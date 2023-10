Man Utd 2 – 3 Galatasaray

Manchester United s’est écrasé lors d’une défaite 3-2 contre Galatasaray en Ligue des champions à Old Trafford alors que sa forme alarmante sous Erik ten Hag se poursuivait.

Rasmus Hojlund avait donné l’avantage à United à deux reprises, mais l’équipe turque les a rattrapés à chaque fois avant que l’erreur d’Andre Onana ne conduise à un carton rouge pour Casemiro dans sa tentative de sauver la situation. Mauro Icardi a raté le penalty mais s’est rattrapé auprès du vainqueur.

Des questions seront posées à Onana, incertain tout au long, mais une grande partie de la défense était coupable de la capitulation. Après avoir perdu contre le Bayern Munich lors de son premier match de Ligue des Champions, il reste désormais beaucoup de travail à faire pour progresser au-delà de la phase de groupes.

Les inquiétudes de Ten Hag sont plus immédiates étant donné que United a désormais perdu six de ses 10 matches cette saison.

Notes des joueurs Homme United : Onana (3), Dalot (5), Varane (5), Lindelof (4), Amrabat (4), Casemiro (4), Mount (6), Hannibal (5), Fernandes (6), Rashford (4), Hojlund (8). Sous-marins : Eriksen (7), Garnacho (6), Antony (n/a), Martial (n/a). Galatasaray : Muslera (6), Boey (7), Sanchez (5), Abdulkerim (6), Angelino (6), Torreira (6), Ayhan (6), Tete (7), Akturkoglu (7), Zaha (7), Icardi (7). Sous-marins : Yilmaz (7), Oliveira (6), Mertens (6), Ndombele (n/a), Nelsson (n/a). Joueur du match : Rasmus Hojlund

Comment Man Utd l’a jeté

La première victoire de Galatasaray sur le sol anglais en 11 tentatives semblait improbable au début, avec Hojlund en tête. Son travail a donné une chance à Bruno Fernandes en deux minutes et le Danois a été récompensé pour sa positivité avec le premier but du match peu de temps après.

Marcus Rashford a trouvé de l’espace et son centre a été accueilli par la tête de Hojlund à bout portant. L’attaquant de 20 ans n’a pas encore marqué en Premier League, mais après avoir trouvé le chemin des filets à deux reprises ici, il en a marqué trois en seulement deux matches de Ligue des champions.

Actualités de l’équipe Manchester United a effectué un changement par rapport à l’équipe qui a débuté la défaite 1-0 en Premier League samedi contre Crystal Palace. Hannibal Mejbri a remplacé Facundo Pellistri dans le onze de départ.

Avec le jeu de hold-up exceptionnel de Hojlund également, il y avait des signes encourageants pour United. Mais ils ont été défaits par l’égalisation, un but désespérément mauvais à encaisser défensivement.

Un long ballon a pu rebondir et Zaha a résisté au défi de Diogo Dalot avant de presser son tir sur Onana. Le défenseur et le gardien de but pourraient penser qu’ils auraient pu faire davantage pour l’empêcher. Le résultat fut que United perdit sa fluidité et son élan.

Image:

Wilfried Zaha célèbre son but égalisateur pour Galatasaray contre Manchester United





Il y avait encore des opportunités. Mason Mount a vu deux occasions déviées, dont une de son propre coéquipier Hannibal Mejbri. Mais ce n’était rien comparé à l’occasion que Rashford a ratée au début de la seconde période lorsqu’il n’a pas réussi à trouver Bruno Fernandes.

Ten Hag semblait découragé sur le banc, Fernandes furieux de la décision de son coéquipier de retarder le centre après avoir été mis en jeu par le remplaçant Christian Eriksen à la mi-temps. La percée semblait alors se produire à l’heure de jeu, mais Hojlund était déclaré hors-jeu.

Il n’y avait cependant aucun moyen de nier le jeune attaquant. Alors que le public local était rassemblé, la glissade de Davinson Sánchez a été impitoyablement punie alors que Hojlund courait depuis la ligne médiane, retenant son marqueur puis faisant preuve d’un sang-froid extraordinaire pour enfoncer le ballon dans le filet.

Cela aurait dû briser Galatasaray, mais une contre-attaque rapide a modifié l’ambiance, Amrabat et Victor Lindelof bien battus dans la préparation avant la finition impeccable de Kerem Akturkoglu, mais le pire était à venir. Une passe lâche d’Onana a déclenché l’effondrement de United.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Clinton Morrison dit que c’est une période inquiétante pour Manchester United, Rasmus Hojlund étant le seul point positif de leur défaite en Ligue des champions contre Galatasaray.



Casemiro a tenté de rectifier l’erreur, mais son défi irréfléchi sur Baris Yilmaz a abouti à un penalty et à un carton rouge pour le Brésilien. Icardi a semblé laisser United se tirer d’affaire en tirant large depuis le point, mais c’est encore une autre calamité défensive qui leur a coûté cher.

La tête de Sanchez a trouvé Icardi libre au milieu avec Amrabat le faisant jouer depuis l’arrière gauche et Raphael Varane introuvable. Cette fois, Icardi a terminé avec aplomb, déclenchant des scènes sauvages à l’extérieur – et de la misère parmi les supporters de United.

Analyse : pression sur Ten Hag

Clinton Morrison dans l’émission spéciale football :

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Clinton Morrison dit que c’est une période inquiétante pour Manchester United, Rasmus Hojlund étant le seul point positif de leur défaite en Ligue des champions contre Galatasaray.



« C’est une mauvaise nuit et il doit y avoir de la pression sur Ten Hag maintenant.

« Je ne pense pas qu’ils aient mal joué. Le match aurait pu se terminer s’ils avaient tenté leur chance.

« Il n’y a pas d’organisation et ils s’ouvrent. Man Utd était beaucoup trop ouvert en défense.

« Le seul point positif que je retiendrai de ce soir est Hojlund, il a été exceptionnel et a l’air d’un vrai joueur. Il a très bien tenu le ballon, a mené la ligne et a marqué deux vrais buts.

« Des moments inquiétants pour Manchester United. »

La misère de Man Utd en chiffres

Manchester United a ouvert pour la première fois une campagne de Ligue des Champions avec des défaites consécutives.

Manchester United a perdu six de ses 10 matches toutes compétitions confondues cette saison. Ils ont également encaissé 18 buts en 10 matches toutes compétitions confondues. C’est leur maximum à ce stade depuis 1966.

Il s’agissait de la première victoire de Galatasaray à l’extérieur dans la compétition depuis une victoire 3-2 contre Schalke en huitièmes de finale en mars 2013, et la première fois que Galatasaray marquait lors d’un match à l’extérieur de Ligue des Champions depuis novembre 2015 contre Benfica, en sept matches dans la compétition. sur la route sans marquer avant ce soir.

Et après?

Celui de Manchester United la prochaine mission est un affrontement en Premier League avec Brentford à Old Trafford le samedi 7 octobre (coup d’envoi à 15h).

La prochaine pour Galatasaray est une rencontre de Super Lig avec Antalyaspor, qui aura également lieu samedi (coup d’envoi à 17h BST).