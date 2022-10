Man Utd 1 – 0 Omonia Nicosie

Scott McTominay a frappé profondément dans les arrêts de jeu alors que Man Utd a gardé ses espoirs de remporter son groupe de la Ligue Europa avec une victoire tardive 1-0 sur Omonia Nicosia.

Omonia est arrivé à Manchester après avoir perdu cinq de ses sept derniers matches, dont la défaite 3-2 de jeudi dernier contre United, mais a produit une position provocante et héroïque, incarnée par le gardien inspiré Francis Uzoho, alors que l’équipe de Neil Lennon est arrivée quelques secondes après avoir quitté Old Trafford avec le moins improbable des points.

Après avoir vu Uzoho contrecarrer les efforts de Marcus Rashford, Antony et Cristiano Ronaldo, et Casemiro secouer la barre transversale, United a effacé une soirée frustrante devant le but lorsque McTominay a finalement trouvé la percée avec sa 33e tentative au but.

United reste deuxième du groupe E de la Ligue Europa, à trois points du leader de la Real Sociedad, mais sachez que la victoire lors de ses deux derniers matches les verra progresser en huitièmes de finale en tant que vainqueurs de groupe sans avoir à affronter une équipe rétrogradée de la Ligue des champions en un match de barrage.

