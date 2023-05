Man United subit un coup dur dans le top quatre avec une défaite à West Ham

West Ham United a battu Manchester United 1-0 au stade de Londres dimanche soir pour apaiser ses craintes de relégation et presque confirmer son statut de Premier League pour la saison prochaine.

Le résultat signifie également que United a perdu du terrain dans ses espoirs de resserrer une place dans le top quatre et la possibilité de grimper au troisième rang après la défaite de Newcastle contre Arsenal plus tôt dans la journée.

Manchester United prend un bon départ

Cependant, les visiteurs ont commencé le match sur le pied avant et ont failli sortir de l’impasse à plusieurs reprises. Antony, Tyrell Malacia et Christian Eriksen se sont tous rapprochés dans les quinze premières minutes avant que Marcus Rashford ne frappe les boiseries dans le 17e minute.

Ce sont cependant les hôtes qui ont pris l’avantage contre le cours du jeu.

Le hurleur de De Gea donne l’avantage à West Ham

Après que Luke Shaw ait perdu le ballon dans le parc contre Michail Antonio, Said Benrahma a effectué une course fulgurante et son tir apprivoisé a roulé au fond du filet après un hurlement de David De Gea dans le but de United.

Le gardien espagnol a plongé à sa gauche pour recueillir ce qui aurait été un arrêt de routine, et a en quelque sorte poussé le ballon dans le coin inférieur pour donner l’avantage à Hammers dans la soirée. Les deux équipes ont failli récolter des opportunités décentes mais n’ont pas pu toucher le fond des filets alors que les hôtes sont entrés à la mi-temps avec leur avance intacte.

West Ham avait le ballon au fond des filets seulement sept minutes après le redémarrage du film de Tomas Soucek, mais VAR est intervenu pour marquer le but en raison d’une faute sur De Gea dans la préparation.

Soucek a encore une fois été refusé par le drapeau dans le 73rd minute quand il a tiré à la maison du superbe centre de Lucas Paqueta alors que United tenait le coup. Les visiteurs ont mis les hôtes sous une pression immense dans les dernières minutes, mais n’ont pas réussi à égaliser dans un match dans lequel ils semblaient loin d’être à leur meilleur.

Cette victoire donne à l’équipe de David Moyes trois points cruciaux pour porter son total à 37, se hisser à la 15e place et avoir sept points d’avance sur les équipes qui se battent pour sauver la chute.

C’est un coup dur pour United car ils n’ont qu’un point d’avance sur Liverpool en quatrième position, ce dernier lui respirant le cou grâce à sa superbe forme au cours des dernières semaines.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus