3-0 Bournemouth: Erik ten Hag heureux de la victoire mais dit que son équipe a parfois eu de la chance | Nouvelles du football

Erik ten Hag était satisfait de la victoire 3-0 de Manchester United sur Bournemouth, mais a affirmé que ce n’était pas le meilleur match de son équipe et a suggéré qu’ils avaient de la chance.

Les buts de Casemiro, Luke Shaw et Marcus Rashford ont rendu la soirée assez confortable pour les hôtes d’Old Trafford alors que United progressait au niveau des points avec Newcastle, troisième, mais Ten Hag a préféré se concentrer sur les arrêts de David de Gea en seconde période.

“Je suis content de cela, assez évident et assez clair”, a déclaré le Néerlandais. “Mais aujourd’hui n’a pas été notre meilleur match, nous devons être honnêtes, nous n’avons pas joué aussi intelligemment en équipe, nous avons marqué de grands buts mais aussi parfois nous avons eu de la chance.

“Il y a eu de superbes arrêts de David et je pense que nous pourrions éviter cela en jouant un peu plus intelligemment, en jouant un peu plus en équipe. Finalement, nous nous sommes retrouvés avec deux départements, un attaquant, un défenseur.

“À 2-0, il y a de grands espaces, gardez le ballon et reconnaissez quand il y a une chance de marquer. Il y a toujours une prochaine étape, mais partout c’est bien sûr bien quand vous gagnez 3-0 à domicile.

“Je pense que nous avons eu de belles attaques, je pense que pour le public, c’était une belle performance – avec des occasions des deux côtés, et nous avons gagné, donc c’est toujours bien.”

Ten Hag a ajouté lors de la conférence de presse après le match: “C’était comme un match de tennis. Nous ne voulons pas jouer au tennis, nous voulons jouer au football. Gardez la possession. Cela coûte tellement d’énergie pour la ligne arrière. Ils prennent beaucoup de risques et les joueurs de tête peinent à revenir.

“Nous sommes toujours dans un processus. En première mi-temps, nous contrôlons le jeu mais ne jouons pas brillamment. En seconde mi-temps, nous faisons un excellent contre. Mais nous devons être intelligents. Rester compact. Faites-les courir. Vous auront des chances.

“Nous nous sentons forts mais nous ne restons forts que si nous faisons notre travail et donnons 100% dans chaque situation. Je n’avais pas ce sentiment. J’avais le sentiment que nous pensions que c’était facile et que le match était terminé. Mais s’ils réussissent 2-1 alors le jeu n’est pas parti.

“La conviction grandit et c’est bien d’avoir ce sentiment, mais nous devons comprendre que nous devons nous donner à 100% à chaque match.”

Image:

Casemiro a marqué le premier but de Manchester United en première mi-temps





L’une des préoccupations de Ten Hag était la blessure de Donny van de Beek qui a vu sa soirée se terminer tôt dans ce qui s’avérerait être sa première victoire à domicile en tant que partant en Premier League.

“Je ne peux pas le donner pour le moment”, a déclaré le patron de United lorsqu’on lui a demandé de faire le point sur la condition physique de son compatriote. “Nous devons attendre 24 heures mais ça ne s’annonce pas très bien.”

L’avenir de United semble plutôt meilleur, mais Ten Hag ne veut pas regarder trop loin.

“Nous devons aller de match en match. Le prochain match est un match de coupe, mais il y a aussi une ligue que nous voulons gagner, nous voulons gagner chaque match, mais cela doit être l’approche.

“L’approche doit être le prochain match et ne cherchez pas plus loin, concentrez-vous là-dessus, ça va être un match difficile, nous le savons, donc nous avons besoin de toute l’énergie et de la bonne préparation pour avoir l’énergie quand nous bottons de repos le vendredi soir.”

Image:

Marcus Rashford est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué le troisième but de Manchester United en fin de match





Quelle est la prochaine étape pour Man Utd?

Manchester United hôte Everton au troisième tour de la FA Cup vendredi à 20h avant d’accueillir Charlton à Old Trafford le 10 janvier, également à 20 heures, en quart de finale de la Coupe Carabao.

United revient en Premier League le 14 janvier à 12h30 lorsque ses rivaux Manchester City faire le voyage à Old Trafford.