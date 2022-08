La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United se tourne vers Joao Felix de l’Atletico

Vous pouvez probablement classer celui-ci comme un autre transfert improbable, mais Manchester United voudrait faire venir l’Atletico Madrid en avant João Félixdit Marque.

2 Connexe

Felix, 22 ans, a rejoint le club de Benfica pour 126 millions d’euros en 2019 mais n’a pas eu une relation parfaite avec le manager Diego Simeone malgré 10 buts en 35 apparitions la saison dernière.

L’international portugais est considéré comme un “joueur franchisé” par l’Atletico et ils ne veulent pas le laisser partir, mais le rapport affirme que United a envoyé une délégation à Madrid mardi pour discuter d’un accord potentiel avec les représentants du joueur.

Felix a un contrat jusqu’en 2026, il ne serait donc pas bon marché, tandis que United ne peut pas non plus lui offrir le football de la Ligue des champions cette saison.

Dans d’autres nouvelles liées à United, l’ailier de l’Ajax Antoine va maintenant rester au club, selon De Telegraaf. Le Brésilien avait été lié à une réunion avec le manager Erik ten Hag à Old Trafford, mais son prix demandé de 80 millions d’euros s’est avéré trop élevé.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

BLOG EN DIRECT

12h48 BST : Manchester United a demandé un prêt pour Christian Pulišićont déclaré des sources à ESPN.

United se bouscule pour des renforts après avoir fait son pire début de saison en Premier League et hésité dans sa poursuite de plusieurs joueurs, dont Adrien Rabiot et Frenkie de Jong.

Pulisic est devenu une cible possible après que United a contacté les Blues pour examiner s’ils seraient disposés à autoriser l’international USMNT à quitter Stamford Bridge.

Le joueur de 23 ans a encore deux ans sur son contrat et des sources suggèrent qu’il est devenu frustré par son temps de jeu limité. Il a été remplaçant dans les deux matchs de Chelsea jusqu’à présent cette saison avec des apparitions totalisant 30 minutes. Lors d’une campagne de blessures la saison dernière, Pulisic n’a commencé que 13 matchs de Premier League.

On ne sait pas si les Bleus permettraient au Pulisic de rejoindre un rival national, Newcastle United étant également censé surveiller la situation, bien que des sources aient indiqué qu’ils seraient plus susceptibles d’être ouverts à un prêt plutôt qu’à un transfert permanent.

12.02 BST : Cristiano RonaldoL’avenir de Man United jette une ombre noire.

jouer 1:06 Rob Dawson explique pourquoi Cristiano Ronaldo est un problème aussi important que n’importe quel autre pour Erik ten Hag à Manchester United.

11.27 BST: Pourparlers entre Barcelone et Sergio Busquets et Gerard pique renégocier les contrats du duo sont dans une impasse, selon Mundo Deportivo.

Le Barça a enregistré quatre de ses cinq signatures estivales avec la Liga mais n’a pas encore inscrit Jules Koundé, une arrivée de 55 millions d’euros en provenance de Séville. Pour ce faire, ils doivent d’abord créer plus d’espace salarial dans le plafond de dépenses imposé par la ligue. L’une des façons d’y parvenir consiste à ajuster les salaires de certains des plus gros revenus du club.

Cependant, Mundo Deportivo rapporte que les négociations avec les capitaines de club Busquets et Pique s’avèrent plus complexes que prévu initialement pour diverses raisons.

Le Barça aimerait reporter une partie du salaire de Busquets, mais c’est impossible car il n’a qu’un an sur son contrat et, selon le rapport, n’est pas encore disposé à s’engager pour une prolongation.

Quant à Pique, il existe diverses complications. La première est que le système financier de LaLiga ne traitera les réductions que jusqu’à un certain point – et il a déjà subi une importante réduction de salaire l’été dernier et doit des salaires différés. Une autre est qu’il a exigé des garanties sur les paiements différés qui ne lui ont pas encore été données.

Le Barça peut également libérer de l’espace salarial en déplaçant les joueurs. Memphis Depay’Le transfert proposé par la Juventus aiderait, tandis que le club reste ouvert aux offres de plusieurs autres joueurs de la première équipe.

La Blaugrana affrontera la Real Sociedad dimanche et aura jusqu’au jour du match pour inscrire Kounde, qui a déjà raté l’ouverture de la saison face au Rayo Vallecano.

10h45 BST : Objectif de Barcelone Juan Foyth ne quittera Villarreal cet été que si sa clause libératoire de 42 millions d’euros est respectée.

L’agent de Foyth, Claudio Curti, aurait rencontré avec le directeur du football de Barcelone Mateu Alemany mardi au centre d’entraînement du Barca pour discuter d’un éventuel transfert au Camp Nou.

Villarreal n’est au courant d’aucun intérêt de Barcelone pour Foyth mais demanderait le paiement intégral de sa clause au cas où un club voudrait signer l’international argentin.

Foyth, 24 ans, a passé la saison dernière en prêt à Tottenham de Villarreal. L’arrière droit argentin est sous contrat avec Villarreal jusqu’en juin 2026 et est considéré comme un joueur clé pour l’entraîneur Unai Emery.

10.28 BST : La Juventus va signer Memphis Depay sur un contrat de deux ans une fois que l’attaquant néerlandais aura résilié son contrat avec Barcelone, selon Ciel Italie.

Les géants italiens ont choisi Depay pour renforcer leur attaque et sont prêts à attendre la dernière minute pour l’acquérir.

Depay, 28 ans, a encore un an sur son contrat avec le Barça. Le club catalan est prêt à le laisser partir gratuitement car son départ réduirait sa masse salariale.

L’arrivée de Robert Lewandowski ce mois-ci signifie que le temps de jeu de Depay au Barca sera encore réduit et l’ancien joueur de Lyon et de Manchester United envisage ses options.

La Juve espère qu’un accord pourra être conclu cette semaine et que Depay pourrait être sur le banc de la Juve pour le match de championnat de lundi à la Sampdoria.

09h47 BST: Bayern Munich Tanguy Nianzou est arrivé à Spain avant de terminer son transfert à Séville.

L’arrière central français subira un examen médical aujourd’hui avant de signer un contrat de cinq ans avec l’équipe espagnole. Séville paiera 20 millions d’euros pour Nianzou, qui deviendra la quatrième signature estivale de Séville après l’arrivée de Marcão, Isco et Alex Telles.

Nianzou, 20 ans, a disputé 17 matches de championnat pour le Bayern la saison dernière, mais seulement six en tant que titulaire. Il est arrivé au club allemand à l’été 2020 en tant qu’agent libre après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Séville devait renforcer sa ligne défensive après avoir perdu ses principaux défenseurs Jules Koundé et Diego Carlos cet été. Kounde a rejoint Barcelone, tandis que Diego Carlos a rejoint Aston Villa, du côté de la Premier League.

09h14 BST: Cristiano Ronaldo dit qu’il rompra son silence dans les prochaines semaines.

La star de Manchester United a commenté une publication sur son avenir sur Instagram et a déclaré que la plupart de ce qui se dit à son sujet sont des mensonges, qu’il accordera bientôt une interview pour tout clarifier.

“Ils sauront la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines”, a-t-il écrit sur Instagram. “Les médias ne racontent que des mensonges. J’ai un cahier et, ces derniers mois, sur les 100 histoires qu’ils ont faites, ils n’en ont réussi que cinq. Imaginez comment les choses sont…”

08h55 BST : L’équipe française de Ligue 1, Nice, cherche à recruter un certain nombre de joueurs de renom.

L’Équipe rapporte que le club veut signer l’attaquant uruguayen de 35 ans Edinson Cavani sur un transfert gratuit après son départ de Manchester United, alors qu’ils souhaitent également faire venir l’ailier d’Arsenal Nicolas Pépé après avoir glissé dans l’ordre hiérarchique.

L’athlétisme affirme que Nice a déjà fait une offre de 10 millions d’euros pour signer l’attaquant de Blackburn Ben Brereton Diaz.

08.26 BST : Chelsea avait une offre améliorée de 45 millions de livres sterling pour l’ailier Antoine Gordon rejeté par Everton, ont déclaré des sources à ESPN.

Bien qu’Everton insiste sur le fait que le joueur de 21 ans ne partira pas, Chelsea poursuit sa poursuite après avoir déjà rejeté une offre initiale de 40 millions de livres sterling.

Chelsea va maintenant décider de faire une troisième offre pour l’ailier anglais des moins de 21 ans Gordon, qui a déjà suscité l’intérêt de Tottenham Hotspur et de Newcastle United.

08h00 BST : Manchester United a refroidi son intérêt pour Adrien Rabiot sur ce qu’ils considèrent comme des revendications salariales excessives et envisagent plutôt une décision pour le milieu de terrain du Real Madrid Casemiroont déclaré des sources à ESPN.

United a refusé de répondre aux demandes de Rabiot malgré sa proposition de faire du milieu de terrain français l’un des joueurs les mieux payés du club.

Des sources ont déclaré à ESPN que la demande de Rabiot pour un paquet financier plus important est de compenser l’abandon du football de la Ligue des champions à la Juventus pour passer au moins une saison en Ligue Europa à Old Trafford.

Le manager Erik ten Hag cherche désespérément à signer un milieu de terrain avant la date limite de transfert du 1er septembre. Ils envisagent un accord pour Casemiro et, bien que des sources proches de United admettent que c’est un “long shot”, ils ont été suffisamment encouragés pour qu’un accord soit conclu. possible de le poursuivre.

jouer 1:42 Herculez Gomez dit qu’un passage à Man Utd serait encore pire pour Sergino Dest que de rester sur le banc à Barcelone.

PAPER GOSSIP (par Adam Brown)

– Sergino Dest se sent obligé de quitter Barcelone, écrit Mundo Deportivo. L’arrière droit de 21 ans a été exclu de la BlaugranaL’affrontement d’ouverture de LaLiga contre Rayo Vallecano au milieu d’informations selon lesquelles ils tentent d’acquérir un arrière droit sur le marché des transferts. La star de l’USMNT veut rester au club, mais est désormais liée à Manchester United.

– Un nouveau round de pourparlers entre Chelsea et Pierre-Emerick AubameyangLes représentants de ont été programmés alors qu’ils cherchent à discuter de conditions personnelles, de rapports Fabrice Romano. Barcelone demande 25 millions d’euros pour l’attaquant de 33 ans, mais les Bleus veulent s’assurer que ses revendications salariales seraient acceptables avant de déposer une proposition officielle.

– Wolverhampton Wanderers semble prêt à garder la main Ruben Nevesle milieu de terrain de 25 ans prévoyant d’attendre que Barcelone fasse un geste pour lui, révèle sport. Neves serait sur la liste restreinte de Xavi Hernandez en tant que renfort du milieu de terrain, mais le Blaugrana pourrait ne pas être en mesure de faire un geste pour lui cet été alors qu’ils essaient de décharger un certain nombre de joueurs. Neves est considéré comme un futur remplaçant potentiel pour Sergio Busquets.

– Crystal Palace souhaite obtenir un transfert pour l’ailier de Watford Ismaïla Sarrrapports Marché du pied. Le joueur de 24 ans a suscité beaucoup d’intérêt de la part de la Premier League cet été et souhaite faire son retour dans l’élite anglaise. Il a également été sur le radar de Leeds United, mais les Eagles espèrent pouvoir le persuader de passer à Selhurst Park.

– Houssem Aouar a conclu un accord complet avec Nottingham Forest sur des conditions personnelles, selon CMR Sport. L’équipe de Premier League a agi rapidement dans sa poursuite du milieu de terrain de 24 ans la semaine dernière, et il semble qu’elle va maintenant essayer de s’entendre sur des frais avec Lyon. Les deux premières offres ont été refusées par le club de Ligue 1, mais il est rapporté qu’ils seraient prêts à accepter 20 millions d’euros pour se séparer de lui.