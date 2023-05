Man United remporte la Ligue des champions, les abus racistes de Vinicius Jr

Chaque semaine, Luis Miguel Echegaray discute des dernières nouveautés du monde du football, y compris des performances exceptionnelles, ce que vous avez peut-être manqué et ce qu’il faut surveiller dans les prochains jours.

SUR LE CÔTÉ

Manchester United est de retour en Ligue des champions

Man United a remporté le football en Ligue des champions jeudi après une victoire 4-1 contre Chelsea, nous commençons donc par un clin d’œil aux Red Devils. Parlons d’abord de Casemiro, qui a marqué le premier match et a eu un match formidable (avez-vous vu sa passe sans regard à Jadon Sancho?) Mais surtout, a été un facteur majeur en parlant du succès de United cette saison.

En février, lorsque United a remporté la Coupe Carabao, mettant fin à sa disette de trophées de six ans, c’est le Brésilien qui a marqué le premier but, mais je me souviens notamment de la façon dont il a réprimandé Bruno Fernandes après le coup de sifflet final, après avoir remporté le trophée, à cause d’un mauvais jeu en fin de partie. C’est Casemiro de bout en bout. Un compétiteur né qui veut gagner quoi qu’il arrive, et c’est ce dont Man United a besoin.

Casemiro a joué un rôle déterminant dans le succès de Man United et sa qualification pour la Ligue des champions pour la saison prochaine. (Photo par OLI SCARFF/AFP via Getty Images)

La deuxième personne est évidente. Erik ten Hag mérite tant de reconnaissance pour ce qu’il a accompli lors de sa première saison à la tête du club. Il a résolu de nombreux problèmes qui lui ont été posés tout au long de la saison (vente possible des Glazers, départ de Cristiano Ronaldo, suspension de Mason Greenwood suite à son arrestation) et pourtant, l’ancien entraîneur de l’Ajax a établi une culture qui a imprégné tout le club. C’est le facteur le plus important lorsqu’il s’agit de construire le succès. Pour gagner, vous devez créer une culture qui exige l’excellence parce que la pratique ne fait pas la perfection, la pratique parfaite fait la perfection, et c’est le football Ten Hag.

J’ai été très surpris quand il n’a pas été nominé pour le Manager de la saison. Quoi qu’il en soit, sous Ten Hag, Man United n’a peut-être pas ramené l’époque de la copie carbone de Sir Alex Ferguson, mais finalement, ils ont un auteur, un homme qui comprend l’importance des réalisations durement gagnées et un désir collectif de rivaliser avec n’importe qui. .

Il y a encore du travail à faire, c’est très clair, et n’oublions pas qu’il reste un trophée à gagner : la FA Cup contre Manchester City et une chance de perturber leur triple poursuite.

United est un club qui doit se battre pour le titre, pas seulement une place parmi les quatre premiers, et cela dépend en grande partie de la façon dont il gère le mercato estival. « Nous progressons avec cette équipe et cette équipe. Mais oui, nous avons besoin de meilleurs joueurs si nous voulons concourir pour les plus grands honneurs. Manchester City, ils jouent un football exceptionnel, nous avons donc du chemin à parcourir. Nous sommes dans la bonne direction mais nous avons du travail à faire », a déclaré Ten Hag.





L’incroyable ascension de Brighton

Un hommage à ce club et à son incroyable saison alors que le résultat 1-1 de mercredi contre Manchester City a confirmé le football de la Ligue Europa pour la première fois de son histoire. L’égalisation a été marquée de manière magnifique par Julio Enciso, 19 ans, un jeune et brillant talent paraguayen qui a signé pour 12 millions de dollars avec Libertad. Enciso n’est qu’un autre exemple de la stratégie de transfert avisée de Brighton qui se concentre sur des joyaux non découverts qui sont ensuite transformés en stars pour un profit important. Moises Caicedo, Alexis Mac Allister sont d’autres qui partiront sûrement cet été pour beaucoup d’argent.

L’autre atout précieux est le gestionnaire. L’ancien manager Graham Potter a construit une fondation et Roberto De Zerbi l’a élevée. Le bruit court autour du feu de camp que lorsque le propriétaire du club, Tony Bloom, et son équipe ont rencontré l’entraîneur-chef italien pour le poste l’année dernière, il lui a fallu un entretien pour l’embaucher.

Hamilton: Comment De Zerbi a emmené Brighton en Ligue Europa

Le projet de Brighton – préparer, identifier, développer, produire, répéter – est un bel antidote aux récits excessifs de la ligue qui se concentrent tellement sur les réputations brillantes que sur le potentiel et les besoins. Il sera intéressant de voir comment ils gèrent un calendrier plus chargé la saison prochaine, maintenant qu’ils doivent se soucier de la concurrence européenne. Quoi qu’il en soit, c’est un bon problème à avoir et qui est bien accueilli par le club le plus astucieux de la Premier League.

jouer 0:55 Haller revient sur son parcours vers le sommet de la Bundesliga après une bataille contre le cancer Sébastien Haller s’exprime après que le Borussia Dortmund se soit hissé au premier rang de la Bundesliga avant le dernier match de la saison.

Le retour inspirant de Sebastian Haller alors que le Borussia Dortmund approche de la ligne d’arrivée

Depuis 10 saisons, le Bayern Munich domine la Bundesliga. Ils sont le Goliath dans une mer de Davids. Mais leur défaite contre le RB Leipzig le week-end dernier a permis au Borussia Dortmund, qui n’a cessé de se débrouiller, de prendre le contrôle. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait après avoir battu Augsbourg 3-0 dimanche dernier et pris la première place du championnat. Un dernier match reste. Gagnez contre Mayence (ou un résultat égal / inférieur du Bayern Munich contre Cologne) et le BVB remportera son premier titre de champion depuis 2011-12.

C’est une réalisation remarquable lorsque vous prenez quelques facteurs en considération. Ils ont dit au revoir à leur leader et point focal Erling Haaland l’été dernier et l’ont remplacé par Sebastian Haller de l’Ajax en juin. Un mois plus tard, alors que le club se lançait dans un nouveau voyage avec son nouvel attaquant, Haller a malheureusement reçu un diagnostic de cancer des testicules, se tenant ainsi hors de combat afin de se faire soigner. Eh bien, deux chirurgies et quatre séances de chimiothérapie plus tard, Haller a repris l’entraînement en janvier. Trois semaines plus tard, il marquait contre Fribourg lors de la Journée mondiale contre le cancer. Les buts n’ont cessé d’arriver et dimanche dernier, son doublé en seconde période a contribué à la victoire 3-0 susmentionnée, envoyant Dortmund en tête du classement.

C’est une histoire incroyable et une réalisation inspirante de Haller et des professionnels qui l’ont aidé à retrouver son meilleur niveau. En tant que personne qui a vu trop de membres de sa famille quitter ce monde (y compris mes parents) au prix d’un cancer, je soutiendrai Haller et Dortmund ce week-end. Parce que ces histoires de rédemption méritent d’être célébrées.

HORS-JEU

Vinicius Jr et ce qu’il faut faire pour arrêter le racisme dans le football

Il m’est incroyablement difficile d’exprimer en quelques paragraphes ma colère, ma frustration et ma tristesse face aux abus racistes visant en permanence la jeune star brésilienne noire et aux innombrables exemples – passés et présents – de racisme et de xénophobie envers les joueurs noirs. . Mais une chose est simple à comprendre. Vous faites soit partie du problème, soit de la solution, et si vous ne voyez pas comment le racisme s’infiltre dans la société, devenant un problème systémique, notamment en Espagne et dans d’autres parties du football européen, alors vous permettez les actes odieux, directement ou indirectement.

Non, tout le monde n’est pas raciste, mais voici ce que les gens ne comprennent pas : ne pas reconnaître le racisme, transformer la victime en auteur de votre propre récit, contribue également au racisme. Les supporters voient leur club comme un reflet d’eux-mêmes, alors quand les supporters de Valence – ou n’importe quel club – deviennent défensifs, c’est parce qu’ils protègent leur propre identité et réputation au prix de défier la seule chose qui mérite l’attention : l’acte raciste.





Il en va de même avec la ligue. L’obsession de LaLiga pour sa propre personnalité et sa réputation encombre le problème réel, alors que se passe-t-il? Nous tournons en rond. Des hashtags sont créés, des bannières et des campagnes sur les réseaux sociaux afin de mettre un pansement proverbial sur la plaie. Même une conférence de presse du président de la Liga, Javier Tebas, suggérant qu’il n’y a aucun problème, fait partie de la stratégie visant à protéger une image pendant le combat.

Donc, ça suffit. Il est temps d’agir légitimement. La légende d’Arsenal, Ian Wright, l’a parfaitement dit dans son podcast. « Je pense que le moment est définitivement venu pour » Je ne joue pas, je m’en vais « », a-t-il déclaré cette semaine. « De partir maintenant et d’affecter l’argent. S’ils le font et ne jouent pas, ils commencent à s’inquiéter, car lorsqu’il s’agit d’argent, c’est là qu’ils s’inquiètent. »

Il doit y avoir un changement et il doit avoir, comme l’a dit Wright, un impact. Il doit être résilient. Il doit être communal. Il faut que ce soit énergique. Il doit être efficace. Alors suivez l’argent.

Week-end énervant pour Everton, Leicester City et Leeds United

Après les derniers matchs de dimanche de la saison de Premier League, deux de ces trois clubs rejoignent Southampton dans le championnat la saison prochaine, et le plus triste à ce sujet est que d’une manière ou d’une autre, ils pourraient tous faire avec du temps dans la division inférieure en pour appuyer sur le bouton de réinitialisation. Everton semble le plus susceptible d’échapper à la chute car tout simplement, ils contrôlent leur propre destin. Une victoire à domicile contre Bournemouth le fait.

Alternativement, si Leeds United ne bat pas Tottenham et que Leicester City ne bat pas West Ham, alors les Toffees s’échappent. Mais nous avons vu des choses folles le dernier jour de la saison, donc je suis sûr que le drame se déroulera au fur et à mesure que les matchs se développeront. Leeds a besoin d’une victoire contre les Spurs et de quelques choses pour aller de l’avant, donc je ne sais pas si Big Sam peut travailler sa magie avec cette équipe en particulier. Les Foxes de Dean Smith ont récupéré un point crucial contre Newcastle, donc une victoire contre les Hammers couplée à une défaite ou un match nul d’Everton (Leicester a un meilleur différentiel de buts) pourrait faire l’affaire.

En tant que personne dont le club a connu la relégation, je ne souhaite à personne ce genre de scénario, mais c’est la réalité de la Premier League.

jouer 0:52 La Juventus peut-elle rebondir après une autre saison décevante ? Gab Marcotti réagit à la défaite de la Juventus en demi-finale de la Ligue Europa face à Séville.

L’avenir de la Juventus en suspens

Juventus, vous êtes l’équivalent footballistique de Blockbuster. Autrefois l’institution dominante pour la location de vidéos (ça me manque tellement), elle n’a finalement pas réussi à innover avec les changements technologiques. Pour la Juve, autrefois l’équipe la plus redoutée d’Europe, la saison a été horrible. En novembre, le président du club Andrea Agnelli et le conseil d’administration ont démissionné après qu’une enquête du parquet de Turin a découvert une comptabilité frauduleuse et des paiements cachés présumés aux joueurs. L’affaire a été ouverte et une déduction de 15 points a été accordée, uniquement pour que le club soit temporairement innocenté après un appel en avril.

Un nouveau procès a suivi et cette semaine, il a accordé une déduction de 10 points, le même jour, le club a perdu contre Empoli 4-1. La Juve est désormais 7e de Serie A et n’a plus de place en Ligue des champions, mais surtout, son avenir est sur une mince couche de glace. Je ne sais pas par où commencer mais mon ami Adam Digby l’a bien dit sur Twitter :

Le moment de la dernière déduction de points de la Juventus est terrible et a sans aucun doute nui à l’équipe contre Empoli La Juventus a été mal entraînée toute la saison Les joueurs de la Juventus ont sous-performé toute la saison Les trois déclarations sont indéniablement vraies et aucune n’excuse les autres. —Adam Digby (@ Adz77) 22 mai 2023

Qui sait quelle est la prochaine étape pour la Juventus, mais il semble que tout comme la section comédie de Blockbuster, leur règne soit terminé.

Tweet de la semaine

Félicitations à Rachel Daly, la toute première joueuse de la saison d’Aston Villa dans la WSL de Barclay. L’international anglais a été une force absolue cette saison. 21 matchs, 21 buts.