Man United remporte le 12e tirage au sort consécutif de la Coupe nationale à domicile

Manchester United s’est vu attribuer un autre match à domicile lors du tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de la Ligue mercredi. Les Diables Rouges ont facilement battu Crystal Palace à domicile au tour précédent de la compétition. Après le récent tirage au sort de la Coupe de la Ligue, United a prolongé à 12 sa série de nuls consécutifs en coupe nationale à domicile.

Selon un rapport de Courrier Sport, les chances de remporter 12 matchs nuls consécutifs en coupe à domicile sont incroyables de 4 094/1. En excluant les demi-finales aller-retour, la dernière fois que United a dû disputer un match de coupe nationale sur route, c’était en mars 2021. Les Red Devils ont perdu ce match à l’extérieur il y a deux ans et demi 3-1 contre Leicester.

United a profité des matchs à domicile lors des compétitions de coupe

United a atteint les deux finales de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup la saison dernière. Cela comprenait la participation à huit des matches à Old Trafford et un seul véritable match à l’extérieur (une demi-finale de Coupe de la Ligue contre Nottingham Forest). Les Red Devils ont finalement remporté le titre de la Coupe de la Ligue à Wembley contre Newcastle, mais ont été battus par leurs rivaux de Crosstown, Manchester City, pour la FA Cup.

Lors de la campagne 2021/22, United a quitté les deux compétitions à domicile. Ils sont tombés pour la première fois face à West Ham à Old Trafford au troisième tour de la Coupe de la Ligue. Plus tard dans la saison, Middlesborough a stupéfié les Red Devils à domicile lors des tirs au but.

Le récent tirage au sort est un record de football britannique

Le média susmentionné affirme que le calendrier favorable de United constitue un nouveau record de football britannique. Shrewsbury Town a déjà accueilli 11 matches consécutifs de coupe nationale entre 2017 et 2019.

United accueille Newcastle au quatrième tour de la Coupe de la Ligue en octobre. Ce sera une revanche de la finale de la compétition de la saison dernière. Les Magpies ont progressé dans le tournoi de cette saison grâce à une victoire serrée 1-0 contre Manchester City mercredi.

En supposant que les Red Devils puissent battre Newcastle le mois prochain, un autre match nul à domicile augmenterait les chances à un improbable 8 190/1.

