Man Utd 2 – 2 Brentford

Andreas Pereira a marqué une volée époustouflante mais cela n’a pas suffi à donner la victoire à Manchester car ils ont été tenus 2-2 par Brentford.

Le jeune Anthony Elanga a donné à United une avance méritée (12) avec une brillante volée de 12 mètres, mais Shandon Baptiste a égalisé avec un coup encore meilleur de 25 mètres (20) devant 30 000 à Old Trafford.

Mais le meilleur était à venir alors que Pereira, qui était prêté à la Lazio la saison dernière, a frappé une volée de 30 mètres assez sublime sous la barre transversale pour donner l’avantage aux hôtes (50), avant que la jolie finition de Bryan Mbeumo n’obtienne un tirage au sort pour les abeilles (78).

Manchester United affrontera maintenant Preston à Deepdale lors d’un match amical samedi à 14 heures, tandis que Brentford accueillera West Ham samedi à 15 heures.

Man Utd XI : Heaton, Mata, Greenwood, Lingard, Pereira, Wan-Bissaka, Matic, Williams, Elanga, Tuanzebe, Mengi

Abonnements sur : Dalot (46), James (61), Pellistri (61), Garner (61), Van de Beek (76), Hannibal (76), Shoretire (76)

Brentford XI : Raya, Thompson, Goode, Pinnock, Canos, Toney, Fosu, Baptiste, Janelt, Roerslev, Haygarth

Abonnés sur: Onyeka (61), Sorensen (61), Mbeumo (61), Dervisoglu (76), Forss (76), Gordon (76), Racic (76), Peart-Harris (76), Stevens (76), Valencia ( 76)

Avec une ambiance animée à l’intérieur d’Old Trafford et les nouveaux sièges de barrière utilisés pour la première fois, l’atmosphère a été compensée par une première mi-temps énergique.

Tout était uni pendant les 20 premières minutes, et ils ont pris une avance méritée grâce au Suédois Elanga de 19 ans, poursuivant son impressionnante pré-saison avec une superbe première volée du centre d’Aaron Wan-Bissaka depuis la droite.

Image:

Anthony Elanga était à nouveau cadré en première mi-temps



Mais Brentford a égalisé 20 minutes de nulle part grâce à Baptiste; alors que United n’a pas réussi à dégager un corner, le milieu de terrain a frappé une autre volée avec son pied gauche à 25 mètres dans le coin supérieur gauche.

Bien que United et en particulier Mason Greenwood aient semblé brillants, les nouveaux garçons de la Premier League Brentford se sont installés dans le match et auraient pu entrer dans la mi-temps si le ballon de Tariqe Fosu devant le but de Tom Heaton avait été un pouce plus proche d’Ivan Toney au poteau arrière. .

United a amené Diogo Dalot à la pause, et il a été immédiatement impliqué alors qu’il perdait la possession juste à l’extérieur de sa surface, mais Sergi Canos a jeté un coup d’œil à l’occasion résultante du centre de Toney.

Mais United était bientôt en tête avec une autre frappe étonnante. Après que le tir bas de Jesse Lingard ait été paré par David Raya, le ballon a atteint Pereira à 30 mètres et il a rencontré le ballon avec une magnifique volée, qui s’est envolée sous la barre transversale. Il n’y a peut-être pas de meilleur but à Old Trafford cette saison.

Image:

Bryan Mbeumo (à gauche) célèbre avec ses coéquipiers après le nivellement



Il y avait encore beaucoup de vie dans le match en fin de match alors que les deux équipes effectuaient des changements importants, et c’est le remplaçant de Brentford Mbeumo qui a obtenu un match nul. Dalot n’a pas réussi à intercepter une simple diagonale dans la défense de United, permettant au Français de se replier dans le coin le plus éloigné devant Heaton.

Pas la victoire que la majorité de la foule d’Old Trafford avait espérée, mais vous aurez du mal à voir un match avec quatre meilleurs buts au cours de la saison à venir.

Ole : Elanga électrique | Donnez à Pereira le but de la saison maintenant !

Ole Gunnar Solskjaer s’adressant à MUTV :

« Nous pourrions simplement remettre [goal of the season] dehors maintenant! Ce hit était juste hors de ce monde. Je pensais ‘prendre une touche !’ mais il est habile, et Andreas a de la technique. Quel coup.

« Le premier but était de superbes passes, combinaisons et une superbe volée d’Anthony (Elanga), qui s’améliore et s’améliore de plus en plus. Le garçon est électrique, son énergie, son enthousiasme, il s’amuse vraiment.

« Il s’est fait le monde du bien. Nous savons que c’est un bon joueur, un bon garçon, il travaille si dur, il est toujours souriant et brillant, et il demande quoi faire de plus. Il a faim de s’améliorer et de s’améliorer, il peut jouer large à droite, large à gauche, à l’avant, n’importe où, donc il va être un atout.

« J’ai particulièrement apprécié la première mi-temps, nous avons joué un bon jeu de combinaison, à travers les lignes, et nous avons bien défendu à l’intérieur de la surface. Une partie du football était magnifique. C’était un bon but de leur part, pour être juste, mais ils ne l’ont pas fait J’ai beaucoup d’autres, donc très satisfait de la première mi-temps.

« En deuxième mi-temps, toujours une pré-saison avec beaucoup de changements, ce sera un peu plus désordonné, le tempo n’était pas aussi bon, le rythme n’était pas aussi bon, mais j’ai ressenti un grand pas en avant. »

Et après?

Manchester United affrontera maintenant Preston à Deepdale lors d’un match amical samedi à 14 heures, tandis que Brentford accueillera West Ham samedi à 15 heures.