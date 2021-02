Man United souffle alors que Solskjaer confirme Pogba absent pour le reste de février

Paul Pogba ne rejouera pas en février alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à la cuisse, a déclaré le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Le milieu de terrain ratera le déplacement à Turin pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa avec la Real Sociedad jeudi et le match retour à Old Trafford le 25 février.

Il a été exclu des matchs de Premier League contre Newcastle et Chelsea et doit faire face à une course pour prouver sa forme physique avant le derby de Manchester contre City au stade Etihad le 6 mars.

Edinson Cavani et Donny van de Beek ont ​​également été exclus de l’équipe itinérante pour affronter la Real Sociedad après avoir subi des blessures musculaires lors du match nul 1-1 contre West Bromwich Albion dimanche.

« Paul se rétablit bien », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mercredi. « Il commence le traitement mais cela prendra encore quelques semaines. Il ne jouera pas en février, c’est sûr, il reste encore quelques semaines avant de voir Paul définitivement.

« En dehors de cela, nous en avons quelques douteux, s’ils seront suffisamment en forme – Anthony [Martial] et Scott [McTominay].

« Donny et Edinson sont malheureusement blessés, des blessures musculaires, donc ils ne voyageront pas. »

Le match aller de jeudi se jouera à l’Allianz Arena de la Juventus après son transfert d’Espagne au milieu des restrictions de coronavirus et l’entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Aguacil, a déclaré: « Nous n’allons pas chercher des excuses si nous jouons un mauvais match juste parce que la rencontre a été jouée à l’extérieur. d’Anoeta, je n’aime pas les excuses.

« Nous sommes très impatients, je vois bien mon équipe, compétitive. Malgré un rival incroyable, c’est un grand pas, un grand défi et nous verrons si nous pouvons passer au tour suivant. Notre seul objectif est de gagner demain.

« Nous sommes confrontés à un rival très difficile mais si nous jouons notre jeu, nous aurons des chances. J’espère que ce sera un beau match. Les deux équipes peuvent jouer un bon football et j’espère que nous sommes plus efficaces qu’eux. Nous avons le maximum. respect pour Manchester United, pour l’histoire du club, leur équipe et leur entraîneur. «

On s’attend à ce que United progresse contre la Real Sociedad, mais Solskjaer se méfie de l’équipe espagnole qui occupe la cinquième place de la Liga et a remporté ses deux derniers matchs.

« Nous devons être très bons contre la Sociedad », a déclaré Solskjaer.

« Lorsque le tirage au sort a été fait, c’était probablement le plus difficile que vous puissiez choisir parmi le groupe non classé. Ils étaient en tête de la Liga pendant un moment et ils sont toujours à la recherche de la Ligue des champions pour l’année prochaine.

« Ils ont des joueurs de haut niveau, des joueurs très expérimentés, des joueurs de qualité et des jeunes très bons et nous devons jouer à un niveau élevé pour obtenir un résultat. Le championnat espagnol est aussi de qualité. »

Mason Greenwood fait partie du groupe qui a effectué le déplacement en Italie mercredi après l’annonce mardi que le joueur de 19 ans a signé un nouveau contrat à long terme chez United.

Greenwood revient à son meilleur après avoir marqué 17 buts la saison dernière et dit qu’il apprend à faire face à l’attention supplémentaire après sa campagne décisive.

« C’est juste un défi après avoir joué pour la première saison, peu de joueurs savent ce que vous allez faire, dans la deuxième saison, vous devez vraiment avoir quelques tours de plus dans votre manche », a-t-il déclaré. .

« Je sens que je reviens là où j’étais la saison dernière. Je suis ici depuis l’âge de sept ans et c’est l’endroit où je veux être. J’espère que je pourrai revenir aux normes que j’étais en place pour durer. saison et je travaille dur avec tous les entraîneurs alors j’espère y retourner bientôt. «