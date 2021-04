La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man United regarde l’attaquant sénégalais Sima

Manchester United envisage un mouvement pour l’attaquant du Slavia Prague Abdallah Sima cet été, selon les nouvelles du soir de Manchester.

Le joueur de 21 ans a marqué lors de la victoire 2-0 de son équipe contre Leicester City en Ligue Europa en février et a contribué à 19 buts en 35 apparitions dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison. La forme de Sima a également vu le joueur récompensé par des débuts pour le Sénégal le mois dernier lors d’un match nul 0-0 contre la République du Congo en phase de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations. L’attaquant a montré qu’il pouvait jouer de toute façon sur les trois premiers mais a passé la majorité de son temps sur le côté droit.

Abdallah Sima est le dernier jeune surdoué sur le radar de Manchester United. VALERY HACHE / AFP via Getty Images

Le Slavia a également une position préférable en ce qui concerne le contrat du joueur, trois ans restant après son arrivée l’an dernier en provenance du FC MAS Taborsko, club tchèque de deuxième division. Le transfert potentiel de Man United n’est pas une surprise étant donné la récente politique de transfert des Red Devils consistant à recruter de jeunes talents tels que Amad Diallo, 18 ans, d’Atalanta et Facundo Pellistri, 19 ans, prêté à Alaves.

Papier rond

– Milieu de terrain d’Arsenal Joe Willock a vu sa valeur grimper lors d’un prêt à Newcastle United, et si les Toon veulent rendre son déménagement permanent, ils sont confrontés à la perspective de payer des frais de transfert toujours plus élevés, selon le miroir. Le joueur de 21 ans a impressionné par les récents buts importants de l’équipe de Steve Bruce sur le banc, en égalisant plus récemment à la 95e minute à Liverpool. Cependant, l’accord de prêt n’inclut pas d’option pour un changement permanent à la fin de la saison, ce qui signifie que les Magpies sont confrontés à une hausse de prix potentielle s’ils signent l’international anglais de la jeunesse.

– La Juventus cherche à rejoindre le milieu de terrain français Adrien Rabiot cet été, selon Calciomercato. Le joueur de 26 ans a rejoint le Paris Saint-Germain pour un transfert gratuit en 2019 et il lui reste encore deux ans sur son contrat avec le club italien, mais il a déjà été proposé à Everton et à Barcelone dans le but d’alléger les restrictions sur la Juve. le budget des salaires.

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Grades de transfert de janvier

• Derniers transferts majeurs effectués

– Manchester City est aux commandes pour signer l’ailier de 18 ans Andrija Radulovic, selon le point de vente espagnol COMME. L’attaquant de droite n’a fait que quelques apparitions pour l’équipe serbe de l’Étoile rouge de Belgrade, mais plusieurs clubs, dont Pep Guardiola’s City, en ont déjà pris note. La nouvelle survient quelques jours à peine après que les vainqueurs de la Coupe Carabao ont signé un espoir très apprécié Kayky de Fluminese alors que le club commence à faire ses pas avant l’été.

– Leicester a rejoint l’AC Milan et le RB Leipzig dans la course pour signer l’ailier anglais U21 Noni Madueke du PSV Eindhoven, selon le courrier. Le joueur de 19 ans a fait son chemin dans la formation des jeunes du PSV Eindhoven après avoir quitté Tottenham Hotspur à 16 ans. Cette saison a vu l’ailier droit impliqué dans 29 matchs avec 17 buts dans toutes les compétitions, malgré seulement 10 départs. Le PSV espère pouvoir garder Madueke pour une autre saison, ce qui pourrait voir sa valeur augmenter.

– Manchester United et le PSG sont liés à Cristiano Ronaldo la Juventus devrait-elle chercher à réduire sa masse salariale cet été, selon Tuttosport. Le point de vente italien rapporte que si le Bianconeri ne peuvent pas se qualifier pour la Ligue des champions, ils seraient incapables de supporter le salaire du joueur de 36 ans pour la saison prochaine. Le rapport suggère que l’attaquant portugais coûte au club environ 1 million de livres sterling par semaine en salaires.