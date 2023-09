Man United rêve XI sous Solskjaer : Kane, Bellingham, plus

En tant qu’ancien manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a exprimé ses sympathies envers Erik ten Hag alors que le Néerlandais continue de superviser un début de saison 2023-24 particulièrement difficile.

United a perdu trois de ses cinq premiers matches de Premier League – son pire début de championnat depuis 1989-90 – et la misère s’est poursuivie en Europe cette semaine alors que sa campagne en Ligue des champions a débuté par une défaite 4-3 contre le Bayern Munich.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Sans doute encore plus exaspérant pour Solskjaer était la vue de Harry Kane sur la feuille de match du Bayern, et le capitaine anglais était un joueur que l’entraîneur norvégien était extrêmement désireux de signer pour United bien avant de choisir de passer en Bundesliga.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Parlant dans une interview avec The Athletic, Solskjaer a admis à contrecœur qu’en raison de la concurrence émergente d’une nouvelle vague de gros dépensiers de Premier League, United n’est plus en mesure d’attirer automatiquement les meilleurs joueurs du monde. Il a également énuméré un certain nombre de cibles de premier plan qu’il a tenté mais qu’il n’a finalement pas réussi à signer au cours de son mandat de direction à Old Trafford, notamment Kane, Jude Bellingham et Declan Rice.

En effet, il a été rapporté à l’époque que United n’avait réussi à recruter aucun des transferts phares de Solskjaer au cours de la fenêtre estivale 2020 et avait plutôt signé une série d’accords légèrement décevants pour Donny van de Beek, Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Diallo et Facundo Pellistri.

Tout cela est bien sûr hypothétique – et les fans fidèles de United voudront peut-être détourner le regard maintenant – mais nous avons rassemblé ici ce qui aurait pu être le onze de départ actuel des Red Devils si Ole était toujours au volant et avait toutes ses cibles de transfert potentielles. été débarqué avec succès.

Harry Kane marque désormais des buts pour le Bayern Munich… et contre Manchester United. Tom Weller/alliance photo via Getty Images

Toujours sans club depuis qu’il a été libéré par United cet été, De Gea était le gardien de premier choix inébranlable de Solskjaer au cours de ses trois années en tant qu’entraîneur-chef. Il ne fait aucun doute que l’Espagnol nerveux serait toujours sur place si Solskjaer était aux commandes.

Il a été largement rapporté que Solskjaer était impatient de recruter Trippier de l’Atletico Madrid à l’été 2021 pour renforcer les options d’arrière droit minces de United. Il a même été dit que Trippier cherchait une propriété dans la région avant de revenir en Premier League, mais hélas, c’est Newcastle qui a réussi à attirer l’international anglais chez lui dans le cadre d’un accord de 12 millions de livres sterling en janvier suivant.

Solskjaer était apparemment très désireux de signer Upamecano à l’été 2020 lorsque le très apprécié international français des moins de 21 ans est entré dans la dernière année de son contrat au RB Leipzig. Cependant, United a vu ses poursuites rapidement interrompues en juillet lorsqu’il a été annoncé que le club allemand avait conclu avec succès un nouveau contrat de trois ans avec le défenseur central. Comme Kane, lui aussi est désormais au Bayern.

Après avoir réalisé une performance résolue contre United lors de la finale de la Ligue Europa 2021, Solskjaer a été convenablement impressionné par Torres au point de faire du défenseur central de Villarreal une cible de transfert l’été suivant. Hélas, rien de concret ne s’est concrétisé et Torres a été contraint d’attendre l’été 2023 pour obtenir son grand transfert en Premier League, grâce à Aston Villa.

Le défenseur de Bournemouth, Nathan Ake, a été choisi comme signature prioritaire dans le cadre de la recherche désespérée de Solskjaer d’un partenaire central gauche pour le capitaine Harry Maguire au cours de la fenêtre d’été 2020. L’international néerlandais a ensuite signé pour Manchester City en août.

Solskjaer a révélé que lui et son équipe avaient réfléchi à la possibilité de signer Caicedo alors qu’il jouait encore dans l’élite équatorienne d’Independiente del Valle, peu de temps avant que Brighton & Hove Albion ne se lance dans le jeune milieu de terrain combatif pour seulement 4,5 millions de livres sterling. . Bien sûr, Chelsea l’a signé pour 100 millions de livres sterling cet été.

« Nous avons discuté de Moisés Caicedo, mais nous avons estimé que nous avions besoin de joueurs prêts à intervenir sur-le-champ », a déclaré Solskjaer. « Brighton est très doué pour laisser les joueurs venir de l’étranger et trouver leurs marques pendant un an et demi. À United, vous n’avez pas ce luxe et cela a coûté beaucoup de joueurs au club. »

CM : Declan Rice

Avec plusieurs autres clubs rivaux, Solskjaer a exploré la possibilité de recruter Rice de West Ham bien avant que l’intérêt ne monte au point qu’Arsenal doive payer des frais de transfert de 100 millions de livres sterling pour capturer le milieu de terrain anglais en juillet.

« [We looked at] Declan Rice, qui n’aurait pas coûté ce qu’il a fait cet été », a rappelé le Norvégien lors de son entretien avec The Athletic.

CM : Jude Bellingham

Faisant désormais des affaires pour le Real Madrid et avec style, Bellingham est rapidement devenu l’un des milieux de terrain centraux les plus compétents du football mondial. United voulait recruter le jeune du club d’enfance de Birmingham City, mais il a choisi de quitter complètement l’Angleterre et de faire ses armes en Bundesliga avec le Borussia Dortmund.

« Nous voulions vraiment Jude Bellingham », a déploré Solskjaer. « C’est un homme uni [type of] joueur, mais je respecte qu’il ait choisi Dortmund. C’était probablement raisonnable. »

Jude Bellingham a refusé que Manchester United signe pour le Borussia Dortmund. Florencia Tan Jun/Getty Images

Manchester United aurait évalué une décision pour Grealish avant la saison 2020-21, Solskjaer étant très déterminé à le faire franchir la ligne d’arrivée. Cependant, la valorisation d’Aston Villa à 80 millions de livres sterling a mis un terme à la procédure et l’ailier a finalement signé un nouveau contrat à Villa Park – qui comprenait la clause libératoire de 100 millions de livres sterling déclenchée par Manchester City l’été suivant.

FC : Harry Kane

Celui qui est parti. Kane était connu pour être l’une des cibles de transfert ultimes de Solskjaer tout au long de son mandat d’entraîneur de Manchester United, désespéré d’ajouter le retour de but fiable de l’attaquant anglais au mix à Old Trafford.

Parlant de son intérêt à long terme pour Kane, Solskjaer a déclaré : « J’aurais signé Kane tous les jours de la semaine et j’avais cru comprendre qu’il voulait venir. Mais le club n’avait pas le budget avec les contraintes financières. […] Il n’y avait pas de gouffre sans fond. »

Bien sûr, l’ancien attaquant de Tottenham, Kane, est déjà revenu hanter United depuis qu’il a quitté la Premier League pour le Bayern Munich le mois dernier en marquant en Ligue des champions cette semaine.

Solskjaer a eu la malchance de rater son objectif principal lors du mercato d’hiver 2019, lorsque Haaland a signé pour le Borussia Dortmund à la place. Et ce malgré les tentatives soutenues de United pour tenter Haaland à Old Trafford.

Haaland, bien sûr, a joué sous Haaland à Molde avant de rejoindre le FC Salzbourg et est devenu l’un des attaquants les plus prolifiques du jeu : il a marqué 36 buts en Premier League pour Manchester City la saison dernière, un record en une seule saison. un joueur.

N’ayant pas réussi à recruter son homme principal, Solskjaer a été contraint de prendre des dispositions alternatives, qui se sont finalement soldées par l’arrivée le jour limite d’Odion Ighalo grâce à un prêt à court terme de Shanghai Shenhua.