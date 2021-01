Alors que ma fille aînée, Aiya, approche de son 13e anniversaire, sa mère et moi discutons de la façon dont nous lui parlons, ensemble, de la menstruation.

«Ensemble» est le mot clé. C’est important pour moi, comme son père.

Je veux qu’Aiya sache que la menstruation est un processus normal et gérable. Je veux qu’elle sache qu’il n’y a rien à craindre ni à avoir honte. Je veux qu’elle sache que sa mère et moi sommes là pour la soutenir dans ce changement et lui donner tout ce dont elle a besoin – serviettes hygiéniques et tampons, analgésiques et bouillottes, un câlin si elle en a besoin, ou de l’espace si c’est ce qu’elle préfère. Je veux qu’elle se sente confiante et en contrôle. C’est son droit.

Mais, honnêtement, je suis frustré. Je suis frustré que, en 2021, cette conversation fasse encore l’objet d’un tel déni parmi les hommes. Pourquoi les conversations sur les menstruations entre les parents et les filles ne sont-elles pas courantes? Quand j’en parle avec mes collègues masculins et mes amis qui ont des filles, je rencontre souvent des regards inconfortables.

«Je laisse ça à ma femme», j’entends.

«Oh, c’est des trucs de femmes», bégayent-elles maladroitement.

«Ah,» dis-je incrédule. «Je ne savais pas que vous pouviez opter pour les parties de la parentalité qui plaisaient le plus et déléguer les autres choses!»

Remise de prix, oui. Les règles, non!

D’où vient ce conditionnement social? Depuis quand êtes-vous moins homme si vous parlez de crampes d’estomac et de flux abondants? En quoi est-ce différent de parler à votre fils de rêves humides, d’érections et de sexe?

D’où que vient ce conditionnement social, il est horriblement préjudiciable à nos filles et à des générations de filles à travers le monde. Je veux dire le monde entier parce que c’est un problème mondial. De Lyon à Lagos, de Katmandou à Kyoto, de Santiago à Sanaa, les hommes regardent de l’autre côté.

Environ 800 millions de filles et de femmes ont leurs règles chaque jour. Dans trop de pays et de cultures, il y a tellement de stigmatisation attachée à cette fonction biologique de base que les filles redoutent leurs règles. Pourquoi? Parce qu’ils sont cruellement ostracisés.

Au Népal, en Inde, en Indonésie et dans certaines parties du Nigéria, les filles sont bannies dans des huttes pendant qu’elles saignent. Dans certaines tribus ougandaises, les femmes n’ont pas le droit de boire du lait de vache parce qu’elles croient que cela contaminerait tout le troupeau. Ailleurs, les filles peuvent soit être forcées de se baigner, soit interdire de se baigner, mais les autres n’ont pas le droit de cuisiner, au cas où elles contamineraient le repas. La liste de ces pratiques spécieuses et discriminatoires me fait tourner la tête.

Lorsque j’étais chef du bureau de l’UNICEF à Bentiu, au Soudan du Sud, je visitais les écoles locales plusieurs fois par semaine et remarquais que, parfois, les filles ne seraient pas en classe. Quand j’ai demandé pourquoi, on m’a dit qu’ils étaient «indisposés».

Ils n’étaient pas «indisposés». Ils ont été ostracisés parce qu’ils avaient leurs règles.

Ils avaient sauté l’école pour éviter les taquineries et la honte, car, en plus de ces attitudes aveugles, ils faisaient face à l’ignominie supplémentaire de ne pas avoir accès à des produits d’hygiène menstruelle ou à des toilettes adéquates pour les aider à gérer leurs règles.

L’UNICEF estime qu’une fille sur 10 en Afrique manque l’école en raison de ses règles. En tant que personne qui a consacré sa vie au développement, cela me trouble. Nous plaidons fermement auprès des gouvernements et de la société civile pour que les filles aillent à l’école. Nous nous félicitons lors de leur inscription. Ensuite, nous ne parvenons pas à lutter contre la stigmatisation entourant la menstruation et, par conséquent, ils ne peuvent pas assister aux cours. Sûrement, la définition d’une tâche Sisyphe!

Nous savons que lorsque les filles terminent leurs études secondaires, elles sont mieux informées sur la nutrition et les soins de santé, ont des enfants moins nombreux et en meilleure santé et se marient plus tard. Ils sont plus susceptibles de participer au marché du travail et de gagner des revenus plus élevés. En bref, ils sortent les communautés et les pays de la pauvreté.

En échouant à lutter contre la stigmatisation perpétrée par les hommes et les garçons, nous empêchons les filles d’atteindre leur plein potentiel. Est-ce que j’exagère si j’appelle cela une urgence de développement?

Heureusement, si vous regardez attentivement, il y a des signes de changement positif.

«Menstrual Man» de l’Inde, Arunachalam Muruganantham, a inventé une machine pour produire des serviettes hygiéniques bon marché, parce que sa femme ne pouvait pas se permettre les serviettes importées coûteuses. Au Soudan du Sud, un groupe d’hommes et de garçons, Men4Women, brise les tabous culturels sur la menstruation. Ils enseignent la santé et l’hygiène menstruelles, fournissent des serviettes hygiéniques aux filles pauvres et encouragent les garçons et les hommes à discuter de la menstruation. L’année dernière, sous la direction éclairée de Nicola Sturgeon, l’Écosse est devenue le premier pays au monde à rendre les produits d’époque gratuits.

Mais ces efforts sont sporadiques. Nous devons faire mieux. L’UNICEF, l’agence avec laquelle je travaille, doit montrer la voie en augmentant la fourniture de kits d’hygiène et en tirant parti de notre expertise en matière de changement de comportement pour s’attaquer sérieusement à ces normes sociales qui disent que les hommes ne peuvent pas parler de règles.

Ils peuvent, et ils doivent.

Le père tuniso-français d’Aiya, âgé de 44 ans, est sur le point de le faire, car c’est la bonne chose à faire.

Mustapha Ben Messaoud est le chef des opérations sur le terrain et des urgences pour l’UNICEF en Afghanistan. Il a plus de 15 ans d’expérience humanitaire avec un travail considérable en Afrique.

