Man United repousse la disgrâce de la Ligue Europa contre Omonia Nicosie

MANCHESTER, Angleterre — Il a fallu plus de 90 minutes à Manchester United pour le faire, mais ils ont trouvé un moyen de dépasser Omonia Nicosie en Ligue Europa jeudi, en s’imposant 1-0.

Bien que le manager Erik ten Hag ait aligné une équipe solide, c’est un remplaçant du banc, Scott McTominay, qui a marqué le but vainqueur dans les arrêts de jeu.

Rob Dawson d’ESPN a une réaction et une analyse d’Old Trafford.

Réaction rapide

1. Man United sauvé du sort cauchemardesque de la Ligue Europa

Un match nul à domicile contre Omonia Nicosie aurait été assez embarrassant – mais cela aurait également signifié que Manchester United serait presque certain de terminer deuxième du groupe E de la Ligue Europa. À partir de là, ils auraient affronté un match nul en 32 contre une équipe quittant la Ligue des champions, peut-être Barcelone, Milan ou la Juventus.

Erik ten Hag sera donc reconnaissant pour le vainqueur de Scott McTominay dans les arrêts de jeu.

Pour le quatrième match consécutif, l’un des remplaçants de Ten Hag a marqué. Cette fois, c’était McTominay, qui n’a été présenté qu’à neuf minutes de la fin, le milieu de terrain envoyant le ballon dans le filet à six mètres.

En plus de sauver les rougissements de United, cela signifie que l’équipe de Ten Hag a encore la chance de terminer en tête de son groupe et de progresser directement dans les huitièmes de finale de la nouvelle année. La Real Sociedad est en tête, avec trois points d’avance, grâce à sa victoire à Old Trafford en septembre, mais United doit encore se rendre à Saint-Sébastien pour le dernier match du groupe.

Cela aurait dû être beaucoup plus confortable contre Omonia – United avait 34 tentatives au but – mais au final, seul le résultat comptait et McTominay était au bon endroit au bon moment.

Scott McTominay a été le héros de Manchester United sur le banc, trouvant un vainqueur en fin de match contre Omonia Nicosia en Ligue Europa jeudi. Oli Scarff/AFP via Getty Images

2. Ten Hag prend la Ligue Europa au sérieux

Le Néerlandais a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match que son équipe ferait “tout son possible” pour battre Omonia, et le manager a fait sa part.

À partir de dimanche, United a obtenu Newcastle, Tottenham et Chelsea en l’espace de sept jours, mais Ten Hag a résisté à la tentation de faire tourner son équipe et a choisi David De Gea, Lisandro Martinez, Bruno Fernandes, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo contre l’équipe chypriote. . McTominay, suspendu contre Newcastle après avoir écopé de cinq cartons jaunes en Premier League, semblait sûr de commencer mais Ten Hag l’a gardé sur le banc en faveur de Casemiro, qui devrait être à nouveau dans le XI dimanche.

Ten Hag a été cohérent dans son message selon lequel United n’est pas encore assez bon pour regarder au-delà du prochain match et il l’a soutenu avec sa sélection d’équipe contre Omonia alors qu’il aurait été facile d’avoir un œil sur une série difficile de matches de championnat.

Ten Hag ne prend pas la Ligue Europa à la légère et même si United a été obligé de transpirer plus qu’il ne l’aurait souhaité, il a finalement obtenu trois points. Rashford en particulier aurait dû être plus clinique, mais il peut penser qu’il vaut mieux rater des occasions contre Omonia que contre Newcastle dimanche.

3. Le gardien remplaçant d’Omonia passe une nuit inoubliable

Une blessure à la poitrine a exclu le n ° 1 Fabiano d’Omonia, mais à sa place, Francis Uzoho a réalisé la performance de sa vie.

L’année n’a pas été facile pour Uzoho, qui a été accusé d’avoir concédé un but en jouant pour le Nigeria contre le Ghana en mars, ce qui a finalement conduit son pays à manquer une place à la Coupe du monde. Mais si c’était un point bas, son affichage à Old Trafford était exactement le contraire.

Le joueur de 23 ans a effectué un arrêt précoce en se précipitant pour arrêter Rashford, mais ce n’était que le début. Il a fait basculer un pilote de pile Casemiro sur la barre transversale, et à peine 12 secondes après le début de la seconde mi-temps, il a fait un incroyable double arrêt pour refuser Antony puis Rashford.

Uzoho a fait face à 34 tentatives au but, dont 13 cadrées, mais n’a été battu qu’à la 93e minute après une bousculade dans la surface de réparation. Il ne méritait pas d’être du côté des perdants et a été tellement déçu au coup de sifflet final qu’il a dû être retiré du sol par le personnel d’entraîneurs d’Omonia. Pourtant, ce fut une nuit qu’il n’oubliera pas de sitôt devant une salle comble à Old Trafford et un soutien bruyant à l’extérieur.

Notes des joueurs

Homme uni : De Gea 6, Dalot 6, Malacia 7, Martinez 6, Lindelof 6, Casemiro 7, Fred 6, Fernandes 7, Antony 6, Rashford 7, Ronaldo 6.

Sous-titres : Sancho 6, Shaw 6, Eriksen 6, McTominay 7.

Omonia : Uzoho 9, Yuste 7, Miletic 6, Lang 6, Kitsos 7, Matthews 6, Charalampous 6, Cassama 7, Panagiotou 6, Kakoulli 6, Bruno 6.

Sous-titres : Loizou 6, Papoulis 6, Psaltis 6, Ansarifard 6, Diskerud 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Francis Uzoho, Omonia Nicosie

Il n’aurait pas joué si Fabiano avait été suffisamment en forme pour prendre sa place dans le but d’Omonia, mais le Nigérian a réussi une série d’arrêts pour frustrer United.

Le pire : Marcus Rashford, Manchester United

S’il avait ses bottes de tir avec lui, le match aurait été terminé bien avant le but de McTominay dans le temps additionnel.

Faits saillants et moments marquants

Manchester United est venu atrocement près d’un but à la 32e minute, grâce à Casemiro.

Le Brésilien a sorti le ballon hors de la surface et s’est connecté pour une frappe laser, mais il a rebondi sur la barre transversale :

🔈 SON ACTIVÉ Casemiro était sur le point d’obtenir son premier but avec Man Utd. 😳 pic.twitter.com/7LtizkYQPN – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 13 octobre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le but de Scott McTominay (92:26) était le dernier but de Man United cette saison toutes compétitions confondues. C’était aussi le dernier en date de l’équipe en compétition européenne depuis le 29 septembre 2021 contre Villareal (94:15).

Suivant

Manchester United : Les Red Devils ont un revirement rapide pour revenir en Premier League le dimanche 16 octobre contre Newcastle. Leur prochain match en Ligue Europa aura lieu le jeudi 27 octobre lorsqu’ils accueilleront le shérif Tiraspol à 15 h HE.

Omonia Nicosie : Moi Basilissa retour à l’action de la Ligue Europa le jeudi 27 octobre lorsqu’ils accueilleront la Real Sociedad à 15 h HE à Chypre.