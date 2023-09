Man United va changer de sponsor de maillot pour une société américaine

Manchester United serait en négociations avancées avec un nouveau sponsor de maillot. Selon L’Athlétisme, les Diables Rouges cherchent à faire progresser leur partenariat actuel avec Qualcomm. Les deux parties entretiennent déjà une relation à un niveau mineur, mais la société technologique souhaite augmenter ses financements pour devenir le sponsor du maillot de United.

Qualcomm, une société technologique basée à San Diego, crée des services de semi-conducteurs, de logiciels et de technologies sans fil. Ils possèdent également actuellement des brevets cruciaux pour la technologie 5G à haut débit. Les Diables Rouges ont révélé le partenariat avec Qualcomm en août 2022. Cependant, l’accord n’était qu’un accord de parrainage secondaire.

Le contrat actuel du club avec TeamViewer prendra fin prématurément

Néanmoins, la société de technologie cherche à devenir le sponsor officiel du maillot de United après la détérioration de son accord actuel avec TeamViewer. La société de logiciels basée en Allemagne avait précédemment annoncé un accord de cinq ans avec les Diables Rouges. Bien que le partenariat n’ait débuté qu’en 2021, TeamViewer a accepté d’avoir la possibilité de racheter ses droits de parrainage sur le devant du maillot.

Une déclaration sur l’accord ajusté a été annoncée en décembre. « Une fois qu’un nouveau partenaire de maillot sera sélectionné et assumera ce rôle, TeamViewer AG restera partie de l’écosystème de partenaires de Manchester United jusqu’à la fin de la durée initiale du contrat, avec une portée de partenariat adaptée », peut-on lire dans le communiqué.

« Cela entraînerait une réduction substantielle du volume de partenariat à un montant annuel d’un million de dollars à un chiffre, ce qui aurait un impact positif significatif sur la rentabilité de TeamViewer. »

Le sponsor du maillot Qualcomm devrait donner un coup de pouce à United

L’accord entre United et TeamViewer s’élèverait à environ 58 millions de dollars chaque saison. Néanmoins, le média susmentionné rapporte que United recherche désormais un accord de parrainage de maillots plus proche de 75 millions de dollars par an. Qualcomm négocie actuellement un prix final avec le club.

Qualcomm ne figurera pas encore sur les maillots United malgré un accord à venir. Le club a déjà imprimé et vendu une pléthore de maillots 2023/24 avec le logo TeamViewer sur la poitrine. United vendrait près de deux millions de répliques de maillots chaque année. Il est essentiellement trop tard pour changer de sponsor sur le devant du maillot pour le moment. Qualcomm pourrait cependant très bien apparaître sur les maillots de United avant la saison 2024/25.

