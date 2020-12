La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: United se tourne vers Barnes comme alternative à Sancho

Manchester United envisage l’ailier de Leicester Harvey Barnes comme alternative au Borussia Dortmund Jadon Sancho, dit Le Soleil.

Sancho, 20 ans, est la principale cible de United depuis des mois, mais son prix de 108 millions de livres se révèle difficile à négocier.

En conséquence, United cherche à explorer des options moins chères avec Barnes, âgé de 22 ans, maintenant sur le radar après avoir impressionné pour Leicester cette saison. Il a également fait ses débuts pour l’Angleterre en octobre lors d’une victoire 3-0 contre le Pays de Galles.

Leicester aurait évalué Barnes autour de 60 millions de livres sterling et ne serait pas disposé à le laisser partir, tandis que United devrait lever des fonds supplémentaires sur les ventes de joueurs s’ils devaient suivre leur intérêt en janvier.

BLOG EN DIRECT

09h26 GMT: Le Paris Saint-Germain explore la possibilité de signer celui de Barcelone Lionel Messi cet été, des sources ont dit à Julien Laurens d’ESPN.

Messi voulait quitter le Barça en août après l’élimination 8-2 de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, et des sources ont déclaré à l’époque que Manchester City avait mené la course pour le signer.

Cependant, Neymar et le directeur sportif du PSG, Leonardo, ont également discuté de la venue de l’international argentin en France à cette époque et ne se sont plus désintéressés de lui depuis.

Messi ne peut pas quitter le Barca avant l’été prochain, mais il peut commencer à négocier un éventuel transfert avec les clubs intéressés le 1er janvier.

09h00 GMT: Manchester United est prêt à dépenser dans la fenêtre de transfert de janvier malgré l’incertitude persistante sur l’impact financier du coronavirus, ont déclaré des sources à ESPN, avec l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho et défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano parmi les noms sur la liste de souhaits de United.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a appelé à plusieurs reprises à la prudence, insistant sur le fait qu’il devra gérer les ressources du club «soigneusement» jusqu’à la fin de la pandémie.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’il soutiendrait le manager Ole Gunnar Solskjaer avec des fonds sur le marché des transferts de janvier si l’occasion de signer un objectif à long terme se présentait.

PAPER TALK (par Harry Kettle)

Des clins d’œil prêt à quitter les Spurs?

Milieu de terrain de Tottenham Hotspur Harry fait un clin d’œil pourrait quitter le club pendant le mercato de janvier, selon le Mirror.

Jose Mourinho n’a pas été en mesure de trouver une place cohérente dans le onze de départ pour Winks ces dernières semaines et, en conséquence, il pourrait décider de chercher ailleurs afin d’essayer de conserver sa place dans la configuration anglaise à l’approche de l’Europe de cet été. Championnats.

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, indiquant clairement que les joueurs doivent rester dans le mélange avec leur club pour mériter une place dans l’équipe des Trois Lions, Winks pourrait bien mettre fin à son mandat avec les Spurs.

Zidane confiant pour son séjour à Madrid

Le manager du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déclaré qu’il pensait avoir le soutien du conseil d’administration.

Il y a eu de plus en plus de spéculations sur l’avenir du Français au Santiago Bernabeu, mais lors d’une conférence de presse vendredi, Zidane a eu ce qui suit lorsqu’il a été interrogé sur ce que les prochaines semaines et mois pourraient lui réserver.

« Oui, j’ai le soutien total du club », a-t-il déclaré, au mépris de la négativité entourant son statut.

Longstaff se prépare pour la sortie de Newcastle

Newcastle United Sean Longstaff utilisera son nouveau super-agent pour essayer d’orchestrer un éloignement des Magpies, écrit le Daily Mail.

Longstaff a signé un accord avec Pini Zahavi, dans l’espoir qu’il sera l’homme qui donnera à Longstaff la décision qu’il désire. Son contrat à St.James ‘Park court jusqu’en 2022 et il ne serait pas intéressé à rester à Tyneside, avec une poignée de clubs intéressés à acquérir ses services.

Tap-ins

– Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a exhorté l’attaquant Danny Ings signer un nouveau contrat à long terme, selon Sky Sports. Lors d’une récente interview, le patron a déclaré que Ings – qui devrait entrer dans les 18 derniers mois de son contrat – devrait éviter de « jeter quelque chose de spécial » et s’engager à rester avec les Saints.

– MLSsoccer.com rapporte que les Timbers de Portland enverront un défenseur Julio Cascante à Austin FC en échange de 250 000 $ d’allocation. Après avoir fait 48 apparitions pour Portland depuis son arrivée en 2018, le joueur de 27 ans est maintenant prêt à relever un nouveau défi avec l’un des nouveaux clubs les plus intrigants de la Major League Soccer.