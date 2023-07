Man United signe Andre Onana et cherche une autre star de Serie A

Manchester United s’est assuré les services du gardien de l’Inter Milan Andre Onana. Dans un mouvement de 56,6 millions de dollars, le Camerounais remplace le sortant David de Gea entre le bâton à Old Trafford. Onana, 27 ans, s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde ces dernières années. Avant de rejoindre l’Inter Milan à l’été 2022 sur un transfert gratuit, Onana était le gardien de but de l’Ajax et d’Erik ten Hag.

Ten Hag, maintenant le patron de Manchester United, veut faire venir un autre visage familier pour aider à reconstruire le club d’Old Trafford en une puissance européenne. Onana rejoint Lisandro Martinez, Antony et Donny van de Beek en tant qu’anciens joueurs de l’Ajax actuellement en tant que Red Devils.

La saison dernière, Onana a rassemblé huit draps propres en 24 apparitions avec le Nerazzurri. Il a joué un rôle clé dans la victoire de l’Inter Milan dans la Supercoppa Italiana, où il a réussi un jeu blanc en finale. En UEFA Champions League, Onana a mené tous les gardiens de but avec un total de 48 arrêts. Cela a permis à l’Inter d’atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010. Cependant, lui et l’Inter ont perdu contre un seul but de Rodri en finale. Crucialement pour le système de Ten Hag, Onana peut être une sorte de meneur de jeu profond derrière la défense pour aider à faire avancer le ballon.

Onana aura des chaussures importantes à remplir lorsqu’il arrivera à Old Trafford. Avec David de Gea mettant fin à son séjour après 12 saisons, l’Espagnol a établi de nombreux records avec United. Par exemple, il détient le record d’apparitions de gardien de but avec 545 et de draps propres avec 190.

United vise un autre joueur de Serie A après Andre Onana

A l’autre bout du terrain, Erik ten Hag vise un jeune attaquant de Serie A. Rasmus Højlund de l’Atalanta est un attaquant de 20 ans qui pourrait bien s’intégrer à Manchester United. Malgré seulement neuf buts lors de sa première saison de 32 matchs en Serie A, Højlund a montré un grand potentiel de croissance. L’international danois a coûté à Atalanta près de 20 millions de dollars l’été dernier.

Cependant, la tenue italienne pourrait réaliser un profit rapide et important si elle vendait Højlund. Le gardien rapporte que le prix demandé par Atalanta pourrait osciller autour de 80 millions de dollars. United n’a pas envoyé d’offre officielle, mais il a eu des discussions avec Atalanta sur un transfert potentiel qui pourrait inclure des échanges de joueurs.

PHOTO : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto