Manchester United a réservé une demi-finale de la Ligue Europa avec la Roma après que la frappe précoce d’Edinson Cavani les ait envoyés sur le chemin d’une victoire 2-0 sur Grenade à Old Trafford, complétant une victoire totale de 4-0.

Les buts de Marcus Rashford et Bruno Fernandes ont assuré un triomphe 2-0 au match aller à l’Estadio Los Carmenes la semaine dernière, et United a repris le contrôle de l’égalité une fois de plus en six minutes à Old Trafford.

Cavani avait souligné son instinct de prédateur lors du succès 3-1 à Tottenham, et l’Uruguayen en forme a marqué son premier but européen sous les couleurs de United et le 50e au classement général après avoir rencontré le renversement de Paul Pogba pour faire voler son entraînement bas dans le coin inférieur.

Le but de Jesus Vallejo dans la dernière minute du temps normal a aggravé la nuit de Grenade, les Espagnols manquant une série d’occasions de garder l’égalité dans la balance, mais United progresse pour affronter la Roma après leur victoire totale 3-2 contre l’Ajax.

11 – Edinson Cavani a marqué en compétition européenne pour la 11e saison consécutive, il s’agit de son premier but en UEFA Europa League depuis décembre 2012 (pour Napoli contre PSV). Permanent. pic.twitter.com/mbsGhcsXRm – OptaJoe (@OptaJoe) 15 avril 2021

Notes des joueurs Homme Utd: de Gea (7), Wan Bissaka (8), Tuanzebe (7), Lindelof (7), Alex Telles (7), Matic (7), Pogba (7), Fred (7), Bruno Fernandes (7), Greenwood (7), Cavani (7). Sous-marins: Mata (6), Diallo (n / a), James (6), Williams (n / a), van de Beek (6). Grenade: Rui Silva (6), Foulquier (6), Vallejo (6), Allemand (7), Neva (6), Montoro (6), Gonalons (6), Kenedy (6), Herrera (7), Machis (6) , Soldado (5). Sous-marins: Suarez (6), Puertas (5), Victor Diaz (6), Jorge Molina (6), Ruiz (n / a) Homme du match: Aaron Wan-Bissaka.

United peut-il briser la malédiction de la demi-finale?

Image:

Paul Pogba a été remplacé à la pause après avoir été réservé



Ole Gunnar Solskjaer se prépare maintenant pour sa cinquième demi-finale en deux ans dans l’espoir d’en faire mieux que ce qu’il avait réussi lors de ses quatre précédents, et la Roma fournira un test beaucoup plus rigoureux que l’équipe huitième de la Liga, dont l’aventure en Ligue Europa était tout mais fini sur le sol domestique.

En l’absence des suspendus Harry Maguire, Luke Shaw et Scott McTominay, Solskjaer a aligné une équipe solide alors qu’il cherchait à s’assurer qu’il n’y aurait pas de contrariété au match retour, et Cavani a attendu peu de temps pour mettre fin au combat.

Il a fourni à United le départ de rêve, alors que Pogba a lancé un centre d’Alex Telles au joueur de 34 ans, qui a volé dans le coin inférieur de l’intérieur de la surface. C’était le 413e but du club et du pays dans l’illustre carrière de Cavani et une preuve supplémentaire de prolonger son séjour au-delà de la fin de la saison.

Image:

Cavani balaie sa première arrivée dans le coin inférieur



Il s’agissait de la première visite de Grenade en Angleterre, et leur entraîneur-chef Diego Martinez aura été encouragé par la réponse de son équipe au début du revers. Yangel Herrera a raté deux occasions présentables en succession rapide, jetant un coup d’œil large de la tête après un set-play immédiat avant de faire de même à mi-chemin de la deuxième période lorsqu’il n’est pas marqué.

Actualités de l’équipe Man Utd Paul Pogba a été capitaine de Manchester United lors du match retour des quarts de finale retour de la Ligue Europa jeudi contre Grenade. Ole Gunnar Solskjaer a apporté cinq modifications à l’équipe qui a battu Tottenham 3-1 dimanche, avec Axel Tuanzebe, Alex Telles et Nemanja Matic remplaçant Harry Maguire, Luke Shaw et Scott McTominay, suspendu. David De Gea a remplacé Dean Henderson dans le but, tandis que Marcus Rashford a été remplacé dans la formation de départ par Mason Greenwood.

Grenade manquait tout simplement de la qualité nécessaire dans le dernier tiers, tandis que United était heureux de jouer en première vitesse alors que Bruno Fernandes rencontrait la passe de Nemanja Matic avec une volée spéculative qui effaçait la barre transversale.

À ce moment-là, Pogba avait vu du jaune pour l’utilisation d’un bras haut sur le capitaine de Grenade German Sanchez – et le Français avait peut-être un peu de chance de ne pas être puni pour une deuxième infraction réservable en attrapant Herrera. Ole Gunnar Solskjaer l’a gardé jusqu’à la pause, avant de retirer le capitaine pour la nuit et de le remplacer par Donny van de Beek.

Image:

Donny van de Beek lance un tir large en deuxième période



Le Néerlandais a été une figure périphérique pour United cette saison, ne faisant que deux départs en Premier League, mais il avait l’air impatient d’impressionner pendant une deuxième période relativement sans événement. Il est venu près de prolonger l’avance de son équipe lorsque le ballon est tombé gentiment pour lui de la course de Mason Greenwood, mais son tir traîné n’a pas dérangé Rui Silva.

Cavani est parti à l’heure, peu de temps après avoir jeté un coup d’œil à une autre livraison de Fernandes juste à côté avec David de Gea à l’autre bout d’un simple spectateur. Cela a presque changé lorsque Sanchez a récupéré le centre d’Angel Montoro, mais le défenseur vétéran a traîné son effort.

Fernandes a fait place pour les 15 dernières minutes alors que United confirmait sa place dans les quatre dernières avec beaucoup de choses à perdre, avec De Gea contraint à un arrêt tardif pour empêcher le tir à longue distance de Victor Diaz et préserver sa feuille blanche.

De Gea n’a pas été fait là-bas, car il a étouffé un autre effort de Herrera pour placer United sur la contre-attaque alors que le centre de Telles vers Juan Mata était par inadvertance jeté un coup d’œil dans son propre filet par Vallejo.

United continue sa fière tradition – Opta Stats

Image:

Edinson Cavani a prolongé l’avance de Manchester United sur Grenade



Manchester United a atteint sa 18e demi-finale dans toutes les compétitions européennes (y compris la Fairs Cup) – seul Liverpool (19) est apparu en plus parmi les équipes anglaises.

Manchester United a remporté trois matchs à élimination directe consécutifs sans concéder pour la première fois depuis avril 2008 dans une grande compétition européenne.

Grenade a perdu ses trois derniers matches de l’UEFA Europa League, n’ayant perdu que deux de ses neuf premiers matches de la compétition (W5 D2 L2).

Depuis qu’il a perdu ses deux premiers matches à domicile en UEFA Europa League lors de la saison 2011-12, Manchester United n’a perdu aucun de ses 17 derniers matches à Old Trafford dans la compétition (W13 D4).

Suite à la défaite 0-2 de Grenade face à Man Utd, les équipes espagnoles sont sans victoire lors de leurs six derniers matches à l’extérieur contre des équipes anglaises (D3 L3), ne réussissant pas à marquer lors de chacun des cinq derniers matches.

Et après?

Dimanche 18 avril 15h30



Coup d’envoi 16h00





Manchester United revient en Premier League le Super dimanche comme ils accueillent Burnley à 16 heures, en direct Sky Sports Premier League et Événement principal. Grenade accueillera Eibar en Liga jeudi prochain à 20 heures.

Tirage au sort des demi-finales de la Ligue Europa

Premiers pas: 29 avril | Match retour: 6 mai

Manchester United contre Rome

Villarreal contre Arsenal

Quand et où se déroule la finale de la Ligue Europa?

La finale de la Ligue Europa aura lieu le mercredi 26 mai à la Gdansk Arena en Pologne. Le stade devait accueillir la finale de 2020, mais après le retard du tournoi en raison de Covid-19, la pièce maîtresse a eu lieu à Cologne, en Allemagne, alors que Séville battait l’Inter 3-2.