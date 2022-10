Man United ressemble à nouveau à un prétendant au titre de Premier League

MANCHESTER, Angleterre — Manchester United a battu West Ham United dimanche, 1-0, à Old Trafford en action de Premier League.

Bien que les tirs au but aient été égaux entre les deux équipes (trois chacune) et que l’avantage de possession de Manchester United n’ait pas été écrasant (54% -46%), la différence s’est réduite à un but de Marcus Rashford à la 38e minute.

– Rapport : Man United-West Ham | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Man United est désormais invaincu lors de ses cinq derniers matches de championnat (et de ses huit derniers dont la Ligue Europa).

Rob Dawson d’ESPN a une réaction et une analyse d’Old Trafford.

Réaction rapide

1. Man United pourrait-il vraiment se battre pour le titre ?

Pep Guardiola dit que Manchester United “est de retour” – mais pourraient-ils vraiment menacer de gâcher la course au titre une fois la saison redémarrée après la Coupe du monde?

Après leur victoire 1-0 contre West Ham à Old Trafford dimanche, ils sont cinquièmes du classement, à huit points du leader Arsenal, et n’ont perdu qu’une seule fois en championnat depuis août.

United a été obligé de travailler pour le résultat contre West Ham mais a bien défendu en seconde période pour garder une cinquième feuille blanche lors de ses six derniers matchs. Les buts ne coulent toujours pas, mais le coup du vainqueur – un une-deux entre Bruno Fernandes et Christian Eriksen suivi d’une tête déterminée de Marcus Rashford – méritait de décider du match.

David De Gea devait faire trois arrêts fantastiques à la fin pour garantir les points, mais Lisandro Martinez a également joué son rôle avec une fantastique démonstration défensive au milieu des quatre arrières aux côtés de Harry Maguire, qui a commencé un match de championnat pour la première fois depuis le Défaite 4-0 à Brentford. Un jour différent, United aurait dû se contenter d’un point ou pire, mais les défis pour le titre sont construits sur des performances granuleuses et celui-ci en était un.

Guardiola a peut-être raison.

Marcus Rashford a marqué un but décisif contre West Ham United, renforçant ses perspectives de Coupe du monde tout en élevant Manchester United à la cinquième place de la ligue. Oli Scarff/AFP/Getty Images

2. Rashford marque devant Southgate alors que la décision de la Coupe du monde se profile

Rashford a marqué 100 buts pour United avec une tête de balle au poteau arrière. Un jour avant son 25e anniversaire, il a dépassé Thilo Kehrer pour marquer sur un centre d’Eriksen, délicieusement coupé sur la demi-volée.

C’était le deuxième but de la tête de Rashford en quatre jours après avoir marqué en tant que remplaçant contre le FC Sheriff jeudi, mais celui-ci était devant le manager anglais Gareth Southgate, qui regardait depuis la tribune des réalisateurs. À seulement trois semaines de la Coupe du monde, Rashford a trouvé la forme au bon moment.

Abandonné par Southgate la saison dernière, l’attaquant fait face à une attente nerveuse avant de savoir s’il va ou non au Qatar – mais avec des buts comme celui qu’il a obtenu ici à Old Trafford, il s’est donné une bonne chance de faire partie de l’équipe. Tant qu’il reste en forme, il est presque certain d’y aller.

C’est une autre histoire pour Jadon Sancho. Également abandonné par Southgate la saison dernière, il était sur le banc contre West Ham avec Ten Hag favorisant Anthony Elanga à droite de ses trois premiers malgré une blessure qui écartait Antony. S’il ne peut pas entrer dans l’équipe de United même s’il y a des blessures, il a peu de chances de faire partie de la dernière équipe d’Angleterre.

3. West Ham rend Ten Hag nerveux

West Ham se remet encore d’un début de saison cauchemardesque, mais il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne revienne dans la moitié supérieure du tableau. Après avoir commencé par trois défaites consécutives, l’équipe de David Moyes retrouve progressivement la forme qui les avait vus terminer septième la saison dernière et ils pourraient penser qu’ils méritaient mieux de leur voyage à Manchester.

Leur parcours sans victoire dans les matchs de championnat à Old Trafford s’élève désormais à 15, mais il y a eu des sorts, en particulier en seconde période, où ils étaient la meilleure équipe. C’était un indicateur de la nervosité de Ten Hag sur la ligne de touche qu’il a fait un changement précoce après la mi-temps, amenant Scott McTominay pour Elanga et poussant Fernandes hors du côté droit.

Cela a aidé United à absorber un peu de pression, mais ils avaient encore besoin de Diogo Dalot pour bien défendre au deuxième poteau pour dégager trois centres dangereux et aussi l’héroïsme de De Gea à la fin.

Cela n’a pas aidé la quête de West Ham pour un but que, lorsque le moment est venu pour Moyes de faire venir Michail Antonio, il a dû éliminer Gianluca Scamacca – qui a eu la chance d’échapper au carton rouge pour un défi à la tête haute sur Martinez – à la place d’appariement jouant ses deux attaquants principaux ensemble.

Notes des joueurs

Homme uni : De Gea 8, Dalot 7, Shaw 6, Maguire 6, Martinez 8, Casemiro 7, Eriksen 7, Fernandes 6, Elanga 6, Rashford 7, Ronaldo 6.

Sous-titres : McTominay 6, Fred 6.

West-Ham : Fabianski 6, Kehrer 6, Cresswell 5, Zouma 6, Dawson 6, Rice 7, Soucek 6, Downes 5, Benrahma 7, Bowen 5, Scamacca 4.

Sous-titres : Areola 6, Antonio 6, Fornals 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Lisandro Martinez, Manchester United

Il a été poussé de près par De Gea, mais Martinez avait beaucoup de couverture à faire en jouant à côté d’un Maguire clairement rouillé et a défendu brillamment tout l’après-midi.

Le pire : Gianluca Scamacca, West Ham United

Réservé pour un défi tardif sur Rashford, Scamacca a eu la chance de rester sur le terrain après qu’un défi élevé a attrapé Martinez à la tête et a été remplacé quelques instants plus tard.

Faits saillants et moments marquants

Marcus Rashford a donné l’avantage à Man United à la 38e minute, et c’était une beauté.

Faites votre choix quant à la partie que vous avez le plus appréciée : la finition volante de Rashford pour la tête ou la passe en scoop de Christian Eriksen dans la surface :

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés

Avec son but dimanche, Marcus Rashford est devenu le 22e joueur à marquer 100 buts pour Manchester United, et le premier joueur de l’équipe à franchir ce cap depuis Wayne Rooney en 2009.

Suivant

Manchester United : L’équipe de Ten Hag a 14 jours bien chargés avant la pause de la ligue pour la Coupe du monde. Après un voyage en Ligue Europa à la Real Sociedad (3 novembre), ils affrontent Aston Villa (6 novembre) en championnat et en Coupe EFL (10 novembre) avant de conclure par un voyage à Fulham (13 novembre). S’ils peuvent garder le cap sur tous les fronts, il y aura lieu d’être optimiste à l’approche de la période des fêtes.

West-Ham : Les hommes de Moyes affronteront également un match européen, un match nul au troisième tour de la Coupe EFL et deux matches de championnat avant que les choses ne s’arrêtent pour Qatar 2022. Après être allé au FCSB (3 novembre) dans la Ligue de conférence Europa et une date de ligue avec Crystal Palace (novembre . 6), ils rencontrent les Blackburn Rovers en coupe nationale (9 novembre) avant ce qui devrait être un affrontement épicé contre Leicester City.