Man United suit Tyler Adams comme cible de transfert

Leeds United pourrait perdre certains joueurs clés avant le marché des transferts estival, dont l’Américain Tyler Adams. Le club occupe actuellement la 19e place du classement de la Premier League. Par conséquent, la relégation semble probable. Si les Blancs tombent au championnat, d’autres clubs peuvent piller Elland Road pour les joueurs.

Un joueur qui quitterait probablement Leeds s’il était relégué est Adams, qui a raté un temps considérable en raison d’une blessure. La star de l’équipe nationale masculine des États-Unis serait suivie par certaines des meilleures équipes. Il a été révélé en avril que l’AC Milan était intéressé par le milieu de terrain en cas de relégation de Leeds. De nouveaux rapports suggèrent maintenant que Manchester United suit également l’Américain.

Leeds United pourrait perdre Tyler Adams après une seule saison

Initié du football affirme que les Red Devils veulent signer Adams dans les mois à venir. Le milieu de terrain de 24 ans vient de rejoindre Leeds l’été dernier dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 17 millions de dollars avec le RB Leipzig. Malgré la saison décevante du club, Adams a été l’un des points forts de l’équipe.

Actuellement, Adams souffre d’une blessure aux ischio-jambiers. Sa dernière apparition pour un club ou un pays remonte à la mi-mars. Cependant, la blessure ne devrait pas dissuader les autres clubs de le viser cet été. Adams sera très probablement prêt à partir pour le début de la saison 2023/24.

L’Américain a accumulé des statistiques impressionnantes malgré sa blessure

Bien qu’il ait raté les 11 derniers matches de Premier League pour Leeds, Adams a toujours enregistré des chiffres solides au milieu de terrain. En fait, il a enregistré plus de tacles que Declan Rice, Ruben Neves et Bruno Guimarães. Ses 35 interceptions de haut vol se classent également très bien. Cela dépasse actuellement les milieux de terrain défensifs les mieux notés Rodri, Fabinho et Casemiro.

Leeds découvrira son sort dimanche, alors que la Premier League met fin à sa campagne actuelle. Les Blancs affrontent Tottenham Hotspur dans un match à gagner. Pour éviter la relégation, ils doivent battre les Spurs et espérer qu’Everton perde et que Leicester City évite la victoire contre West Ham.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images