Manchester United a réservé une demi-finale de la Ligue Europa avec la Roma après que la frappe précoce d’Edinson Cavani les ait envoyés sur le chemin d’une victoire 2-0 sur Grenade à Old Trafford, complétant une victoire totale de 4-0.

Les buts de Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont assuré un triomphe 2-0 au match aller à l’Estadio Los Carmenes la semaine dernière, et United a repris le contrôle de l’égalité une fois de plus en six minutes à Old Trafford.

Cavani avait souligné son instinct de prédateur lors du succès 3-1 à Tottenham, et l’Uruguayen en forme a marqué son premier but européen sous les couleurs de United et le 50e au classement général après avoir rencontré le renversement de Paul Pogba pour faire voler son entraînement bas dans le coin inférieur.

Le but de Jesus Vallejo dans la dernière minute du temps normal a aggravé la nuit de Grenade, les Espagnols manquant une série d’occasions de garder l’égalité dans la balance, mais United progresse pour affronter la Roma après leur victoire totale 3-2 contre l’Ajax.

Rapport de match complet à suivre …

United continue sa fière tradition – Opta Stats

Manchester United a atteint sa 18e demi-finale dans toutes les compétitions européennes (inc. Fairs Cup) – seul Liverpool (19) est apparu en plus parmi les équipes anglaises.

Manchester United a remporté trois matchs à élimination directe consécutifs sans concéder pour la première fois depuis avril 2008 dans une grande compétition européenne.

Grenade a perdu ses trois derniers matches de l’UEFA Europa League, n’ayant perdu que deux de ses neuf premiers matches de la compétition (W5 D2 L2).

Depuis qu’il a perdu ses deux premiers matches à domicile en UEFA Europa League lors de la saison 2011-12, Manchester United n’a perdu aucun de ses 17 derniers matches à Old Trafford dans la compétition (W13 D4).

Suite à la défaite 0-2 de Grenade face à Man Utd, les équipes espagnoles sont sans victoire lors de leurs six derniers matches à l’extérieur contre des équipes anglaises (D3 L3), ne réussissant pas à marquer lors de chacun des cinq derniers matches.

Et après?

Dimanche 18 avril 15h30



Coup d’envoi 16h00





Manchester United revient en Premier League le Super dimanche comme ils accueillent Burnley à 16 heures, en direct Sky Sports Premier League et Événement principal. Grenade accueillera Eibar en Liga jeudi prochain à 20 heures.

Tirage au sort des demi-finales de la Ligue Europa

Premiers pas: 29 avril | Match retour: 6 mai

Manchester United contre Rome

Villarreal contre Arsenal

Quand et où se déroule la finale de la Ligue Europa?

La finale de la Ligue Europa aura lieu le mercredi 26 mai à la Gdansk Arena en Pologne. Le stade devait accueillir la finale de 2020, mais après le retard du tournoi en raison de Covid-19, la pièce maîtresse a eu lieu à Cologne, en Allemagne, alors que Séville battait l’Inter 3-2.