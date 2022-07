Man Utd 0-1: Atletico Madrid: la frappe tardive de Joao Felix coule l’équipe d’Erik Ten Hag alors que Fred voit rouge | Nouvelles du football

Manchester United a subi sa première défaite de pré-saison alors que la frappe tardive de Joao Felix a assuré une victoire 1-0 pour l’Atletico Madrid à Oslo.

Ce fut une rencontre enflammée et un match amical uniquement de nom, avec le milieu de terrain de United Fred expulsé dans les phases finales pour une deuxième infraction réservable quelques instants après que la frappe féroce de Felix a sorti l’impasse.

À une semaine du premier match de la saison en Premier League pour United, Erik Ten Hag a sélectionné une équipe susceptible de débuter contre Brighton dimanche prochain – en direct sur Sky Sports – mais était sans Jadon Sancho pour cause de maladie.

Équipe Man Utd contre Atlético Madrid Onze de départ : De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Malacia, Fred, McTominay, Elanga, Fernandes, Rashford, Martial. Remplaçants : Heaton, Kovar, Telles Laird, Martinez, Eriksen, Garner, Pellistri, Van de Beek.

Christian Eriksen en action contre l’Atletico Madrid





Christian Eriksen a fait ses débuts sur le banc et a fourni quelques moments dangereux à United, y compris un corner qui a vu Harry Maguire rater une tête franche à bout portant.

Il y aura potentiellement une chance pour Eriksen et quelques autres joueurs qui n’ont pas commencé samedi, de jouer le dernier match amical de pré-saison de United contre Rayo Vallecano à Old Trafford dimanche.

Tyrell Malacia tire sur le but de l’Atletico





Cristiano Ronaldo, qui a réitéré cette semaine son désir de quitter United, a semblé confirmer qu’il jouerait dans ce match sur les réseaux sociaux vendredi soir, en disant : “Dimanche, le roi joue”.

L’autre nouvelle signature de United, Lisandro Martinez, était un remplaçant inutilisé et devrait jouer contre Rayo Vallecano.

L’absence de Sancho met en lumière le problème de Man Utd

Jadon Sancho est félicité par son coéquipier Diogo Dalot après avoir fait 3-0





La forme de Sancho en pré-saison a été l’un des plats à emporter les plus prometteurs pour United cet été, mais son absence contre l’Atletico a mis à nu le manque de profondeur d’attaque qu’ils ont sur le côté droit.

Anthony Elanga, qui est plus à l’aise à gauche, a remplacé le joueur de 22 ans mais a eu un après-midi tranquille et a été victime d’intimidation par l’Atletico, recevant de lourds défis à plusieurs reprises.

United, en conséquence, était à nouveau déséquilibré, la plupart de leurs attaques venant de la gauche, ce qui a finalement rendu le travail de l’Atletico beaucoup plus simple pour les empêcher d’entrer.

Il y avait des demi-occasions pour Rashford et Martial en première mi-temps, mais Oblak était sur place pour arrêter l’effort de l’international anglais près du poteau et le Français a tiré sous la pression lorsqu’il était au but.

Rashford et Elanga continuent de montrer qu’ils ne sont pas convaincants à droite, ce qui laisse United avoir besoin d’un autre attaquant pour partager la charge de travail avec Sancho.

La poursuite par United de l’attaquant de l’Ajax Anthony aurait pris un coup cette semaine alors que le club néerlandais a augmenté sa valorisation de l’ailier à 100 millions d’euros.

À un peu plus d’un mois de la fin, Ten Hag sera préoccupé par la lenteur de ses activités jusqu’à présent avec de nombreux problèmes à combler. Le droit d’attaque en fait certainement partie.

