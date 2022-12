Man United se rapproche du transfert de 80 millions d’euros de Cody Gakpo

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United se rapproche de Gakpo

Manchester United semble se rapprocher d’un transfert pour le PSV Eindhoven et l’ailier néerlandais Cody Gakpo, mais ils devront se séparer d’environ 80 millions d’euros pour avoir leur homme. C’est selon le point de vente français Footmercatoqui rapportent que ses frais de transfert augmentent à chaque bonne performance au Qatar.

Gakpo était évalué à 45 millions d’euros en août, mais ce chiffre a presque doublé depuis qu’il a participé à la Coupe du monde 2022.

Gakpo a impressionné lors de la course des Pays-Bas aux quarts de finale, où ils rencontreront l’Argentine. L’attaquant de 23 ans a marqué trois buts lors de matchs contre le Sénégal, l’Équateur et le Qatar, et a impressionné par une combinaison de rythme dynamique et de mouvement électrique.

Le patron de United, Erik ten Haag, est sur le marché pour attaquer des renforts après le départ de Cristiano Ronaldoet il pourrait bouger en janvier.

D’autres clubs de Premier League seraient également intéressés, tandis que les performances de Gakpo ont depuis attiré des clubs à travers l’Europe. Gakpo a encore trois ans à courir sur son contrat actuel.

BLOG EN DIRECT

11h33 GMT : La course du Real Madrid pour signer le prodige brésilien Endrick – devant la concurrence de Barcelone et du Paris Saint-Germain – est “dans la dernière ligne droite” Marque rapports, les géants de la Liga étant sur le point de conclure un accord d’ici la fin de l’année.

L’attaquant de Palmeiras Endrick, 16 ans, ne peut pas quitter le Brésil avant ses 18 ans en 2024, mais l’intérêt d’un certain nombre de grands clubs a accéléré la nécessité de parvenir à un accord le plus tôt possible.

Selon Marca, Madrid est désormais “sur le point de conclure un accord” pour le joueur, avec des frais de transfert qui devraient être fixés à environ 60 millions d’euros.

Le journal affirme que la décision de Madrid de se distancer d’un éventuel futur accord pour Erling Haaland a été essentielle pour les aider à battre leurs rivaux pour Endrick, l’adolescent souhaitant voir une voie claire pour être le premier choix au Bernabeu.

10h58 GMT : Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il “ne cacherait pas” l’intérêt du club pour Jude Bellingham mais ajouté, il sera plus difficile de signer Cristiano Ronaldo.

Bellingham du Borussia Dortmund a été l’un des joueurs clés de la course de l’Angleterre aux quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Le mois dernier, des sources ont déclaré à ESPN que Liverpool menait la chasse à Bellingham malgré que Chelsea, Manchester United, Manchester City et le Real Madrid suivent également le joueur de 19 ans.

Le directeur général de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a déclaré que le milieu de terrain pouvait partir pendant le mercato estival et Al-Khelaifi a déclaré qu’il serait intéressé à le signer.

“Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir … et c’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi”, a-t-il déclaré à Sky News.

“Incroyable et vous voyez sa première Coupe du monde – calme et détendu et confiant.”

“Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte qu’il soit dans son club et, respect si nous voulons lui parler, nous parlons d’abord au club.”

10h14 GMT : milieu de terrain italien Marco Veratti a convenu d’une prolongation de contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, selon Sports du ciel.

Le nouveau contrat, qui verra Verratti rester à Paris jusqu’en juin 2026, sera annoncé dans les prochains jours.

Verratti, 30 ans, a rejoint le PSG en 2012 en provenance de Pescara et a marqué 11 buts et en a inscrit 61 autres en 398 apparitions pour les géants français.

L’international italien a remporté 23 titres avec le PSG, dont huit titres de champion.

09h25 GMT : La Roma n’autorisera que le défenseur néerlandais Rick Karsdorp quitter le club au mercato d’hiver pour un transfert permanent, selon Sports du ciel.

Karsdorp, 27 ans, n’a pas joué pour la Roma depuis qu’il a été accusé par son propre entraîneur Jose Mourinho de “trahison” après un match nul 1-1 contre Sassuolo le 9 novembre.

Il a été exclu de l’équipe pour le match suivant et n’a pas rejoint la Roma lors de la tournée au Japon. Sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2025, Karsdorp devrait quitter la Giallorossi dans les prochaines semaines.

Cependant, la Roma n’acceptera qu’un déménagement permanent et non un accord de prêt pour Karsdorp.

08h42 GMT : Le directeur général de l’Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, a admis que João Félix pourrait quitter le club, citant la relation du joueur avec l’entraîneur Diego Simeone parmi les facteurs pouvant conduire à un départ.

Joao Felix, aujourd’hui âgé de 23 ans, a rejoint l’Atletico depuis Benfica dans le cadre d’un contrat record de 126 millions d’euros en juillet 2019, mais l’attaquant portugais – actuellement au Qatar pour la Coupe du monde – a eu du mal à justifier systématiquement cette dépense.

Il a marqué trois buts en 12 apparitions en Liga – dont sept en tant que remplaçant – jusqu’à présent cette saison, et n’a pas réussi à marquer en phase de groupes de la Ligue des champions alors que l’Atletico s’est écrasé, terminant dernier.

“[Joao Felix] est le plus gros pari que ce club ait pris dans son histoire”, a déclaré mardi le PDG de l’Atletico, Gil Marin, à TVE. “Personnellement, je pense que c’est un talent de premier plan, un joueur de classe mondiale.

“Pour des raisons qui ne valent pas la peine d’être abordées – la relation entre lui et le patron [Simeone]les minutes jouées, sa motivation en ce moment – cela vous fait penser que la chose raisonnable est que s’il y a une option qui est bonne pour le joueur, bonne pour le club, nous pouvons l’examiner.

“J’aimerais qu’il reste personnellement, mais je ne pense pas que ce soit l’idée du joueur.”

08h00 GMT : Cristiano Ronaldo a nié avoir accepté de rejoindre le club saoudien d’Al Nassr après la victoire du Portugal en Coupe du monde contre la Suisse mardi.

“Non, ce n’est pas vrai”, a déclaré l’attaquant portugais lorsqu’il a été interrogé sur un mouvement après une victoire 6-1 en huitièmes de finale.

Le capitaine du Portugal est un agent libre après avoir mutuellement accepté de résilier son contrat avec Manchester United en novembre.

Des informations en Espagne ont affirmé lundi que Ronaldo jouera pour Al-Nassr à partir du 1er janvier, après avoir conclu un contrat de 2 ans et demi avec l’équipe saoudienne, un contrat d’une valeur de 200 millions d’euros par saison.

Alors qu’Al-Nassr est la meilleure et la seule offre que Ronaldo ait sur la table, il n’a rien signé avec aucun club, ont déclaré des sources à ESPN.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Etoile du Maroc Sofiane Amrabat est ouvert à un déménagement en janvier, selon Sky Sports Germany Florian Plettenberg. Le milieu de terrain défensif de 26 ans a de nouveau impressionné lorsque le Maroc a éliminé l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde, et ses performances au Qatar l’ont vu susciter l’intérêt de toute l’Europe. Amrabat est sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2024, mais Plettenberg suggère qu’il pourrait être tenté par un déménagement en janvier et a été lié à Liverpool.

– Le Real Madrid cherche des moyens de renforcer son équipe au cours des 12 prochains mois, et Pedro Porro et Endrick en tête de liste des personnes recherchées à court terme. C’est selon Mundo Deportivo et Fabrice Romano, respectivement. Mundo Deportivo rapporte que Porro, 23 ans, qui peut jouer n’importe où sur le côté droit et qui joue pour le Sporting, est également recherché par Barcelone, Tottenham Hotspur et la Juventus. L’attaquant Endrick, âgé de seulement 16 ans, est sur le point d’obtenir un déménagement en Espagne, les négociations officielles ayant commencé entre Madrid et Palmeiras pour un montant de 60 millions d’euros, y compris les suppléments.

– Barcelone cherche à renégocier un ajustement salarial avec Frenkie de Jong pour tenter d’obtenir une prolongation de contrat et repousser l’intérêt renouvelé de Manchester United, rapporte sport. La relation entre le club catalan et le Néerlandais de 25 ans est tendue après avoir différé son salaire pendant la pandémie. Cela signifie que son salaire augmente à chaque saison, ce qui est un problème pour le budget frugal du Barça. De Jong a résisté aux appels du club à partir l’été dernier, et le travail commence donc sur un accord modifié qui fonctionnerait pour les deux parties. United surveille la situation et reste prêt à bondir en cas de blocage des négociations.

– Jude BellinghamLe nom de n’a pas quitté les dernières pages depuis sa performance fulgurante pour l’Angleterre contre l’Iran lors de la première journée, mais il devient clair que le Real Madrid et Liverpool sont les favoris pour sa signature. COMME suggère que Bellingham préférerait passer en Liga plutôt qu’en Premier League, mais Los Blancos aurait besoin de se séparer de 150 millions d’euros pour s’assurer ses services.

– Il semble que ce soit une question de quand, et non de si, Manchester United se déplacera pour signer le gardien de la Suisse Yann Sommer. C’est selon Florian Plettenberg, qui pense qu’avec Sommer entrant dans la dernière année de son contrat au Borussia Mönchengladbach, United envisage un transfert gratuit cet été. Les Red Devils sont en mesure de signer le bouchon de 33 ans sur un pré-contrat à partir de janvier, et ils recherchent un remplaçant à long terme pour David de Gea.