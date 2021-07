Man United s’engage à signer Raphael Varane du Real Madrid

Manchester United a confirmé mardi avoir conclu un accord avec le Real Madrid pour Raphael Varane.

United devrait payer un montant initial de 34 millions de livres sterling pour le défenseur avec 7 millions de livres supplémentaires supplémentaires. Madrid a accepté de couvrir un paiement de solidarité dû à l’ancien club de Varane, Lens.

Le club a déclaré dans un communiqué: « Manchester United est ravi d’annoncer que le club a conclu un accord avec le Real Madrid pour le transfert du défenseur international français et vainqueur de la Coupe du monde, Raphael Varane, sous réserve d’un examen médical et de la finalisation des conditions du joueur. »

Après avoir subi son examen médical, le joueur de 28 ans devrait signer un contrat de quatre ans avec l’option d’une année supplémentaire.

Varane a passé 10 ans à Madrid, remportant la Liga à trois reprises et la Ligue des champions à quatre reprises, mais après avoir entamé la dernière année de son contrat cet été, il avait indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour.

Malgré la perte de son compatriote Sergio Ramos lors d’un transfert gratuit vers le Paris Saint-Germain, les géants espagnols ont choisi d’encaisser maintenant plutôt que de perdre Varane lors d’un transfert gratuit l’été prochain.

Il deviendra la troisième signature d’Ole Gunnar Solskjaer pour l’été après Jadon Sancho et Tom Heaton et porte les dépenses de United dans la fenêtre de transfert à plus de 100 millions de livres sterling.

L’équipe de Solskjaer lance la nouvelle campagne contre Leeds United à Old Trafford le 14 août.

Le club d’Old Trafford a également révélé que le défenseur Alex Telles serait probablement absent jusqu’en septembre en raison d’une blessure à la cheville et devrait rater le début de la saison.

L’arrière gauche brésilien s’est blessé lors de l’entraînement de pré-saison la semaine dernière après avoir glissé et s’être tordu la cheville.

« Malheureusement, c’est une pire nouvelle pour Alex Telles que ce que nous espérions, sa blessure à la cheville est un peu plus grave que nous l’espérions et il sera absent pendant un petit moment au moins, tout le mois d’août je pense », a déclaré Solskjaer. .