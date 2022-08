Man United se tourner vers Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy ?

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United se tourne vers Aubameyang, Vardy?

Manchester United a rejoint Chelsea dans la course pour signer l’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyangdit Le soleilalors qu’ils pourraient également cibler Leicester City Jamie Vardy.

United a besoin d’un nouvel attaquant, après un terrible début de saison en Premier League, et Aubameyang devrait quitter le Camp Nou après son arrivée en transfert gratuit d’Arsenal en février.

Le Barça veut environ 25 millions d’euros pour ses services, mais Chelsea et United souhaitent signer le joueur de 33 ans, qui a marqué 92 buts en 163 matchs à Arsenal.

Entre-temps, L’athlétisme affirme que United veut débarquer Vardy. Le joueur de 36 ans a aidé Leicester à remporter le titre de Premier League en 2015-16, mais il est toujours aussi fort et a marqué 17 buts en 33 matchs la saison dernière, malgré des blessures.

Espanyol’s Raul de Tomas, plus la paire de l’Atletico Madrid Álvaro Morata et Matheus Cunha ont également été liés, des sources ayant déclaré à ESPN lundi que la liste restreinte d’options d’attaquants d’Erik ten Hag comprend le Brésilien de 23 ans.

09h47 BST : Le Paris Saint-Germain est prêt à laisser le milieu de terrain Leandro Paredes rejoindre la Juventus avec un prêt d’une saison, selon Ciel Italie.

Paredes, 28 ans, est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, mais n’a fait que 22 apparitions toutes compétitions confondues pour les champions de France et tient à partir à la recherche d’un temps de jeu régulier.

Cible de la Juve, Paredes souhaite déménager à Turin et aurait conclu des accords personnels avec les géants italiens. Cependant, les deux clubs doivent encore parvenir à un accord concernant le transfert de Paredes, le PSG souhaitant inclure une option de 25 millions d’euros que la Juve pourrait exercer pour le signer définitivement l’été prochain.

L’accord pour amener Paredes à Turin est également soumis au milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot rejoindre Manchester United cet été. United aurait accepté des frais de 20 millions d’euros, passant à 25 millions d’euros, pour signer l’international français.

09h28 BST : L’Inter Milan s’attend à un accord avec Chelsea pour le transfert du milieu de terrain adolescent Cesare Casadei cette semaine.

Ciel Italie affirme que Chelsea a augmenté son offre à 12 millions d’euros, mais l’Inter demande 15 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus.

Des négociations sont en cours entre les clubs et l’Inter serait optimiste quant au retour de Chelsea avec une autre offre d’ici jeudi.

Casadei, 19 ans, a récemment été promu dans la première équipe de l’Inter après avoir impressionné avec les réservistes, marquant 13 buts et en inscrivant quatre autres en 29 matches de championnat la saison dernière. Il a représenté l’Italie au niveau des jeunes et est sous contrat avec le Nerazzurri jusqu’en juin 2024.

L’Inter tient à laisser Casadei partir afin de pouvoir se concentrer sur la recherche d’un remplaçant pour le défenseur Andréa Ranocchiaparti pour Monza.

09.11 BST : Séville est en négociations avec le Bayern Munich pour signer le défenseur central français Tanguy Nianzouselon Journal de Séville.

Nianzou, 20 ans, est arrivé au club allemand à l’été 2020 en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Avec le Bayern ayant signé le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt de la Juventus pour 67 millions d’euros plus tôt cet été, Nianzou devrait voir son temps de jeu réduit.

Nianzou a disputé 17 matches de championnat pour le Bayern la saison dernière, mais seulement six en tant que titulaire. Séville cherche à renforcer sa ligne défensive après avoir perdu ses principaux défenseurs Jules Koundé et Diégo Carlos cet été. Kounde a rejoint Barcelone, tandis que Diego Carlos a rejoint Aston Villa, du côté de la Premier League.

08h36 BST : Arrière gauche de Villarreal Pervis Estupinan est sur le point de rejoindre Brighton pour un transfert permanent, selon El Periodico Mediterraneo.

Estupinan, 24 ans, ne s’est pas entraîné avec Villarreal lundi et s’est rendu en Angleterre avec la permission du club pour terminer son passage en Premier League.

Brighton paiera 18 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de variables pour signer l’international équatorien, qui a fait 40 apparitions dans toutes les compétitions pour Villarreal la saison dernière alors qu’il atteignait les demi-finales de la Ligue des champions.

Villarreal a signé Estupinan de Watford à l’été 2020 pour 16 millions d’euros sur un contrat de sept ans.

08h00 BST : Chelsea est sur le point de faire une autre offre pour l’attaquant d’Everton Antoine Gordon, Les temps rapports.

Des sources ont déclaré lundi à James Olley d’ESPN que Chelsea avait rejeté une offre de 40 millions de livres sterling alors que l’entraîneur-chef des Blues Thomas Tuchel tentait de renforcer son équipe avec trois signatures avant la fermeture de la fenêtre de transfert le mois prochain.

Gordon, qui a également suscité l’intérêt de Tottenham et de Newcastle, est considéré comme une perspective passionnante pour l’avenir qui pourrait occuper l’un des trois postes d’attaque dans le système 3-4-2-1 préféré de Tuchel.

Everton continue d’insister sur le fait que le joueur de 21 ans n’est pas disponible pour le transfert, et le Times rapporte que Chelsea prépare actuellement une nouvelle offre de 45 millions de livres sterling pour le joueur de 21 ans.

PAPER GOSSIP

– Chelsea poursuivra Frenkie de Jong jusqu’à la fin du mercato estival, selon sport. Thomas Tuchel a fait du milieu de terrain de 25 ans une cible clé, et il est rapporté que les Bleus sont prêts à égaler la valorisation de Barcelone de 80 millions d’euros pour le sécuriser. L’international néerlandais est également lié à Manchester United, mais on espère qu’il sera persuadé de rejoindre Chelsea car ils sont en mesure d’offrir le football de la Ligue des champions cette saison.

– L’Atletico Madrid cherche à offrir Cristiano Ronaldo une sortie de Manchester United, selon journaliste Guillem Balague. La star portugaise de 37 ans a été liée à un départ d’Old Trafford cet été au milieu des inquiétudes suscitées par son attitude, et avait déjà été liée à l’Atletico, de féroces rivaux de son ancien club le Real Madrid. Plus tôt lundi, des sources ont déclaré à ESPN que United était catégorique sur le fait qu’il garderait Ronaldo malgré les inquiétudes croissantes que son désir de bouger devienne une influence négative dans le vestiaire. En tant que tel, on pense que l’équipe de Diego Simeone garde la porte ouverte sur un éventuel déménagement.

– Bernardo SilvaLes frais de transfert de Manchester City ont été évalués à 100 millions de livres sterling, selon L’athlétisme. Barcelone reste intéressé par le milieu de terrain offensif de 28 ans, mais il semble qu’il y ait une différence d’évaluation entre les deux clubs. City serait prêt à lui permettre de partir si la bonne proposition arrive de la hiérarchie du Camp Nou.

– Il y a eu beaucoup de spéculations autour Matheus Nunes cet été, mais il semble qu’il soit maintenant sur le point de rejoindre Wolverhampton Wanderers, selon Enregistrement. Les loups auraient conclu un accord avec le Sporting CP d’une valeur de 45 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus. Le milieu de terrain de 23 ans était également sur le radar de West Ham United, tout en étant également lié à Liverpool et à Manchester City ces derniers mois.

– Napoli cherche à acquérir le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Tanguy Ndombelerapports Gianluca Di Marzio. Le milieu de terrain de 25 ans a été identifié comme remplaçant de Fabien Ruiz, et il est entendu qu’ils ont proposé un accord de prêt d’un an qui comprend une option pour rendre le déménagement permanent pour 30 millions d’euros. Ndombele a contribué à six buts en 31 apparitions la saison dernière.