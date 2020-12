Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que le club avait l’intention de prolonger le contrat d’Edinson Cavani à Old Trafford.

Cavani a signé un contrat d’un an en octobre avec l’option d’une autre saison – et le joueur de 33 ans a tellement impressionné Solskjaer que le club explore déjà la possibilité de prolonger son séjour.

« Pour le moment, il semble qu’il lui reste quelques années, donc je ne dirais rien d’autre », a déclaré Solskjaer. «Il a eu un grand impact quand il est venu ici.

« Concentrons-nous sur l’amélioration de tout le monde mais il lui reste quelques années. Il est si méticuleux et professionnel, ses habitudes et tout ce qui le concerne montre pourquoi il a eu la carrière qu’il a. Même à l’âge où il en est maintenant, il en est un. des joueurs les plus en forme que nous ayons. «

Cavani a marqué quatre buts en 13 apparitions depuis son arrivée du Paris Saint-Germain. Il a été limité à seulement quatre départs alors qu’il se remet en forme après un été passé à s’entraîner seul, mais Solskjaer a déclaré que l’international uruguayen, le dernier à prendre le maillot n ° 7 du club, était plus qu’un simple remplaçant.

« Il est définitivement un partant », a-t-il déclaré. «Vous ne classez pas un joueur de cette qualité comme autre chose.

« Il commencera probablement plus de matchs qu’il n’en commencera. La première chose qu’il m’a demandé quand je lui ai parlé était de savoir s’il pouvait porter le n ° 7. Quand on pense à l’histoire de sa carrière et à l’expérience qu’il a eue, sa personnalité d’après la conversation que j’ai eue avec lui et quand je l’ai regardé auparavant, il ne faisait aucun doute qu’il pouvait gérer la chemise numéro sept. «

United accueille les Wolverhampton Wanderers mardi, cherchant à prolonger son invaincu en Premier League à neuf matchs et à réduire l’écart avec le leader Liverpool après avoir été limité à un match nul 1-1 par West Brom lundi.

Solskjaer a utilisé 19 joueurs dans des matchs contre Everton et Leicester de chaque côté de Noël et le Norvégien est sur le point de faire plus de changements contre les Wolves avec un autre match contre Aston Villa à venir le jour de l’An.

« Nous devons le faire de cette façon », a déclaré Solskjaer. «C’est bien pour les joueurs de savoir que nous leur faisons confiance pour jouer dans les grands matchs.

« Ils sont ici pour une raison. Ils sont là pour contribuer et pendant cette période, ils devront tous faire ça cette saison parce que ça va être implacable. J’ai une grosse équipe, donc vous devez les préparer physiquement et mentalement. .

« Avec la saison telle qu’elle est, il n’y a pas beaucoup de semaines où vous pouvez vous préparer sur l’herbe. Il y a des vidéos et beaucoup de bon travail des entraîneurs et du personnel médical pour les obtenir physiquement. »