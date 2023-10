Man United vs Brentford score en direct, mises à jour, faits saillants, résultat de la Premier League alors que Jensen marque en premier

OLD TRAFFORD, MANCHESTER — L’hôte de Manchester United, Brentford, cherche désespérément à renverser sa forme récente avec un résultat qui remonte le moral avant la trêve internationale.

Les Diables Rouges ont perdu un match chaotique à domicile contre Galatasaray en Ligue des Champions 3-2, ce qui signifie qu’ils ont commencé leur campagne européenne avec des défaites consécutives. Ils se battent déjà pour se qualifier pour la phase suivante.

C’était également leur troisième défaite en quatre matchs à Old Trafford toutes compétitions confondues. Crystal Palace a été vainqueur 1-0 ici le week-end dernier, et si Brentford peut produire un choc similaire, la pression sur le manager de United, Erik ten Hag, ne fera qu’augmenter.

Brentford n’a remporté qu’un seul de ses sept matches de championnat cette saison et l’équipe de Thomas Frank a été tenue en échec par Nottingham Forest, à 10, la dernière fois.

Les Bees ont perdu trois de leurs quatre rencontres de Premier League contre United, l’autre étant cette fameuse victoire 4-0 en début de saison dernière. Ils n’ont jamais marqué à Old Trafford en Premier League et leur dernière victoire à l’extérieur contre United remonte à février 1937.

Le Sporting News suit le match Man United contre Brentford en direct, fournissant des mises à jour des scores et des faits saillants au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Man United vs Brentford Résultats en direct

Score Buteurs Homme Utd 0 — Brentford 1 Jensen (26′)

Compositions de départ :

Man United (4-2-3-1, de droite à gauche) : 24. Onana (GK) — 20. Dalot, 5. Maguire, 35. Evans, 2. Lindelof — 18. Casemiro, 4. Amrabat — 8. Fernandes, 7. Mount, 10. Rashford — 11. Hojlund

Brentford : (3-5-2, de droite à gauche) : 21. Strakosha (GK) — 20. Ajer, 5. Pinnock, 22. Collins — 30. Roerslev, 8. Jensen, 6. Norgaard, 27. Janelt, 2. Hickey — 19. Mbeumo, 11. Wissa

Homme Uni vs Brentford mises à jour en direct, faits saillants, commentaires

37ème minute : Enfin un arrêt pour Strakosha ! Rashford fait bien de travailler l’espace dans la surface et essaie de repérer le coin inférieur gauche, mais le gardien de Brentford descend bien pour sauver. De l’autre côté, Mbeumo enroule un tir vers le but mais il rebondit à côté.

33ème minute : United n’a pas vraiment réagi face à son retard. Ils n’ont toujours pas créé d’occasion significative, et Thomas Strakosha dans le but fait des débuts en Premier League beaucoup plus calmes pour les Bees qu’il n’aurait pu s’y attendre.

26e minute : BUT POUR BRENTFORD ! C’est un autre spectacle d’horreur derrière United et les visiteurs mènent à Old Trafford ! Tout a commencé lorsque Casemiro a donné le ballon dans sa moitié de terrain. Personne n’a défié Wissa alors qu’il courait dans la surface, et même si sa passe était médiocre, Lindelof l’a renvoyé directement contre lui. Jensen a tiré vers le but, cela a légèrement entaillé Lindelof et Onana n’a pas pu l’empêcher.

22ème minute : Chance pour la monture ! La passe ratissée d’Andre Onana libère Fernandes, qui envoie le ballon au n°7 de United. Pinnock réussit à effectuer un bon blocage à l’intérieur de la surface de réparation.

20ème minute : Une pression soutenue de United mais les trois arrières de Brentford repoussent une succession de centres. Ils obtiennent un coup franc sur le break, à 35 mètres du but, mais la frappe de Bryan Mbeumo manque son cadre.

17ème minute : Un autre corner de Brentford se termine par un autre tir de Hickey qui manque la cible. C’est clairement une tactique sur laquelle ils travaillent.

12ème minute : Mieux de United puisque le premier centre de Fernandes est juste accroché à Rasmus Hojlund par Ethan Pinnock. Le jeu est alors arrêté car l’attaquant de United vient d’être rattrapé par le ballon dans l’œil.

10ème minute : Ce n’est probablement pas une surprise étant donné l’alignement de fortune, mais la défense de United semble mal à l’aise sur la gauche. Ils ne semblent pas savoir qui doit suivre les courses et qui doit défendre la surface. Jusqu’à présent, Brentford n’a pas beaucoup exploité cette incertitude.

4ème minute : Brentford remporte le premier corner alors que Lindelof bloque un centre de Mathias Jensen derrière. Ils le poussent jusqu’au bord de la surface et Aaron Hickey tente un tir, mais il s’enroule au-dessus de la barre.

1ère minute : Victor Lindelof joue aujourd’hui à l’arrière gauche, avec Diogo Dalot à droite. Sofyan Amrabat a pour la première fois un aperçu du partenariat avec Casemiro au milieu de terrain. Il semblerait que Bruno Fernandes débute sur la droite en attaque.

Démarrer!

Après avoir tout gâché au début, United nous donne le coup d’envoi sous le soleil étonnamment chaud d’octobre.

10 minutes pour mettre KO : Il y a une salve d’applaudissements chaleureux de la part des supporters de United et de Brentford en reconnaissance de Cathy Ferguson, l’épouse de l’ancien manager des Red Devils Alex Ferguson. Cathy est décédée cette semaine à l’âge de 84 ans. Les joueurs de United portent aujourd’hui des brassards noirs en guise de reconnaissance.

30 minutes pour mettre KO : La dernière fois que Maguire et Evans ont commencé un match de Premier League ensemble, c’était pour Leicester City en 2019. Mais les besoins sont indispensables pour Erik ten Hag, qui manque toute sa défense de premier choix en raison d’une blessure. Déplacer Sofyan Amrabat au milieu de terrain pourrait également aider à éviter que Casemiro ne soit aussi isolé qu’il l’a été ces dernières semaines.

Nous sommes à une demi-heure du coup d’envoi et le soleil est revenu. C’est une bonne journée pour ça.

Actualités de l’équipe

C’est une question intéressante pour Man United – Harry Maguire et Jonny Evans commencez au cœur de la défense ! La dernière fois que ces deux-là ont joué ensemble, c’était dans les dernières minutes contre Arsenal, lorsque les Gunners ont marqué deux buts en fin de match pour s’imposer 3-1. Raphaël Varane a un problème « mineur » qui l’empêche d’entrer.

Brentford est sans gardien Mark Flekkenqui est tombé malade aujourd’hui. Keane Lewis Potter manque en raison d’une blessure au mollet pour les Bees, qui semblent débuter dans un système 3-5-2.

1h40 avant KO : Une importante campagne caritative a lieu avant et après le match d’aujourd’hui à Old Trafford : les supporters et les visiteurs peuvent faire don de manteaux et de vêtements chauds dont ils ne veulent plus à la Fondation Manchester United. attrait du manteau d’hiverqui servira à aider certaines des familles les plus pauvres de la ville et de ses environs.

2 heures avant KO : On ne sent pas dans l’immédiat que le poste d’Erik ten Hag est menacé à Manchester United, mais un autre résultat décevant aujourd’hui augmenterait la pression sur son poste, d’autant plus que nous nous dirigeons vers une trêve internationale, où l’analyse est susceptible de s’intensifier. Ses joueurs peuvent-ils jouer pour lui aujourd’hui ?

Homme Uni contre Brentford diffusion en direct, chaîne de télévision

Voici comment regarder ce match de Premier League dans certaines zones des principales régions du monde :

Région la télé Streaming Etats-Unis Réseau USA, Universo FuboApplication/site Web NBC, Telemundo Deportes En Vivo, Universo NOW Canada — Fubo Canada ROYAUME-UNI — — Australie — Optus Sport Inde — Hotstar VIP,

JioTV Hong Kong Maintenant Premier League 1 (Ch.620-621) Maintenant la télé Malaisie Astro Super Sport Astro Go, sooka Singapour Hub Premier 1 (Ch. 221) StarHub TV+ Nouvelle-Zélande Ciel Sport 7 Sky Sport MAINTENANT

Homme Uni contre Brentford prédiction, cotes

United a remporté ses deux précédents matchs à domicile de Premier League contre Frank’s Brentford, mais leur mauvaise série de résultats n’inspire pas une grande confiance, et Brentford n’a perdu qu’une seule fois en trois matches de championnat à l’extérieur cette saison.

Prédiction: Man United 1-1 Brentford

UTD

gagner Dessiner BRE

gagner Les deux équipes

marquer O/N Plus / Moins

2,5 buts PariMGM

(ETATS-UNIS) -159 +320 +380 -152 / +105 -164 / +120

Au Canada, pariez sur la Premier League sur Sports Interaction : consultez les dernières cotes pour Man United contre Brentford ici