Man United s’enquiert de l’attaquant Goncalo Ramos

Manchester United devrait enquêter sur la disponibilité de l’attaquant de Benfica Goncalo Ramos avant la fenêtre de janvier, bien que le manager Erik ten Hag ait été informé qu’il n’était pas certain qu’un attaquant arrivera le mois prochain, ont déclaré des sources à ESPN.

United cherche à ajouter un attaquant dans la fenêtre de janvier après le départ de Cristiano Ronaldo.

Ramos fait partie d’un certain nombre de joueurs suivis, dont Cody Gakpo, Raphaël Léao et João Félixbien qu’il reste une opinion à Old Trafford selon laquelle janvier n’est pas le moment idéal pour faire venir de nouveaux joueurs.

Des sources ont également déclaré à ESPN qu’il existe des contraintes budgétaires importantes en raison de la pandémie de COVID-19 et des dépenses de transfert plus élevées que prévu l’été dernier.

Ten Hag, cependant, pense que l’équipe manque de puissance de feu après la sortie de Ronaldo et aimerait que le club explore toutes les options disponibles.

Goncalo Ramos a réussi un tour du chapeau lors de son premier départ en Coupe du monde lors de la victoire 6-1 du Portugal sur la Suisse. Buda Mendes/Getty Images

Ramos a failli quitter Benfica l’été dernier, mais est resté après que l’équipe portugaise se soit qualifiée pour réserver sa place en phase de groupes de la Ligue des champions.

Benfica envisageait des offres d’environ 20 millions d’euros avant le début de la saison, mais le stock de Ramos a considérablement augmenté après avoir réussi un tour du chapeau pour le Portugal lors de leur huitième de finale de Coupe du monde contre la Suisse. Il a marqué 14 buts en 21 matchs avec Benfica jusqu’à présent cette saison.

Pendant ce temps, la valorisation de Gakpo a presque doublé après sa forme impressionnante au Qatar.

United a été coté autour de 30 millions d’euros par le PSV Eindhoven cet été, mais après trois buts pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde, il est désormais plus proche des 50 millions d’euros. Des sources ont également déclaré à ESPN que le PSV tient à garder Gakpo en janvier pour aider sa candidature à remporter un premier titre en Eredivisie depuis 2018.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait été alerté de la disponibilité de Felix en janvier, bien que la valorisation de l’Atletico Madrid d’environ 100 millions d’euros soit problématique.

Une option envisagée consiste à présenter à l’Atletico une offre de prêt en janvier avec l’obligation de rendre le déménagement permanent à la fin de la saison. Le coéquipier de Felix à l’Atlético, Álvaro Morataprésente également un intérêt après que des enquêtes ont été effectuées pour la première fois en été.