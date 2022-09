Man United signe le prêt du gardien de Newcastle Martin Dubravka

Manchester United a prêté le gardien de Newcastle United Martin Dubravka, a annoncé le club jeudi.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’accord pour Dubravka comprend une option pour rendre le déménagement permanent à la fin de la saison, mais pas une obligation.

L’international slovaque défiera les gardiens seniors David de Gea et Tom Heaton après que le premier ait été critiqué pour son rôle dans la défaite 4-0 de United contre Brentford le mois dernier.

“Rejoindre Manchester United est un moment spécial dans ma carrière et j’ai hâte de commencer et d’aider le groupe à réaliser ses ambitions”, a déclaré Dubravka au site officiel du club.

“Je rejoins un excellent groupe de gardiens de but avec beaucoup d’expérience en Premier League, et je sais que nous allons nous pousser et nous soutenir mutuellement pour maintenir nos standards au plus haut niveau. La chance de travailler avec David De Gea, aux côtés de Tom Heaton , est celui que je savoure.

“Je voudrais sincèrement remercier tout le monde à Newcastle United, et en particulier les fans, pour de nombreuses expériences formidables au cours des quatre dernières années et demie. J’ai apprécié chaque minute de mon temps là-bas et j’ai créé des souvenirs incroyables sur lesquels revenir. Ma concentration est maintenant en train d’aider Manchester United, et nous verrons ce que l’avenir nous réserve une fois que j’aurai tout donné cette saison. Je suis ravi d’être ici !”

De Gea a permis à l’effort de Josh Dasilva de se faufiler sous ses mains pour le premier but de Brentford, tandis que sa passe mal jugée à Christian Eriksen dans sa propre surface a conduit au but de Mathias Jensen.

Le manager Erik ten Hag avait voulu ajouter un autre gardien de but à son équipe après le départ de Dean Henderson en prêt à Nottingham Forest pour la saison.

Dubravka a fait 130 apparitions pour Newcastle depuis son arrivée en prêt du Sparta Prague en 2018, puis sa signature permanente cet été-là.

Le joueur de 33 ans a produit un certain nombre de performances impressionnantes depuis lors, mais a perdu sa place de titulaire au profit de Nick Pope cette saison après que Newcastle l’ait signé de Burnley.