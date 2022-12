Man United trouvera-t-il le succès en WSL après des correctifs hors terrain?

Actuellement deuxième de la Super League féminine, Manchester United n’a cédé que trois points cette saison et semble enfin installé sous l’entraîneur Marc Skinner, qui a pris la relève la saison dernière. Mais malgré leur statut, les choses ne leur ont pas été remises sur un plateau et ont été gagnées par tranches de 90 minutes.

Après tout, c’est une équipe qui a langui pendant des années sous le faible soutien de dirigeants qui ont apparemment oublié que Man United avait une équipe féminine. Cela change, mais même ainsi, il y a encore des problèmes sur le terrain qui n’ont pas été éradiqués depuis la saison dernière et au-delà. Et pourtant, Man United continue de trouver un moyen d’obtenir des résultats néanmoins – alors, jusqu’où peuvent-ils aller?

Compte tenu de leur position actuelle, quelles sont les chances de United de se classer parmi les trois premiers sur la table, ou même d’obtenir un premier titre de Super League?

Progrès sur le terrain et résultats à suivre

Il y a à peine trois petits matches, Manchester United voyait ses faiblesses exposées par les champions en titre de la WSL, Chelsea. Contre une équipe construite avec des joueurs de classe mondiale, les Red Devils n’avaient apparemment ni l’expérience ni les derniers pour cent qui font passer une équipe de très bonne à batteuse mondiale.

Pourtant, lorsque l’équipe du côté rouge de Manchester s’est rendue à Londres pour sa prochaine sortie en championnat deux semaines plus tard, elle a regardé une équipe renouvelée et recentrée contre les Gunners. En effet, Man United ne semblait pas disposé à se laisser envahir par l’expérience écrasante d’une équipe d’Arsenal qui a remporté un premier titre national 26 ans avant que United ne fonde l’équipe féminine interne à plein temps qui joue aujourd’hui.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Programme

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

United a été loin d’être sans faute cette saison, et la vulnérabilité des campagnes précédentes demeure. Ils ont montré des erreurs similaires à celles commises lors de leurs trois saisons précédentes dans la WSL – les erreurs qui les ont fait passer de prétendants au titre potentiels à vainqueurs du trophée de participation, incapables de terminer plus haut que quatrième.

Pourtant, après leur défaite contre Chelsea, alors qu’il semblait qu’ils étaient sur le point de passer une autre saison à travailler dur pour terminer juste avant le classement de la Ligue des champions réservé aux trois premiers sur la table, les Red Devils ont intensifié et mis en place un commandement performance en première mi-temps contre une équipe d’Arsenal pas à son meilleur.

Leah Galton célèbre avec ses coéquipières Nikita Parris, Alessia Russo et Ella Toone lors d’une victoire 5-0 contre Aston Villa le 3 décembre 2022. Naomi Baker/Getty Images

La critique de United aux Emirats était leur manque de finition clinique qui aurait facilement pu voir les trois points leur échapper. En effet, à partir d’une position gagnante, United s’est ensuite retrouvé à poursuivre en fin de match, pour marquer deux buts en retard – un dans le temps d’arrêt – et choquer l’équipe qui menait la ligue.

Encore une fois, se retrouvant avec deux semaines entre les matchs, United a fait de son mieux lorsqu’il est finalement revenu à l’action contre Aston Villa à Old Trafford samedi. La performance est tout à fait dominante, elle ne s’est améliorée qu’après des ajustements à la mi-temps qui ont éloigné Villa du ballon, permettant à United de s’installer dans un schéma détendu de tirer et de pousser les Méchantes sur le gazon pour se tailler des opportunités de but.

Le résultat a été la victoire la plus complète de Man United à ce jour dans cette campagne WSL, une raclée 5-0 contre Aston Villa avec des buts de cinq joueurs différents. Skinner a admis qu’il ne s’attendait pas à ce qu’un si grand nombre de ses joueurs aient ouvert leur compte pour la saison si tôt – même si nous atteignons la mi-parcours de la campagne.

2 Connexe

En fait, dix des 13 joueurs qui ont commencé pour Man United en championnat cette saison ont trouvé le fond du filet au moins une fois, à l’exception de la gardienne Mary Earps, de la défenseuse Maria Thorisdottir et de la milieu de terrain Lucy Staniforth. En tenant compte des buts hors du banc, un total de 12 joueurs de United sur les 19 qui ont joué dans la WSL ont marqué jusqu’à présent cette saison, ce qui, même maintenant, est une nette amélioration par rapport à la saison dernière.

Comme l’a dit Skinner samedi : “Il s’agit de déplacer l’adversaire, la saison dernière, nous avons fait face à trop de blocages et ils [United] juste assis devant eux et ils n’ont pas trouvé de moyen de surmonter ce blocage, mais maintenant nous pouvons jouer directement si nous en avons besoin, nous pouvons vous suivre…”

Le manager a également cité les six matchs nuls dans lesquels son équipe a été impliquée au cours de la campagne précédente, concédant que les gens auraient pu se demander d’où allaient venir les buts dans ce tour de table. Mais cette saison, a-t-il dit, il ne s’agit pas seulement de pouvoir compter sur plus de joueurs pour marquer des buts, mais sur les différentes façons dont son équipe peut manipuler les équipes auxquelles elle est confrontée. Il a souligné que le troisième but de United contre Villa était la quintessence de ce qui avait changé : “le mouvement, le jeu, le sang-froid, la manipulation de l’adversaire : c’est ce que nous voulons en tant que groupe”, a-t-il déclaré.

Pour United, ce n’est pas seulement sur le terrain que les choses s’améliorent, mais aussi en dehors. Suivant plus qu’un léger grondement sur les conditions qui ne sont pas à la hauteur à l’époque de l’ancien manager Casey Stoney, cela a été pris en compte dans la décision de l’ancien capitaine anglais de partir. La nomination en octobre de Polly Bancroft en tant que première responsable du football féminin du club met en évidence non seulement les mesures positives que United prend pour améliorer les choses pour son équipe féminine, mais met également en lumière ses échecs antérieurs pour que le club en arrive à ce point sans un tel rôle bien qu’il s’agisse d’une exigence de la FA.

Des améliorations hors du terrain ont un impact à Man United

Avec des choses qui semblent si sombres à United que les joueurs envisageaient même de faire grève il y a à peine un an et demi, il est à nouveau essentiel de contextualiser le chemin parcouru par l’équipe en peu de temps sous Skinner, l’ancien entraîneur d’Orlando Pride et de Birmingham City prenant les rênes après le départ de Stoney, avant la saison 2021-22. Plus encore, il est primordial de rappeler que cette incarnation de United Women n’existe que depuis 4 ans et demi.

Le sentiment après leur défaite contre Chelsea était que les Red Devils avaient besoin de temps – du temps pour grandir et faire les erreurs dont ils apprendront pour continuer à s’améliorer sur et en dehors du terrain. Les choses ne vous viennent pas du jour au lendemain dans le football, quel que soit votre sexe, mais nous pouvons déjà voir à quel point les pièces se mettent en place avec cette équipe sous Skinner. Même si nous ne parlons que d’un changement de manager, Stoney avait été celle qui avait construit l’équipe à partir de zéro avant la saison 2018-19, elle avait travaillé pour développer cette équipe de manière organique et les laisser apprendre de leurs forces en tant que seule équipe à temps plein dans le championnat.

Entraîneur, manager, analyste et tout le reste au cours de cette première saison, l’équipe était beaucoup Manchester United de Casey Stoney plutôt que Manchester United. Ainsi, lorsqu’elle est partie pour repartir de zéro avec San Diego Wave dans la NWSL américaine, United perdait non seulement un entraîneur ou un manager, mais un élément clé de sa propre fondation en tant qu’équipe.

Le manager de Manchester United, Marc Skinner, s’adresse aux joueurs lors d’une séance d’entraînement en novembre 2022. Sous sa direction, Man United pourrait-il obtenir une place parmi les trois premiers convoités? Charlotte Tattersall/Manchester United via Getty Images

Bien que Skinner dispose de plus de ressources et d’un personnel de soutien plus solide, il s’est retrouvé dans une paire de bottes gargantuesques que Stoney a laissées derrière lui. Pourtant, comme on l’a vu dans la ligue jusqu’à présent cette saison, il les remplit en effet et trouve le meilleur moyen pour son Manchester United d’être et de jouer.

Après leur courte victoire sur une équipe défensivement têtue de Leicester City, Skinner a déclaré: “Nous n’allons pas toujours jouer avec brio” – le message était destiné aux fans qui attendent un certain degré d’une équipe qui dévoile le blason de United. Et en effet, il est juste d’avoir des normes élevées, mais aucune équipe n’est à l’abri des victoires laides, des matchs d’attrition sifflants et rampants sur la ligne d’arrivée – notamment pour une équipe qui est, sur le papier, loin d’être aussi empilés comme les trois équipes qui ont terminé au-dessus d’eux au cours de chacune des trois dernières saisons.

Pourtant, lorsque vous affichez leurs deux derniers matches, il y a de grandes promesses dans l’équipe, mais il n’y a pas de souci d’arrogance de la part de l’équipe qui occupe actuellement la deuxième place du tableau WSL, à trois points du leader Chelsea, mais avec un match en moins. . Interrogé par ESPN sur le fait de ne pas prendre d’avance sur eux-mêmes, Skinner a répondu ceci:

“D’abord et avant tout, ça aide si vous avez de bonnes personnes parce qu’elles sont très honnêtes mais deuxièmement c’est comme… vous n’avez rien fait, sans manquer de respect mais nous n’avons rien fait. Nous devons tout gagner : c’est mon caractère, je pense que votre caractère en tant qu’entraîneur, vous le transmettez à votre équipe. L’une de nos valeurs quand nous le considérons en tant que groupe, collectif, nous donnons plus que nous ne prenons, c’est l’un de nos principes.

Ancien enseignant, il y a quelque chose de rassurant chez Skinner, qui remplit généralement ses commentaires d’après-match d’éloges pour ses joueurs, mais comme le souligne l’entraîneur, une grande partie du fonctionnement de son équipe vient de son propre personnage. Ainsi, il n’y a pas à craindre que les joueurs perdent leur base malgré l’intérêt accru depuis l’Euro ou leur propre position dans le tableau.

Lors de son précédent emploi avec la Pride, les joueurs sont immédiatement sortis pour féliciter leur entraîneur avec le vétéran défenseur américain Ali Krieger. allant même jusqu’à dire“Marc est le meilleur entraîneur que j’ai eu dans ma carrière et j’ai le sentiment que je veux gagner non seulement pour nous, pour moi et pour l’équipe, mais aussi pour lui et le personnel d’entraîneurs.”

jouer 1h30 Becky Thompson et Sophie Lawson révèlent les lignes avant de leurs équipes d’étoiles WSL.

Skinner est resté un personnage de Marmite avec les fans pendant son séjour à Orlando, l’équipe luttant perpétuellement pour trouver la forme et, pendant son court séjour à Manchester, le manager est aussi source de division en ce qui concerne les fans de United. Pourtant, il est à nouveau clairement apprécié des joueurs et il comprend, comme il l’a fait lors de son dernier passage en WSL à Birmingham City, comment tirer le meilleur parti des joueurs dont il dispose. Le plus gros reproche que, tout comme la patronne de l’Angleterre, Sarina Wiegman, Skinner a un onze de départ préféré et ceux en marge semblent condamnés à réchauffer le banc.

Nous avons cependant vu le manager faire tourner son équipe pour les matchs de coupe de la ligue : la région de United a le plus lutté cette saison, affichant deux nuls qui sont devenus des défaites en fusillade lors de leurs deux matches jusqu’à présent cette saison. Bien qu’il ne soit pas surprenant que les joueurs qui n’ont pas eu de minutes substantielles entrent dans leur coupe à froid et incapables de s’appuyer sur des partenariats non développés.

Pourtant, si United veut se classer parmi les trois premiers en Angleterre et faire ses premiers pas en Ligue des champions la saison prochaine, la rotation et une gestion réfléchie des joueurs seront essentielles pour ne pas se déphaser avec leur ligue ainsi qu’avec les engagements européens. Bien que ce soit une conversation pour une autre fois.

Pour l’instant, United semble aller de mieux en mieux, ayant enfin trouvé sa place sous Skinner. Cependant, avec une rotation probable pour leur affrontement en coupe de la ligue avec Everton demain avant un test sévère à l’Etihad contre des voisins bruyants de City, l’entraîneur devra trouver le bon équilibre, notamment face à une équipe de Manchester City pleine de confiance sur un huit- course gagnante du match.

Le rêve de terminer en tête du classement semble aussi réalisable que jamais pour Man United – mais ils savent qu’ils n’auront pas le droit à de nombreux dérapages, que ce soit contre Man City ou contre Chelsea et Arsenal plus tard dans l’année.