Man United s’engage à punir les «  activités criminelles  » à la suite des troubles à Old Trafford alors que des images montrent un policier «  frappant un manifestant  »

Des centaines de supporters de Manchester United étaient impliqués dans des manifestations furieuses au domicile du multiple champion d’Angleterre avant le match de dimanche (finalement reporté) avec Liverpool.

La cible de la colère des fans, la famille Glazer, est restée discrète à la suite des manifestations furieuses, mais le club lui-même a réagi en disant que tout en respectant le droit de ses supporters de manifester pacifiquement, tous les fans trouvés engagés dans des activités violentes seront passibles de sanctions de la part de la police et du club lui-même.

« À la suite des événements d’hier, alors que de nombreux supporters voulaient exercer leur droit de protester et d’exprimer pacifiquement leur opinion, certains avaient l’intention de perturber la préparation de l’équipe et le match lui-même, comme en témoigne l’activité à l’hôtel Lowry et au stade.», a annoncé le club dans un communiqué publié sur son site officiel.

« Les informations dans les médias grand public et sociaux selon lesquelles les manifestants ont pu accéder au stade et au terrain via une porte ouverte par le personnel du club sont complètement incorrectes.

« Après avoir franchi les barrières et la sécurité sur le parvis, certains manifestants ont escaladé les portes au bout du tunnel de Munich, puis forcé l’accès à une porte latérale dans la tribune, avant d’ouvrir une porte extérieure qui laissait passer d’autres personnes dans le hall et le terrain. .

« Une deuxième brèche s’est produite lorsqu’un manifestant a fracassé la porte d’un ascenseur d’accès pour personnes handicapées, permettant à un groupe de pénétrer dans le stand.. «

Les fans de Manchester United prennent d’assaut Old Trafford avant le match contre Liverpool pour protester contre la propriété du club 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 – Football B / R (@brfootball) 2 mai 2021

Les fans de Manchester United se sont affrontés avec la police à l’extérieur d’Old Trafford lors de manifestations contre les propriétaires du club pic.twitter.com/GFOVidVRDz – John Pickford (@johnpickford) 2 mai 2021

Blessure absolument horrible Espérons que le suspect soit traduit en justice !! Manifestations à Manchester United: la FA enquête sur l’assaut d’Old Trafford alors que les dirigeants de la police condamnent la violence « totalement inacceptable »https: //t.co/0bRn2v4XpIpic.twitter.com/Iu04TEBsdV – Protégez notre police (@ProtectRPolice) 3 mai 2021

Des centaines de fans de Manchester United ont été capturés lors de l’émission télévisée envahissant le terrain, avec de nombreux autres cas de supporters mettant en ligne des vidéos de l’invasion du terrain sur les réseaux sociaux.

Cependant, il y avait des scènes plus sérieuses en dehors du célèbre terrain. Le bus de l’équipe de Manchester United a été empêché de partir à l’hôtel Lowry situé à proximité, tandis qu’il y a également eu des affrontements importants et des scènes violentes avec la police du Grand Manchester – trois auraient été blessés dans le fracas, l’un souffrant d’une grave blessure au visage après avoir été frappé. une bouteille en verre. Cette offre de la police a été transportée à l’hôpital pour « traitement d’urgence« , selon des rapports dans les médias.

D’autres séquences vidéo publiées lundi montrent également des membres des forces de police affrontant des manifestants, un clip semblant suggérer qu’un fan a été frappé à plusieurs reprises par un policier alors qu’il était détenu par trois autres.

Selon la police, l’homme de 28 ans dans le clip a été arrêté pour suspicion de vol dans un véhicule et d’atteintes à l’ordre public. La Direction des normes professionnelles de la police du Grand Manchester a annoncé une enquête sur les circonstances de l’arrestation et les séquences vidéo de celle-ci.

Le communiqué du club continue de dire que si la majorité des manifestations ont été entièrement pacifiques, les supporters identifiés comme ayant commis des dommages criminels feront l’objet de poursuites tout en recevant également des sanctions de la part du club.

« La majorité de nos fans ont condamné et condamneront les dommages criminels, ainsi que toute violence envers le personnel du club, la police ou d’autres fans, et cela devient maintenant une affaire de police.», ajoute le communiqué.

« Le club n’a aucun désir de voir des manifestants pacifiques punis, mais travaillera avec la police pour identifier les personnes impliquées dans des activités criminelles, et émettra également ses propres sanctions à tout détenteur d’abonnement ou membre identifié, conformément à la politique de sanctions publiée.

« Les informations sur le reprogrammation du match et toute implication possible sur d’autres rencontres seront annoncées après discussion et accord avec la Premier League.

« Nous restons attachés au dialogue et à l’engagement avec nos fans via le Forum des fans et d’autres canaux appropriés.«