Man United se rapproche de Gakpo évalué à 75 millions de livres sterling

Alors qu’il ne reste qu’un mois avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd se rapproche de Gakpo

Manchester United semble se rapprocher d’un transfert pour le PSV Eindhoven et l’ailier néerlandais Cody Gakpomais ils devront se séparer de 75 millions de livres sterling pour avoir leur homme.

C’est selon le point de vente français Footmercato qui rapportent que ses frais de transfert augmentent à chaque affichage au Qatar.

Gakpo était évalué à 45 millions d’euros en août, mais ce chiffre a presque doublé depuis qu’il a participé à la Coupe du monde.

Gakpo a impressionné lors de la course des Pays-Bas vers les quarts de finale, où ils rencontreront l’Argentine. Le Néerlandais de 23 ans a marqué trois buts lors de matchs contre le Sénégal, l’Équateur et le Qatar, et a impressionné par une combinaison de rythme dynamique et de mouvement électrique.

Le patron de United, Erik ten Haag, est sur le marché pour attaquer des renforts après le départ de Cristiano Ronaldoet il pourrait bouger en janvier.

D’autres clubs de Premier League seraient également intéressés, tandis que les performances de Gakpo ont depuis attiré des clubs à travers l’Europe. Gakpo a encore trois ans à courir sur son contrat actuel.

Manchester United devrait se séparer de 75 millions de livres sterling pour débarquer la star néerlandaise Cody Gakpo en janvier. Photo de Pablo Morano/Agence BSR/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Etoile du Maroc Sofiane Amrabat est ouvert à un déménagement en janvier, selon Sky Sports Germany Florian Plettenberg. Le milieu de terrain défensif de 26 ans a de nouveau impressionné lorsque le Maroc a éliminé l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale de la Coupe du monde, et ses performances au Qatar l’ont vu susciter l’intérêt de toute l’Europe. Amrabat est actuellement sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2024, mais Plettenberg suggère qu’il pourrait être tenté par un transfert en janvier.

– Le Real Madrid cherche des moyens de renforcer son équipe au cours des 12 prochains mois, et Pedro Porro et Endrick en tête de liste des personnes recherchées à court terme. C’est selon Mundo Deportivo et Fabrice Romano respectivement. Mundo Deportivo rapporte que Porro, 23 ans, qui peut jouer n’importe où sur le côté droit et qui joue actuellement pour le Sporting, est également recherché par Barcelone, Tottenham Hotspur et la Juventus. L’attaquant Endrick, âgé de seulement 16 ans, est sur le point d’obtenir un déménagement en Espagne, les négociations officielles ayant commencé entre Madrid et Palmeiras pour un montant de 60 millions d’euros, y compris les suppléments.

– Barcelone cherche à renégocier un ajustement salarial avec Frenkie de Jong pour essayer d’obtenir une prolongation de contrat et repousser l’intérêt renouvelé de Manchester United, rapporte sport. La relation entre le club catalan et le Néerlandais de 25 ans est tendue après avoir différé son salaire pendant la pandémie. Cela signifie que son salaire augmente à chaque saison, ce qui est un problème pour le budget frugal du Barça. De Jong a résisté aux appels du club à partir l’été dernier, et le travail commence donc sur un accord modifié qui fonctionnerait pour les deux parties. United surveille la situation et reste prêt à bondir en cas de blocage des négociations.

– de Jude Bellingham son nom n’a pas quitté les dernières pages depuis sa performance époustouflante pour l’Angleterre contre l’Iran lors de la première journée, mais il devient clair que le Real Madrid et Liverpool sont les favoris pour sa signature. COMME suggère que Bellingham préférerait passer en Liga plutôt qu’en Premier League, mais Los Blancos aurait besoin de se séparer de 150 millions d’euros pour s’assurer ses services.

– Il semble que ce soit une question de quand, et non de si, Manchester United se déplacera pour signer le gardien de la Suisse Yann Sommer. C’est selon Florian Plettenberg, qui pense qu’avec Sommer entrant dans la dernière année de son contrat au Borussia Mönchengladbach, United envisage un transfert gratuit cet été. Les Red Devils sont en mesure de signer le bouchon de 33 ans sur un pré-contrat à partir de janvier, et ils recherchent un remplaçant à long terme pour David de Gea.