Man United signera Cody Gakpo pour moins de 50 millions de livres sterling

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United proche du déménagement de janvier pour Gakpo

Manchester United a ouvert des discussions avec le PSV Eindhoven pour l’attaquant Cody Gakpo et se rapprochent d’une signature en janvier, selon le miroir.

Man United, qui a exprimé son intérêt pour le joueur de 23 ans depuis quelques semaines, n’a pas tardé à bouger lorsqu’il a appris que le club néerlandais faisait face à des difficultés financières et que le PSV était donc plus disposé à négocier la libération imminente de Gakpo.

Le manager Erik ten Hag & Co. pense que United peut signer Gakpo pour moins de 50 millions de livres sterling lorsque la fenêtre s’ouvrira le mois prochain, et ils pensent également que l’international néerlandais pourrait apporter une faim et une agression bien nécessaires à l’attaque de United, en particulier après le départ de Cristiano Ronaldo.

Le besoin de vendre du PSV aurait mis un certain nombre de clubs en état d’alerte pour la disponibilité de Gakpo, notamment Arsenal, le Real Madrid et Newcastle United. Cependant, United espère avoir battu ses rivaux au poing non seulement en ouvrant des discussions, mais également en convenant de conditions personnelles avec le joueur.

Gakpo, pour sa part, comprendrait les contraintes financières du PSV et serait prêt à agir le plus tôt possible pour trouver une solution rapide pour le club de sa ville natale.

Cody Gakpo a participé à la Coupe du monde au Qatar pour les Pays-Bas, qui ont été éliminés en quarts de finale par le futur vainqueur, l’Argentine. Xu Zijian/Xinhua via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– En parlant de Manchester United, les Red Devils auraient devancé Liverpool dans la course pour Benfica et la star argentine Enzo Fernándezselon Bruno Andrade, journaliste UOL Esporte. Il pense que Man United a déjà entamé des discussions avec la partie portugaise et les représentants du joueur, et est même prêt à payer la clause de libération de 120 millions d’euros pour repousser toute concurrence de leurs rivaux. Fernandez, 21 ans, est devenu l’une des stars de la Coupe du monde alors que l’Argentine a soulevé le trophée pour la troisième fois. Frenkie de Jong reste également en tête de liste des personnes recherchées par United, mais selon Sport, United pense que Barcelone joue dur dans le but d’augmenter les frais pour le joueur de 25 ans.

– Bien que Liverpool se prépare pour une fenêtre de transfert chargée en janvier, en tête de liste se trouve le renouvellement de l’attaquant brésilien Roberto Firminoselon le point de vente brésilien UOL Sport. Le contrat de l’attaquant de 31 ans arrivant à expiration en juin de l’année prochaine, Liverpool tient à éviter que son attaquant en forme ne parle à d’autres clubs en janvier. On s’attend à ce qu’ils offrent à Firmino une prolongation d’au moins un an, peut-être deux.

– Newcastle United et le Borussia Dortmund espèrent atterrir arrière droit Cody Drameh de Leeds United, selon le soleil. L’arrière latéral en plein essor est sous contrat à Elland Road jusqu’en 2024, mais Leeds tient à prolonger cela dans le but de repousser les parties intéressées. Drameh n’a pas eu le temps de jeu qu’il recherchait, mais le patron de Leeds, Jesse Marsch, a laissé entendre que le joueur de 21 ans pourrait jouer plus dans la nouvelle année. De plus, avec d’autres clubs qui tournent en rond, le patron de Leeds pourrait décider d’attacher Drameh à un accord à long terme.

– L’AC Milan pourrait se plonger dans le marché des transferts pour un nouveau gardien de but suite à l’annonce que le buteur régulier Mike Maignan pourrait manquer la finale de la Supercoppa Italiana le mois prochain. Maignan a subi une échographie au mollet aujourd’hui et doit être réévalué le mois prochain. En conséquence, le Rossoneri lorgnent des cibles potentielles, et le gardien de 30 ans de l’Atalanta Marco Sportiello est en tête de liste, par La Gazzetta dello Sport. Milan envisage également celui de Monza Alessio Cragno et celui d’Empoli Guglielmo Vicaire.

– Une dernière note de Manchester United: le manager Erik ten Hag veut Marcus Rashford rester au club à tout prix, et le club est prêt à proposer un nouveau contrat à long terme, selon Fabrice Romano. United déclenchera d’abord une option de prolongation d’un an avant de rencontrer le joueur de 25 ans pour prolonger davantage son séjour. Rashford revient à son meilleur niveau prolifique et plus tôt cette semaine, il a marqué son neuvième but de la saison. Son retour en forme n’est pas passé inaperçu, des clubs comme le Paris Saint-Germain gardant un œil sur la situation.