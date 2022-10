Man United “revient enfin”

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, pense que ses rivaux de Manchester United “sont de retour” et pense que l’équipe d’Erik ten Hag pourrait monter un défi pour le titre dans la seconde moitié de la saison.

United n’a pas remporté la Premier League depuis 2013 et la saison dernière a terminé sixième du classement de la Premier League.

Mais Guardiola a déclaré qu’il en avait assez vu au cours des premiers mois de Ten Hag en charge pour savoir qu’ils se rétablissaient en tant que prétendants.

“J’ai le sentiment que United revient, enfin United revient”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je l’ai vu jeudi [against FC Sheriff] et contre Chelsea en première mi-temps. J’ai dit que j’aimais ce que je voyais de United en ce moment. Il y aura beaucoup d’équipes comme United qui se battront.”

United est à huit points du haut du tableau après 11 matchs cette saison et a subi une défaite 6-3 contre Manchester City au stade Etihad plus tôt ce mois-ci.

City débutera samedi à Leicester City, deuxième derrière Arsenal, mais Guardiola s’est dit satisfait de la position de son équipe avant la pause de la Coupe du monde.

“Je suis satisfait mais il y a une équipe qui a été meilleure”, a-t-il ajouté. “Aujourd’hui, Arsenal serait le champion.

“Nous savions que cela ne serait pas décidé avant la Coupe du monde. Ce n’est jamais décidé en octobre, novembre.

“Bien sûr, il est important de terminer le plus haut possible dans le tableau. Nous avons trois matchs entre nos mains [before the World Cup] et des points à jouer.

“J’ai le sentiment que ces trois matchs en diront long sur notre avenir, mais sur ce que nous voulons faire en Premier League cette saison.”