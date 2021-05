Man Utd 1 – 2 Leicester

Leicester a donné vie à sa candidature à la qualification pour la Ligue des champions avec une victoire 2-1 à Manchester United, qui a confirmé Manchester City comme champion de la Premier League.

Grâce à leur victoire, Leicester occupe la troisième place de la Premier League et se qualifiera pour la Ligue des champions avec quatre points supplémentaires sur les deux derniers matchs.

Le somptueux premier but de Luke Thomas en Premier League a vu Leicester frapper en premier contre un United très changé, qui disputait le deuxième de trois matchs en une période de cinq jours encombrée.

Ole Gunnar Solskjaer avait effectué 10 changements, mais son équipe de fortune de United a riposté cinq minutes plus tard alors que Mason Greenwood continuait sa forme brûlante avec un égaliseur instinctif.

Leicester s’est considérablement amélioré en seconde période et a repris à juste titre l’avantage grâce à l’imposante tête de Caglar Soyuncu, et, malgré l’introduction d’Edinson Cavani, Marcus Rashford et Bruno Fernandes, il n’y avait pas de retour pour United.

La défaite de United confirme le troisième titre de Premier League de Manchester City en quatre saisons, tandis que Leicester grimpe au-dessus de Chelsea à la troisième place – huit points d’avance sur West Ham, cinquième – après une victoire massive dans leur poursuite du football de la Ligue des champions.

Notes des joueurs Homme Utd: De Gea (6), Williams (6), Bailly (6), Tuanzebe (7), Telles (6), Matic (7), Mata (6), Van de Beek (6), Diallo (6), Elanga ( 6), Greenwood (7). Sous-marins: Cavani (5), Rashford (5), Fernandes (5). Leicester: Schmeichel (6), Castagne (7), Fofana (7), Soyuncu (7), Albrighton (7), Ndidi (6), Tielemans (7), Thomas (7), Perez (5), Iheanacho 7), Vardy (6). Sous-marins: Maddison (6), Choudhury (5). Homme du match: Caglar Soyuncu.

Leicester voit United alors que Man City est couronné

Cinquante heures après la victoire de dimanche à Aston Villa, Solskjaer a remis à Anthony Elanga et Amad Diallo leurs débuts en Premier League pour Manchester United alors qu’il luttait avec un calendrier de rencontres chargé en apportant 10 modifications.

Actualités de l’équipe Amad Diallo et Anthony Elanga ont fait leurs débuts en Premier League alors que Man Utd a fait 10 changements depuis la victoire à Aston Villa.

Luke Thomas et Ayoze Perez sont revenus alors que Leicester a fait deux changements entre la défaite et Newcastle.

La formation inconnue de United a offert à Leicester une excellente occasion de remettre sa candidature pour la qualification en Ligue des champions sur les rails après la défaite choc de vendredi contre Newcastle, et les Foxes ont pris le départ parfait en 10 minutes.

Youri Tielemans envoya un centre en profondeur vers Jamie Vardy au poteau arrière mais, sous les instructions de Thomas, il laissa le ballon à l’ailier pour lancer une volée imparable dans le coin supérieur.

19 – A 19 ans et 335 jours, Luke Thomas est le plus jeune joueur à marquer son premier but en Premier League lors d’un match contre Manchester United à Old Trafford. Étape. #MUNLEI – OptaJoe (@OptaJoe) 11 mai 2021

Le premier but de Thomas en Premier League semblait avoir fourni à Leicester la plate-forme pour avancer, mais cette fondation a été arrachée alors que Greenwood poursuivait sa séquence chaude devant le but.

Le débutant en Premier League, Diallo, a surpassé le buteur de Leicester Thomas dans le canal droit, a réduit à l’intérieur et a trouvé Greenwood, qui a ignoré Soyuncu et a choisi le coin inférieur du set de Kasper Schmeichel dans un mouvement dévastateur.

Image:

Amad Diallo Traoré de Man Utd aidant Mason Greenwood était la première fois qu’un adolescent aidait un autre adolescent pour un but en Premier League depuis mai 2006.



Leicester a montré peu de signes de contrôle de la lutte jusqu’à ce qu’ils reviennent de l’intervalle, mais a progressivement augmenté la pression sur le but de United. Kelechi Iheanacho a été contrecarré par David de Gea mais la supériorité des visiteurs a été rapidement récompensée.

Solskjaer a présenté Rashford et Cavani, mais la première tâche du duo d’attaque meurtrière était de défendre un corner de Leicester, où Rashford s’est éteint et a permis à Soyuncu de ramener les Foxes en tête.

Image:

Caglar Soyuncu célèbre après avoir dirigé Leicester 2-1 devant à Old Trafford



Fernandes est arrivé à 12 minutes de la fin du dernier lancer de dés de Solskjaer, mais malgré le fait de faire venir des joueurs qui ont marqué 63 buts cette saison, United n’a pas été en mesure de trouver un autre égaliseur alors que Fernandes a tiré sa meilleure chance lorsque le couronnement de City a été confirmé à Old Trafford.

Les renards mettent fin à la sécheresse à Old Trafford – Statistiques du match

Leicester a remporté un match de haut vol à l’extérieur contre Man Utd pour la première fois depuis janvier 1998 (1-0), avec ce n’est que leur deuxième victoire de ce genre lors de leurs 23 dernières visites à Old Trafford (W2 D5 L16).

Manchester United a perdu cinq matchs de Premier League à Old Trafford cette saison, autant au cours de leurs deux campagnes précédentes combinées.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, est devenu le quatrième entraîneur différent à gagner contre Man Utd à Old Trafford en Premier League avec deux équipes différentes après Jose Mourinho, Rafael Benítez et Martin O’Neill.

Leicester n’a perdu qu’une seule fois lors de ses 13 derniers matches de Premier League à l’extérieur, les Foxes remportant sept victoires dans le processus (W7 D5).

Depuis le début de la saison dernière, Mason Greenwood de Man Utd a marqué plus de buts dans toutes les compétitions que tout autre adolescent des cinq meilleures ligues européennes (29).

Manchester United a apporté 10 changements au onze de départ qui a joué contre Aston Villa pour ce match, avec seulement Mason Greenwood restant. C’est leur meilleur match entre les matches de Premier League, faisant également 10 pour une victoire 1-0 contre Hull City en mai 2009.

Homme du match – Caglar Soyuncu

Çaglar Soyuncu a marqué son premier but en Premier League en 44 matches. Il est également devenu le deuxième joueur turc à marquer contre Man Utd dans la compétition après Tuncay Sanli en octobre 2010 et le premier à le faire à Old Trafford.

Et après?

Jeudi 13 mai 20h00



Coup d’envoi à 20h15





Manchester United accueille Liverpool jeudi à 20h15 – en direct sur Sky Sports Premier League – avant que Leicester ne se rende à Wembley pour la finale de la FA Cup contre Chelsea samedi à 17h15.