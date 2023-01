Man United signe l’attaquant Wout Weghorst en prêt de Burnley

Manchester United a finalisé la signature de l’attaquant Wout Weghorst prêté par Burnley jusqu’à la fin de la saison, le club a annoncé.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait accepté des frais de 3 millions d’euros pour signer l’attaquant sur un contrat à court terme jusqu’à la fin de la saison. L’argent sera partagé entre le club parent de Weghorst, Burnley et Besiktas, où il est prêté depuis l’été.

“Je me sens privilégié de rejoindre Manchester United”, a déclaré Weghorst. “J’ai joué contre le club dans le passé et c’est un sentiment fantastique d’avoir maintenant la chance d’enfiler le célèbre maillot rouge. J’ai vu les progrès de United sous Erik ten Hag cette saison et j’ai hâte de commencer à jouer mon contribuer à pousser l’équipe vers ses objectifs.

“Quoi qu’il arrive dans les prochains mois, je peux promettre de tout donner au club aussi longtemps que je serai ici.

“Je remercie tous ceux qui ont joué un rôle dans mon arrivée à ce stade, et maintenant j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de m’impliquer tout de suite.”

Wout Weghorst a écourté son prêt avec Besiktas pour rejoindre Manchester United pour le reste de la saison. Manchester United/Manchester United via Getty Images

United a été laissé court après le départ de Cristiano Ronaldo le mois dernier, et des sources ont déclaré à ESPN que le club était confronté à des limitations budgétaires importantes après avoir dépensé plus que prévu en transferts l’été dernier.

Selon des sources, United a envisagé une décision pour les attaquants Olivier Giroud, Memphis Depay, Alvaro Morata, Joao Felix et Vincent Aboubakar, mais ils se sont installés sur Weghorst – un attaquant physique de 6 pieds 6 pouces qui, selon l’entraîneur Erik ten Hag, peut ajouter une option différente. à l’avant.

“Wout a un record de buts constant dans plusieurs ligues européennes, et ses attributs ajouteront une dimension supplémentaire à notre équipe pour le reste de la saison”, a déclaré le directeur du football de Manchester United, John Murtough.

“Nous avons également été attirés par sa forte personnalité et son approche dévouée du football, qui correspond parfaitement à l’esprit qu’Erik construit au sein de notre équipe. Il a montré un énorme désir de rejoindre Manchester United et de faire partie de ce que nous nous efforçons de réaliser. cette saison.”

Weghorst a marqué deux fois en 20 matches de Premier League lorsqu’il a rejoint Burnley en janvier dernier, bien qu’il n’ait pas pu aider l’équipe à éviter la relégation.

Le joueur de 30 ans a été envoyé en prêt à l’équipe turque de Besiktas cette saison, où il a marqué huit buts en 17 apparitions avant d’être rappelé et prêté à United.

Il a 19 sélections internationales pour les Pays-Bas, marquant cinq buts, dont deux lors de leur palpitante défaite en quart de finale de la Coupe du monde 2022 face aux futurs champions argentins.