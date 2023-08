« Man United sont les nouveaux Spurs » – Roy Keane claque l’ancien club après la défaite de Tottenham

La légende de Manchester United, Roy Keane, a déchiré son ancien club après sa défaite contre Tottenham en Premier League samedi, les qualifiant de « nouveaux Spurs ».

Keane a souvent critiqué Tottenham, l’équipe avec laquelle il a grandi en Irlande, pendant ses jours de jeu et a une fois fait l’éloge du manager Sir Alex Ferguson pour une conférence d’équipe avant un match contre les Spurs dans laquelle l’Écossais a simplement dit: « Les gars, c’est Tottenham ! »

Cette phrase deviendrait synonyme du centre souple de Tottenham dans les années 1990 et si souvent depuis, mais les Spurs ont été impressionnants samedi lors d’une victoire 2-0 – leur première sous le nouveau manager Ange Postecoglou.

United avait été meilleur pendant une grande partie de la première mi-temps et à l’intervalle, Keane a déclaré dans son rôle d’expert de Sky Sports qu’il pensait que son ancien club continuerait à gagner.

Au lieu de cela, Tottenham a pris les devants grâce à Pape Matar Sarr après 49 minutes et a conclu une victoire 2-0 après un but contre son camp de Lisandro Martinez en fin de match.

« Je pense que Man United est le nouveau Spurs », a déclaré Keane. « Désespéré. Absolument désespéré. La plus grande insulte que je pense toujours aux équipes sont des équipes qui ne peuvent pas le faire loin de chez eux ou des joueurs qui ne sont pas prêts à le faire loin de chez eux.

« C’est une bonne équipe et ils aiment ça quand les supporters locaux sont devant eux. Ils ont ce soutien et cette énergie. United s’en va aujourd’hui, cette seconde mi-temps – faible, pas de leadership, a donné de mauvais buts. Les Spurs étaient adorables, honnêtement, tout le mérite des Spurs.

« Mais United, c’est facile de jouer contre eux. J’ai dit avant le match qu’ils étaient mauvais contre les Wolves mais ils ont obtenu le résultat et ils seraient meilleurs aujourd’hui. Ils ne l’étaient pas. Nous avons fait valoir qu’ils allaient bien en première mi-temps- une heure mais le jeu dure 90 minutes. »

Et il a ajouté: « Vous n’allez évidemment pas dominer aussi longtemps, mais vous devez montrer une certaine conviction, un certain désir, un certain combat. Vous amenez Anthony Martial et ces joueurs – vous pourriez aussi bien amener Frank Stapleton et Norman Whiteside. »

Keane a également comparé Marcus Rashford à un «enfant» car l’attaquant n’a pas réussi à avoir un impact et est apparu isolé dans la position d’attaquant central.

« Martial ne va pas vous sortir des ennuis à nouveau », a-t-il dit. « Rashford a encore joué au milieu – des trucs habituels. Il est comme un enfant là-haut. Il n’est évidemment pas content de jouer au milieu et son langage corporel, ses premières touches dans le jeu, a suggéré » Je ne veux pas jouer jusqu’au bout le milieu.’

« Mais vous devez – vous devez faire un travail pour l’équipe ce soir. Vous regardez le capitaine, les joueurs seniors, les joueurs internationaux établis. Facile à jouer contre – c’est la plus grande insulte que je puisse faire à ces United joueurs. »

Plus d’articles sur Manchester United

Informations sur les transferts de Manchester United arrive vite et fort alors que nous entrons dans les dernières semaines de la fenêtre estivale.

Harry Maguire pourrait être l’un des sept joueurs qui quitteront Old Trafford d’ici la date limite. Entre-temps, une star vainqueur de la Coupe du monde pourrait être sur le point de rejoindre United en provenance d’un autre poids lourd européen.

L’aperçu de la saison de Manchester United examine pourquoi les Red Devils peuvent recommencer à rêver de remporter à nouveau le titre de Premier League, tandis que tous les 91 autres clubs des quatre premiers niveaux du football anglais sont également examinés.