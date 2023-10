Man Utd 2-1 Brentford : Erik ten Hag dit que sa superbe victoire de retour doit être un « tournant » dans la saison de son équipe | Actualités footballistiques

Erik ten Hag insiste sur le fait que la superbe victoire tardive de samedi contre Brentford doit être un « tournant » dans la saison de Manchester United.

Alors que United se dirigeait vers une troisième défaite consécutive à Old Trafford grâce à une erreur d’Andre Onana en première mi-temps qui avait permis à Mathias Jensen de donner l’avantage aux visiteurs, le remplaçant Scott McTominay a marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour arracher de manière sensationnelle les trois points pour Du côté de Ten Hag.

Cette victoire a propulsé United à la neuvième place du classement de la Premier League et leur permet d’aborder la trêve internationale avec une certaine positivité après avoir ramené deux victoires lors de leurs sept matchs précédents toutes compétitions confondues.

« Vous êtes soulagés à ce moment où, encore une fois, dans un match qui tournait dans le mauvais sens pour nous, nous avons trouvé un tournant », a déclaré Ten Hag.

« Cela a montré le grand caractère de cette équipe, la résilience, et que nous avons un plan pour continuer et qu’il faut créer sa propre chance. Nous sommes restés patients et avons continué. Je suis vraiment fier de cette équipe, ils ont continué tout le jeu. La croyance était là.

« Cela doit être un tournant, mais aussi un redémarrage car nous devons atteindre des niveaux plus élevés. »

Image:

Manchester United était mené à 92 :46 avant que Scott McTominay ne marque deux fois pour assurer une victoire palpitante.





Ten Hag : Nous devons assumer davantage de responsabilités

Pendant la majeure partie du match, il semblait qu’une autre erreur d’Onana entraînerait à nouveau la perte de United. La recrue estivale de l’Inter Milan est fermement sous le feu des projecteurs après que ses récentes erreurs ont permis au Bayern Munich et à Galatasaray de marquer en Ligue des champions et qu’il a été à nouveau trop facilement battu par Jensen à Old Trafford.

Mais l’international camerounais n’était pas le seul joueur de United fautif lors du premier match de Brentford, Casemiro ayant cédé le ballon à moindre coût et Lindelof n’ayant pas réussi à dégager correctement.

Ten Hag a déclaré : « La performance peut toujours être meilleure, mais il ne peut pas arriver que vous accordiez un but. Il y a eu quelques bonnes périodes. Nous avons contrôlé le match pendant de longues périodes. Mais quand vous donnez un but si facilement, nous pouvons « Nous ne pouvons pas le faire à notre niveau. Nous devons prendre plus de responsabilités et rendre des comptes pour gagner des matchs.

« Il faut trouver un moment de la saison sur lequel s’appuyer. Je pense que nous l’avons trouvé maintenant. Ce match reflète en grande partie notre début de saison, l’erreur… mais ensuite le retour, la personnalité, le caractère. »

Image:

Ten Hag fait la fête sur la ligne de touche après une fin dramatique à Old Trafford





McTominay : Un de mes moments préférés dans le football

Manchester United milieu de terrain Scott McTominay a déclaré : « C’est peut-être l’un de mes moments préférés sur un terrain de football. Deux buts à la fin, c’était incroyable, mais je suis juste heureux de pouvoir contribuer et montrer aux gens que je peux le faire.

« La victoire est énorme. Tout le monde sait que nous traversons une période difficile en ce moment, mais nous avons des combattants dans le groupe qui veulent continuer jusqu’au bout. N’importe qui sur ce terrain aurait pu marquer les deux buts, j’espère que nous peut s’appuyer sur cela à partir d’ici.

« Parfois, nous avons l’impression d’être dans notre propre bulle avec des gens à l’extérieur qui ne disent que des choses négatives, mais nous devons simplement bloquer cela et être meilleurs après la trêve internationale. »

Image:

Le remplaçant Scott McTominay a sauvé la mise pour Manchester United à Old Trafford





McTominay, le cinquième et dernier remplacement de United, était lié à un transfert estival, mais il est resté et a admis qu’il n’avait pas bien entendu les instructions de Ten Hag lors de son arrivée.

McTominay a estimé que son manager « avait probablement dit quelque chose comme ‘continuez et marquez' », mais le Néerlandais souriant a déclaré : « J’ai dit de marquer deux buts !

« Cela en dit long (sur sa mentalité). Il est Man United en tout, dans son cœur. Il joue pour le badge, il donne sa vie.

« Quand vous entrez et que vous donnez ça à l’équipe, cela en dit long. Cela en dit aussi beaucoup sur ce vestiaire, ils sont ensemble.

« Et j’ai aussi ressenti tout l’après-midi une forte unité avec les supporters car même lorsque nous perdons, ils sont restés derrière nous.

« Ils nous ont permis de continuer, l’équipe a continué et finalement nous sommes récompensés. »

Frank : C’était presque la performance parfaite à l’extérieur

Les joueurs de Brentford – sur le point de remporter la première victoire de leur équipe à Old Trafford depuis 1937 – ont été écrasés au coup de sifflet final. Ils pensaient que le drapeau de hors-jeu les avait sauvés lorsque Kristoffer Ajer plaçait le ballon dans ses propres filets à la 89e minute – mais il était encore temps pour la magie de McTominay.

« Le football est brutal dans des moments comme celui-ci » Brentford l’entraîneur-chef Thomas Franck dit. « Nous avons fait tellement de bonnes choses. Nous avons pressé haut quand nous le pouvions, nous avons été bons sur les contres, nous avons été courageux, avons bien défendu et avons bien mérité 1-0.

« Bien sûr, en seconde période à Old Trafford, vous serez sous pression, ce qui était le cas pour nous, mais je pense que nous avons bien défendu. Je ne pensais pas que nous avions laissé de grandes occasions jusqu’à ce qu’ils marquent.

« Ensuite, perdre le match a été encore plus brutal. Je sais qu’ils étaient nombreux avec le ballon, je pense qu’au moins un match nul était une juste réflexion. »

