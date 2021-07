Man United revient dans les années 90 avec un nouveau maillot extérieur 2021-22 inspiré d’un kit classique

Manchester United a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour 2021-22 et il s’inspire directement de l’un des maillots les plus durables et les plus populaires du catalogue du club.

Le nouveau maillot est une réinterprétation modernisée du kit United 1990-92 à l’extérieur avec son célèbre motif « flocon de neige » bleu et blanc, qui reste un favori des fans trois décennies plus tard.

La version 2021-22 présente un motif géométrique similaire à ce que les fabricants Adidas appellent « Cloud White » et « Glory Blue » qui est intégré au tissu de la chemise, tandis que des éclairs de garniture rouge vif complètent le look rétro. Le choix de cette nuance particulière de bleu est également une référence délibérée au maillot extérieur qui a été porté par l’équipe de United qui a remporté la Coupe d’Europe en 1968, d’où son nom.

Le kit a été lancé avec une vidéo promo animée captivante, raconté par le poète punk de Salford John Cooper Clarke sous une forme inspirante.

Aucun respect pour l’impossible. ➡ Présentation de notre tout nouveau 2021/22 @adidasfootball kit à l’extérieur, comme raconté par @Officiel_JCC. Disponible dès maintenant: https://t.co/WnxSFYJQmC#MUFC pic.twitter.com/hrlpcH6CpX – Manchester United (@ManUtd) 30 juillet 2021

United a porté son kit « flocon de neige » d’origine au cours des deux saisons précédant la première campagne de Premier League de 1992-93, qu’ils ont ensuite remportée. La bande est synonyme de joueurs de United qui ont formé le fondement de la domination du club du reste de la décennie : Mark Hughes, Denis Irwin, Steve Bruce, Paul Ince, Andrey Kanchelskis et un jeune Ryan Giggs.

C’était aussi le kit que le club portait battre Nottingham Forest en finale de la Coupe de la Ligue 1991-92 à Wembley, quand un premier but de Brian McClair a suffi pour remporter le trophée pour United pour la toute première fois.

Notre première victoire en finale de Coupe de la Ligue a eu lieu en 1992 contre Nottingham Forest, grâce à la finition cool de Brian McClair. pic.twitter.com/ls8YyFUa69 – Manchester United (@ManUtd) 24 février 2017

Le kit est resté populaire parmi les fans depuis, et pas seulement les fans de United : il est arrivé au n ° 22 dans le classement ESPN des 101 meilleurs kits de football de tous les temps.

L’année dernière, le motif a été repensé dans le cadre de la gamme spéciale de maillots personnalisés et peints à la main d’Adidas. La ligne de vêtements a été lancée en collaboration avec le chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques, créateur de mode et entrepreneur Pharrell Williams et son label créatif Humanrace, avec le maillot United utilisant un effet tie-dye chiné.

Ce n’est même pas la première fois qu’Adidas réorganise le motif flocon de neige, le motif étant tiré des voûtes à utiliser sur le maillot extérieur monochrome 2017-18 de United.

Le nouveau kit extérieur 2021-22 devait être porté sur le terrain pour la première fois lorsque United s’est rendu pour affronter Preston North End lors d’un match amical de pré-saison samedi, mais ce match a été annulé après une épidémie de COVID-19 au cours du premier. effectif de l’équipe.