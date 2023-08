Man United ressemble plus à des prétendants au titre après le match d’ouverture

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United pourrait-il être un véritable prétendant au titre ?

C’est une question qui a été posée tout l’été et, après 90 minutes contre Wolverhampton Wanderers, nous ne sommes pas plus près d’une réponse.

Pendant la majeure partie de la nuit à Old Trafford, l’équipe d’Erik ten Hag n’a pas semblé proche, mais Aaron Wan-Bissaka a lancé le ballon dans la surface de réparation et Raphaël Varane – de tous – a dirigé le vainqueur.

La victoire 1-0 n’était probablement pas méritée car, parfois, le public local semblait plus déterminé à envoyer le ballon dans le filet que les joueurs, mais ils comptent tous et United a commencé la nouvelle campagne de Premier League avec une victoire.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

Si rien d’autre, c’est trois points de plus qu’ils n’en avaient au même stade la saison dernière, lorsqu’ils ont été bien battus par Brighton & Hove Albion lors du premier match de Ten Hag en charge.

United, qui a fait ses débuts en compétition aux recrues estivales André Onana et Mason Mount, a au moins fait preuve d’une certaine résilience et d’une capacité à affronter une tempête, même si une grande partie était de leur propre conception, en particulier en inaugurant des vagues de chemises jaunes au milieu de terrain.

Les loups n’ont eu que cinq jours pour se préparer sous le nouveau manager Gary O’Neil après le départ surprise de Julen Lopetegui, mais ont quand même causé suffisamment de menace pour avoir 23 tirs et six cadrés. Matheus Cunha a frappé le poteau au début de la seconde période et le remplaçant Fábio Silva a forcé Onana à un arrêt tardif avec ses pieds.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Le gardien camerounais, signé de l’Internazionale cet été, a gardé une feuille blanche lors de sa première apparition en Premier League, mais a dû survivre à un contrôle VAR dans les arrêts de jeu après avoir heurté Sasa Kalajdzic.

Ce n’était pas un joli défi, mais ce n’était pas une belle soirée pour United, et s’ils veulent être des challengers pour le titre, ils ont une drôle de façon de le montrer. Les célébrations à temps plein semblaient plus motivées par le soulagement que par une véritable joie.

« C’était un match difficile », a admis Ten Hag par la suite. « Le début est toujours difficile dans une saison pour chaque équipe et je pense que nous pouvons être bien meilleurs sur le ballon. Nous avons prouvé la saison dernière et aussi en pré-saison, mais la pré-saison n’est pas la saison.

« Les adversaires sont plus agressifs, et vous le voyez chez les loups.

« Nos compétences pourraient être meilleures et prendre des décisions et dans la bataille, nous n’étions pas assez agressifs pour que nous puissions mieux faire beaucoup de choses mais je vois aussi beaucoup de choses positives. Nous nous sommes battus pour nos vies et avons survécu. »

Battre les victoires à Old Trafford est devenu un thème la saison dernière, mais le manque de pointe à l’avant aussi et c’était encore une fois en évidence ici.

Avec le nouvel attaquant de 72 millions de livres sterling Rasmus Hojlund dans les tribunes soignant une blessure au dos, les trois premiers de Marcus Rashford, Antony et Alejandro Garnacho ont eu du mal à créer beaucoup de note et United n’a pu rassembler que trois tirs cadrés.

« Je pense que la ligne de front n’était pas au mieux de sa forme aujourd’hui et nous aurions pu en tirer plus des situations de surcharge », a admis Ten Hag.

« La semaine dernière, nous avons marqué des buts incroyables [in a friendly against RC Lens]. Cette semaine, c’est la forme du jour et nous ne l’avons pas fait, mais ça viendra. »

Si Manchester United d’Erik ten Hag a des aspirations au titre, sa victoire 1-0 le week-end d’ouverture contre les Wolves a montré qu’il y avait encore beaucoup de travail à faire dans les coulisses. Gareth Copley/Getty Images

Si seulement United était aussi impitoyable que leur manager, qui a envoyé un autre message à Harry Maguire indiquant qu’il est excédentaire par rapport aux besoins.

Dépouillé du poste de capitaine au profit de Bruno Fernandes cet été, Casemiro, Scott McTominay et Tom Heaton ont tous été choisis pour porter le brassard devant Maguire pendant la pré-saison lorsque Fernandes n’était pas sur le terrain.

United a également accepté une offre de 30 millions de livres sterling de West Ham United et n’a pas exclu de payer une partie du contrat du défenseur à Old Trafford pour s’assurer que le transfert se concrétise.

Maguire a été nommé sur le banc contre les Wolves mais lorsque Ten Hag a décidé à la mi-temps que Lisandro Martínez devait se retirer en raison d’un problème à la cheville et d’un carton jaune suspendu au-dessus de sa tête, le Néerlandais s’est tourné vers Victor Lindelöf. Ten Hag a répété à plusieurs reprises qu’il y avait une place pour Maguire dans son équipe, mais il a dit la même chose à propos de Cristiano Ronaldo et David de Gea. Le Néerlandais a montré pendant son séjour à Old Trafford que ses actions parlent beaucoup plus fort que ses paroles et il n’aurait pas pu rendre plus évident qu’il voit l’avenir de Maguire ailleurs.

Le dernier camouflet a été observé depuis les tribunes par l’assistant anglais Steve Holland, et si Maguire veut conserver sa place dans l’équipe des Trois Lions de Gareth Southgate, il devra sûrement accepter l’offre de West Ham.

Le départ de Maguire pourrait ouvrir la porte à Ten Hag pour ajouter plus de nouveaux joueurs à son équipe avant la date limite de transfert et après la performance contre les Wolves, la Fiorentina pourrait ajouter quelques millions à sa valorisation de Sofyan Amrabat.

Seul Chelsea a des dépenses nettes plus élevées que United depuis que Ten Hag a pris ses fonctions de manager, mais il semble toujours qu’il lui manque quelques pièces du puzzle. La saison est lancée et il y a des points au tableau, mais la question de savoir si cela conduira à une charge pour le titre reste à débattre.