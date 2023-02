Man United riposte contre Leeds mais perd des points dans la course au titre

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a riposté après deux buts pour faire match nul 2-2 avec Leeds United en Premier League à Old Trafford mercredi.

Wilfried Gnonto a ouvert le score pour Leeds après seulement 55 secondes avant qu’un but contre son camp de Raphael Varane ne double son avantage peu après la mi-temps. Le 12e but de Marcus Rashford lors de ses 14 dernières apparitions à United a permis aux hôtes de revenir dans le match avant que Jadon Sancho ne quitte le banc pour gagner un point à l’équipe d’Erik ten Hag avec son premier but depuis septembre.

Réaction rapide

1. United riposte mais perd des points contre Leeds

Lorsque Varane a poussé le centre de Crysencio Summerville devant David de Gea pour mettre Leeds 2-0 après 48 minutes, les supporters visiteurs dans le coin d’Old Trafford rêvaient d’une première victoire à l’extérieur à United depuis 1981. Buts en deuxième mi-temps de Rashford – son 20e de la saison toutes compétitions confondues – et Sancho ont veillé à ce que l’équipe de Ten Hag ne succombe pas à une première défaite à domicile en Premier League depuis août, mais c’était quand même un bien meilleur résultat pour Leeds, qui avait leur préparation. dominé par le limogeage du manager Jesse Marsch lundi.

United a raté le Casemiro suspendu au milieu de terrain et ce n’est que lorsque Sancho et Facundo Pellistri ont remplacé Wout Weghorst et Alejandro Garnacho qu’ils semblaient marquer. Avec Casemiro banni pour les deux prochains matchs de championnat et Scott McTominay écarté pour blessure, il est probable que Ten Hag devra utiliser le même milieu de terrain à Elland Road dimanche, et ce sera une inquiétude après avoir vu Leeds dominer de grandes périodes du match.

Leeds, cependant, aura envie de ses chances après avoir été si près d’une victoire célèbre sur ses rivaux amers de l’autre côté des Pennines.

2. Adams et McKennie étoiles pour Leeds

Leeds a pu former le duo de l’équipe nationale masculine américaine Tyler Adams et Weston McKennie ensemble pour la première fois depuis le départ de McKennie de la Juventus en janvier. Pendant les 30 premières minutes, ils ont dominé United au centre du terrain.

Les trois milieux de terrain de Ten Hag, Marcel Sabitzer, Fred et Bruno Fernandes, pouvaient à peine saisir le ballon lors du démarrage rapide de Leeds et Fernandes, en particulier, avait du mal à attirer l’attention d’Adams. Cela n’a pas aidé que Sabitzer, qui faisait ses débuts après son transfert du Bayern Munich le jour de la date limite, ait mis un certain temps à s’habituer au rythme du match, mais le fait que United ait l’air si pressé était à mettre au crédit d’Adams et McKennie.

Adams était partout, montrant le sens tactique pour tomber dans les quatre arrières en cas de besoin et lançant également des défis épineux, dont un sur Fred.

Sans victoire en Premier League depuis plus de trois mois, Leeds est arrivé à Old Trafford plus dans l’espoir que dans l’attente. Cependant, leur performance, propulsée par Adams et McKennie au milieu de terrain, suggère qu’ils ont les joueurs pour les garder dans l’élite anglaise tant qu’ils obtiennent leur prochain poste de direction alors qu’ils recherchent le successeur de Marsch.

3. Sancho sort du banc pour aider à transformer le jeu

Avec Antony blessé, Sancho aurait probablement commencé s’il n’avait pas lutté contre la maladie, mais il a quand même réussi à sortir du banc pour aider United à revenir dans le match. Lancé avec Leeds 2-0, il a posé des problèmes aux visiteurs sur la gauche presque immédiatement avant de marquer le deuxième but crucial.

Ten Hag a admis qu’une baisse de la confiance de Sancho était l’une des raisons pour lesquelles l’ailier de 73 millions de livres sterling a passé du temps loin du club pendant la pause de la Coupe du monde, mais il n’y avait aucun signe de cela contre Leeds. Il a pris des risques avec le ballon dans les zones d’attaque et a bien pris son but après s’être créé lui-même l’occasion avec une fléchette dans la surface de réparation.

United a refusé de mettre la moindre pression ou attente sur le retour de Sancho sachant qu’il doit être géré avec soin – du moins à court terme – mais ce sera un soulagement pour Ten Hag de voir l’ancien attaquant du Borussia Dortmund apporter une contribution positive. . Avec Antony et Anthony Martial mis à l’écart et Weghorst en difficulté pour la forme, Sancho sera nécessaire lors d’une fin de saison mouvementée.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Tyler Adams, Leeds. Le milieu de terrain américain avait l’air à l’aise à côté de McKennie et a couvert tellement de terrain qu’il a perturbé United.

Jadon Sancho a marqué son premier but depuis septembre pour assurer le match nul 2-2 de Man United contre Leeds mercredi. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

MEILLEUR : Wilfried Gnonto, Leeds. Le jeune italien a marqué le premier but de Leeds avec une course et une finition brillantes et a aidé à créer le deuxième.

MEILLEUR : Marcus Rashford, Manchester United. Ce n’était pas son meilleur match en termes de contribution globale, mais il a encore marqué.

PIRE : Bruno Fernandes, Manchester United. Il a été en grande forme récemment, mais il a eu du mal à avoir un impact et a donné le ballon pour le premier match de Leeds.

Le pire : Wout Weghorst, Manchester United. Ten Hag a défendu la contribution du Néerlandais lors de sa conférence de presse mardi, mais il a encore lutté et a été remplacé tôt.

Le pire : Alejandro Garnacho, Manchester United. A failli marquer en première mi-temps mais a été rattrapé par le ballon pour le deuxième but de Leeds.

Faits saillants et moments marquants

Le but de Leeds à la première minute commence par le genre de pression que tout le monde attend d’Adams.

Si le coup franc de Brenden Aaronson se plie juste un pouce ou deux plus loin vers l’intérieur, à quel point ce match aurait-il pu être différent ?

United était-il enthousiaste à l’idée de revenir à niveau ou d’exprimer sa joie de voir Sancho marquer pour la première fois depuis septembre ? Pourquoi pas les deux?

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Dix Hag : “Bien sûr qu’au final on était contents de gagner un point, mais on a perdu deux points. C’est un très mauvais départ, inacceptable. Surtout dans un derby, il faut être prêt à se battre et prendre ses responsabilités. On n’a pas fait ça .”

Le manager par intérim de Leeds, Michael Skubala : “Je pense [the result] fait croire aux joueurs qu’ils sont assez bons à ce niveau. Ils le savent et nous le savons, et nous avons juste besoin d’aller après chaque match d’ici la fin de la saison.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Le but de Gnonto n’était que la deuxième fois que Man United encaissait dans la première minute à Old Trafford. Edin Dzeko a marqué un but à la première minute pour Manchester City le 25 mars 2014.

– La dernière défaite de Man United en championnat à domicile contre Leeds a eu lieu le 28 février 1981.

– Rashford est le premier joueur de Man United à marquer lors de six matchs consécutifs à domicile en Premier League depuis Wayne Rooney entre février et avril 2012.

Suivant

Dimanche verra le match inverse se jouer, avec Leeds accueillant Man United à Elland Road en Premier League. Le coup d’envoi est à 9 h HE.